Komárno ukončilo čakanie na víťazstvo. V nadstavenom čase premenilo penaltu

Niké liga - 15. kolo
Komárno - Podbrezová 1:0 (0:0)
Gól: 90.+11 Šmehyl (z 11 m)
Rozhodcovia: Valent – Pozor, Zemko.
ŽK: M. Šimko, Kiss, Pastorek (všetci Komárno)
Diváci: 230
Komárno: Száraz – Krčík (76. Bayemi), Špiriak, Pillár, Rudzan – Šmehyl, M. Šimko, Kiss (86. Pastorek), Tamás (65. Ganbold) – Gamboš (76. T. Németh) – Mashike Sukisa
Podbrezová: Jurička – Mielke, Luka, Markovič – Kováčik, Štefánik (88. Paraj), Chyla, Deml – Galčík, Šiler, Sanusi (82. Palumets)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Komárna zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 15. kola Niké ligy nad Podbrezovou 1:0.
O tesnom triumfe domácich rozhodol v 11. minúte nadstaveného času z pokutového kopu Šimon Šmehyl.
Hostia mohli ešte v samom závere vyrovnať, ale brankárovi Benjamínovi Szárazovi pomohla po zakončení Radka Šilera ľavá žrď.
Siedme Komárno sa tak v tabuľke bodovo vyrovnalo šiestym „železiarom“.
Oba tímy majú na konte 18 bodov, Podbrezová však má lepšie skóre.