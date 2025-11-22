Ďalšie galapredstavenie Faška. Proti Trenčínu zaknihoval prvý hetrik sezóny

Michal Faško sa raduje z gólu.
Michal Faško sa raduje z gólu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|22. nov 2025 o 17:22
Faško strelil hetrik za 15 minút.

Niké liga - 15. kolo

MŠK Žilina - AS Trenčín 4:1 (0:0)

Góly: 46. Roginic, 59., 64., 74. Faško (tretí z 11 m) - 87. Skovajsa (z 11 m)

ŽK: Pališčák (MŠK)

Rozhodovali: Kišš - Hancko, Kmec

Diváci: 1354

MŠK Žilina: Belko - Pališčák, Kaša, Narimanidze (25. Svoboda) - Kopásek, Káčer (C) (75. Bzdyl), Adang, Bari - M. Faško (75. Kóša), Roginič (79. Prokop), Iľko (75. Florea)

Trenčín: Katič - Skovajsa, Kranthove (77. Šimič), Besillé (C), Brandis (66. Holúbek) - Yakubu, Bazdarič - Kam (77.Fiala), Kasana (66. Doesburg), Mathurin (46. Suleman) - Sabljič

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v zápase 15. kola Niké ligy na domácom trávniku nad Trenčínom 4:1 a potvrdili post lídra tabuľky.

Triumf „šošonov" režíroval Michal Faško, ktorý zaznamenal hetrik a v tejto sezóne vsietil už 12 gólov.

Žilinčania sa ujali vedenia v 46. minúte, keď Iľkovu strelu vyrazil Katič pred Roginiča, ktorý pohotovo otvoril skóre zápasu.

Domáci sa čoraz viac dostávali do zakončenia, v 59. minúte Bari nádherne našiel voľného Michala Faška a ten pridal svoj desiaty ligový gól v sezóne.

To však zo strany žilinského kanoniera nebolo všetko, v 62. minúte sa dostal k odrazenej lopte po strele Iľka a vsietil aj jedenásty gól v tejto sezóne.

Hetrik spečatil Faško v 74. minúte gólom z pokutového kopu a následne za potlesku tribún striedal.

Žilina kontrolovala záver zápasu aj napriek premenenému pokutovému kopu hostí z 87. minúty, ktorým Skovajsa skorigoval rehru Trenčína.

Hlasy po zápase

Peter Lérant, asistent trénera MŠK: „Myslím si, že s výsledkom aj hrou môžeme byť spokojní. V úvode bolo cítiť našu nervozitu, pretože vieme, že máme sériu výhier a tímy proti nám sú extra motivované. Súper dnes v úvode zápasu dobre pressoval a počasie takisto nebolo ideálne, takže vstup do zápasu nebol ideálny. Postupne sme sa dostali do hry. V druhom polčase sme hneď na úvod dali gól, ofenzívna hra už mala potom výborné parametre. Tešíme sa aj z Faška, ktorý dosiahol hetrik. Momentálne si zápasy užívame a tešíme sa na ďalšie.“

Ricardo Moniz, tréner Trenčína: „V prvom rade chcem pogratulovať Žiline k výhre. Mali sme dve výhry za sebou, rozhodli sme sa dnes nemeniť zostavu. Po takomto zápase sme frustrovaní, v prvom polčase sa nám nedarilo v hre 1 na 1. Hneď v úvode druhého polčasu sme dostali gól, následne aj druhý a tretí po osobných chybách. Zmenili sme zostavu, hrali sme na dvoch hrotových útočníkov, čo nám prinieslo len čestný gól. Čakajú nás teraz tri mimoriadne dôležité zápasy o vedúcu šestku, na ktoré sa musíme sústrediť.“

Michal Faško, útočník Žiliny a autor hetriku: „Celý zápas sme kontrolovali a Trenčín sme nepúšťali do nejakých šancí. V prvom polčase sme sa nevedeli presadiť. V druhom polčase nám pomohol rýchly gól. Teší ma, že som mužstvu pomohol hetrikom. Najdôležitejšie však je, že sme získali tri body a stále sa držíme na čele tabuľky."

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
10
4
1
39:18
34
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
10
3
1
31:18
33
V
V
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
13
7
2
4
24:13
23
P
V
V
R
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
5
4
5
21:21
19
P
R
P
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
3
5
21:23
18
V
P
V
R
P
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
15
5
1
9
14:28
16
P
V
P
P
R
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
14
3
6
5
16:22
15
V
P
V
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
4
3
7
17:24
15
P
R
P
V
V
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
15
2
6
7
12:21
12
P
P
R
P
R
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
13:19
12
P
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
14
2
1
11
18:34
7
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

