Komárno ukončilo čakanie na víťazstvo. V nadstavenom čase premenilo penaltu

Futbalisti KFC Komárno.
Futbalisti KFC Komárno. (Autor: SITA)
Sportnet, TASR|22. nov 2025 o 17:33
Mužstvo Mikuláša Radványiho získalo tri body po takmer mesiaci.

Niké liga - 15. kolo

Komárno - Podbrezová 1:0 (0:0)

Gól: 90.+11 Šmehyl (z 11 m)

Rozhodcovia: Valent – Pozor, Zemko.

ŽK: M. Šimko, Kiss, Pastorek (všetci Komárno)

Diváci: 230

Komárno: Száraz – Krčík (76. Bayemi), Špiriak, Pillár, Rudzan – Šmehyl, M. Šimko, Kiss (86. Pastorek), Tamás (65. Ganbold) – Gamboš (76. T. Németh) – Mashike Sukisa

Podbrezová: Jurička – Mielke, Luka, Markovič – Kováčik, Štefánik (88. Paraj), Chyla, Deml – Galčík, Šiler, Sanusi (82. Palumets)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>> 

Futbalisti Komárna zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 15. kola Niké ligy nad Podbrezovou 1:0.

O tesnom triumfe domácich rozhodol v 11. minúte nadstaveného času z pokutového kopu Šimon Šmehyl.

Hostia mohli ešte v samom závere vyrovnať, ale brankárovi Benjamínovi Szárazovi pomohla po zakončení Radka Šilera ľavá žrď.

Siedme Komárno sa tak v tabuľke bodovo vyrovnalo šiestym „železiarom“.

Oba tímy majú na konte 18 bodov, Podbrezová však má lepšie skóre.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
10
4
1
39:18
34
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
10
3
1
31:18
33
V
V
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
13
7
2
4
24:13
23
P
V
V
R
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
5
4
5
21:21
19
P
R
P
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
3
5
21:23
18
V
P
V
R
P
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
15
5
1
9
14:28
16
P
V
P
P
R
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
14
3
6
5
16:22
15
V
P
V
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
4
3
7
17:24
15
P
R
P
V
V
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
15
2
6
7
12:21
12
P
P
R
P
R
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
13:19
12
P
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
14
2
1
11
18:34
7
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

