Faško si podmaňuje ligu každým zápasom. Žilinu drží aj naďalej pred Slovanom

Futbalista MŠK Žilina Michal Faško.
Futbalista MŠK Žilina Michal Faško. (Autor: TASR)
23. nov 2025 o 20:51
Pozrite si súhrn výsledkov 15. kola Niké ligy.

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda remizovali s Tatranom Prešov 0:0 v nedeľňajšom dueli 15. kola Niké ligy na domácej pôde.

Ukončili tak trojzápasovú víťaznú šnúru a v tabuľke im patrí tretia priečka s päťbodovým mankom na lídra zo Žiliny.

Prešov zaznamenal už siedmy nerozhodný výsledok v ligovej sezóne a je ôsmy. Domáci dohrávali v početnej nevýhode.

Michalovce v nedeľu zdolali MFK Ružomberok 4:2 a ukončili sériu štyroch ligových zápasov bez víťazstva, zatiaľ čo hostia nezvíťazili v piatom ligovom stretnutí za sebou.

Po reprezentačnej prestávke sa darilo aj prvej Žiline, ktorá zvíťazila v sobotu na domácom trávniku nad Trenčínom 4:1 a potvrdila post lídra tabuľky.

Triumf „šošonov" režíroval Michal Faško, ktorý zaznamenal hetrik a v tejto sezóne vsietil už 12 gólov.

Trnava triumfovala na ihrisku FC Košice 2:1. O víťazstve rozhodla v záverečnej desaťminútovke, keď sa gólovo presadili Martin Mikovič a Erik Sabo.

Košičania prehrali piaty zápas za sebou a naďalej sú na poslednom 12. mieste s päťbodovou stratou na tri tímy. Spartak figuruje na 4. mieste, keď zvíťazil v treťom zápase z uplynulých štyroch.

Slovan Bratislava uspel na ihrisku Skalice 1:0 a víťazne sa naladil na štvrtkový zápas v Konferenčnej lige so španielskym súperom Rayo Vallecano.

O troch bodoch pre úradujúceho majstra rozhodla presná hlavička Andraža Šporara v 41. minúte.

Komárno zvíťazilo nad Podbrezovou 1:0. O tesnom triumfe domácich rozhodol v 11. minúte nadstaveného času z pokutového kopu Šimon Šmehyl. Siedme Komárno sa tak v tabuľke bodovo vyrovnalo šiestym „železiarom“.

Niké liga - 15. kolo:

Skalica - Slovan Bratislava 0:1 (0:1)

Gól: 41. Šporar

MŠK Žilina - AS Trenčín 4:1 (0:0)

Góly: 46. Roginic, 59., 64., 74. Faško (tretí z 11 m) - 87. Skovajsa (z 11 m)

Komárno - Podbrezová 1:0 (0:0)

Gól: 90.+11 Šmehyl (z 11 m)

FC Košice - FC Spartak Trnava 1:2 (0:0)

Góly: 46. Kovacs - 84. Mikovič, 90+2. Sabo

Michalovce - Ružomberok 4:2 (1:1)

Góly: 16. Ramos, 46. Paulauskas, 57. Ahl, 89. Taylor-Hart– 30. Endl, 76. Ramos (vl.)

Dunajská Streda - Prešov 0:0

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
10
4
1
39:18
34
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
10
3
1
31:18
33
V
V
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
15
8
5
2
27:12
29
R
V
V
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
8
2
4
26:14
26
V
P
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
15
6
4
5
25:23
22
V
P
R
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
5
3
6
21:24
18
P
V
P
V
R
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
15
5
3
7
18:24
18
V
P
R
P
V
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
15
5
1
9
14:28
16
P
V
P
P
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
15
3
7
5
16:22
16
R
V
P
V
R
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
15
2
6
7
12:21
12
P
P
R
P
R
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
14
3
3
8
15:23
12
P
P
R
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
15
2
1
12
19:36
7
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

