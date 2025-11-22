Ďalšie galapredstavenie Faška. Proti Trenčínu zaknihoval prvý hetrik sezóny

Niké liga - 15. kolo
MŠK Žilina - AS Trenčín 4:1 (0:0)
Góly: 46. Roginic, 59., 64., 74. Faško (tretí z 11 m) - 87. Skovajsa (z 11 m)
ŽK: Pališčák (MŠK)
Rozhodovali: Kišš - Hancko, Kmec
Diváci: 1354
MŠK Žilina: Belko - Pališčák, Kaša, Narimanidze (25. Svoboda) - Kopásek, Káčer (C) (75. Bzdyl), Adang, Bari - M. Faško (75. Kóša), Roginič (79. Prokop), Iľko (75. Florea)
Trenčín: Katič - Skovajsa, Kranthove (77. Šimič), Besillé (C), Brandis (66. Holúbek) - Yakubu, Bazdarič - Kam (77.Fiala), Kasana (66. Doesburg), Mathurin (46. Suleman) - Sabljič
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v zápase 15. kola Niké ligy na domácom trávniku nad Trenčínom 4:1 a potvrdili post lídra tabuľky.
Triumf „šošonov" režíroval Michal Faško, ktorý zaznamenal hetrik a v tejto sezóne vsietil už 12 gólov.
Žilinčania sa ujali vedenia v 46. minúte, keď Iľkovu strelu vyrazil Katič pred Roginiča, ktorý pohotovo otvoril skóre zápasu.
Domáci sa čoraz viac dostávali do zakončenia, v 59. minúte Bari nádherne našiel voľného Michala Faška a ten pridal svoj desiaty ligový gól v sezóne.
To však zo strany žilinského kanoniera nebolo všetko, v 62. minúte sa dostal k odrazenej lopte po strele Iľka a vsietil aj jedenásty gól v tejto sezóne.
Hetrik spečatil Faško v 74. minúte gólom z pokutového kopu a následne za potlesku tribún striedal.
Žilina kontrolovala záver zápasu aj napriek premenenému pokutovému kopu hostí z 87. minúty, ktorým Skovajsa skorigoval rehru Trenčína.
Hlasy po zápase
Peter Lérant, asistent trénera MŠK: „Myslím si, že s výsledkom aj hrou môžeme byť spokojní. V úvode bolo cítiť našu nervozitu, pretože vieme, že máme sériu výhier a tímy proti nám sú extra motivované. Súper dnes v úvode zápasu dobre pressoval a počasie takisto nebolo ideálne, takže vstup do zápasu nebol ideálny. Postupne sme sa dostali do hry. V druhom polčase sme hneď na úvod dali gól, ofenzívna hra už mala potom výborné parametre. Tešíme sa aj z Faška, ktorý dosiahol hetrik. Momentálne si zápasy užívame a tešíme sa na ďalšie.“
Ricardo Moniz, tréner Trenčína: „V prvom rade chcem pogratulovať Žiline k výhre. Mali sme dve výhry za sebou, rozhodli sme sa dnes nemeniť zostavu. Po takomto zápase sme frustrovaní, v prvom polčase sa nám nedarilo v hre 1 na 1. Hneď v úvode druhého polčasu sme dostali gól, následne aj druhý a tretí po osobných chybách. Zmenili sme zostavu, hrali sme na dvoch hrotových útočníkov, čo nám prinieslo len čestný gól. Čakajú nás teraz tri mimoriadne dôležité zápasy o vedúcu šestku, na ktoré sa musíme sústrediť.“
Michal Faško, útočník Žiliny a autor hetriku: „Celý zápas sme kontrolovali a Trenčín sme nepúšťali do nejakých šancí. V prvom polčase sme sa nevedeli presadiť. V druhom polčase nám pomohol rýchly gól. Teší ma, že som mužstvu pomohol hetrikom. Najdôležitejšie však je, že sme získali tri body a stále sa držíme na čele tabuľky."