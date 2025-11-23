Faško si podmaňuje ligu každým zápasom. Žilinu drží aj naďalej pred Slovanom

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda remizovali s Tatranom Prešov 0:0 v nedeľňajšom dueli 15. kola Niké ligy na domácej pôde.
Ukončili tak trojzápasovú víťaznú šnúru a v tabuľke im patrí tretia priečka s päťbodovým mankom na lídra zo Žiliny.
Prešov zaznamenal už siedmy nerozhodný výsledok v ligovej sezóne a je ôsmy. Domáci dohrávali v početnej nevýhode.
Michalovce v nedeľu zdolali MFK Ružomberok 4:2 a ukončili sériu štyroch ligových zápasov bez víťazstva, zatiaľ čo hostia nezvíťazili v piatom ligovom stretnutí za sebou.
Po reprezentačnej prestávke sa darilo aj prvej Žiline, ktorá zvíťazila v sobotu na domácom trávniku nad Trenčínom 4:1 a potvrdila post lídra tabuľky.
Triumf „šošonov" režíroval Michal Faško, ktorý zaznamenal hetrik a v tejto sezóne vsietil už 12 gólov.
Trnava triumfovala na ihrisku FC Košice 2:1. O víťazstve rozhodla v záverečnej desaťminútovke, keď sa gólovo presadili Martin Mikovič a Erik Sabo.
Košičania prehrali piaty zápas za sebou a naďalej sú na poslednom 12. mieste s päťbodovou stratou na tri tímy. Spartak figuruje na 4. mieste, keď zvíťazil v treťom zápase z uplynulých štyroch.
Slovan Bratislava uspel na ihrisku Skalice 1:0 a víťazne sa naladil na štvrtkový zápas v Konferenčnej lige so španielskym súperom Rayo Vallecano.
O troch bodoch pre úradujúceho majstra rozhodla presná hlavička Andraža Šporara v 41. minúte.
Komárno zvíťazilo nad Podbrezovou 1:0. O tesnom triumfe domácich rozhodol v 11. minúte nadstaveného času z pokutového kopu Šimon Šmehyl. Siedme Komárno sa tak v tabuľke bodovo vyrovnalo šiestym „železiarom“.
Niké liga - 15. kolo:
Skalica - Slovan Bratislava 0:1 (0:1)
Gól: 41. Šporar
MŠK Žilina - AS Trenčín 4:1 (0:0)
Góly: 46. Roginic, 59., 64., 74. Faško (tretí z 11 m) - 87. Skovajsa (z 11 m)
Komárno - Podbrezová 1:0 (0:0)
Gól: 90.+11 Šmehyl (z 11 m)
FC Košice - FC Spartak Trnava 1:2 (0:0)
Góly: 46. Kovacs - 84. Mikovič, 90+2. Sabo
Michalovce - Ružomberok 4:2 (1:1)
Góly: 16. Ramos, 46. Paulauskas, 57. Ahl, 89. Taylor-Hart– 30. Endl, 76. Ramos (vl.)
Dunajská Streda - Prešov 0:0
