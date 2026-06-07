Druhý zápas priniesol úvodné víťazstvo. Slováci nedali súperovi žiadnu šancu

Erik Gulák (Slovensko) sa teší z bodu počas zápasu základnej časti Európskej ligy mužov vo volejbale Slovensko - Albánsko.
Erik Gulák (Slovensko) sa teší z bodu počas zápasu základnej časti Európskej ligy mužov vo volejbale Slovensko - Albánsko. (Autor: TASR)
TASR|7. jún 2026 o 17:53
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Napravili si tým chuť po piatkovej prehre s Estónskom 0:3.

Európska liga mužov 2026

Slovensko - Albánsko 3:0 (23, 27, 15)

Rozhodcovia: Parvanová (Bulh.), Schrimpl (SR)

Slovenskí volejbalisti zvíťazili nad Albánskom 3:0 vo svojom druhom zápase novej sezóny Európskej ligy.

Napravili si tým chuť po piatkovej prehre s Estónskom 0:3. Po dvoch zápasoch v Poprade ich čakajú dva duely v Holandsku.

V Doetincheme sa 13. a 14. júna predstavia proti domácemu Holandsku a Gruzínsku. Následne sa 19. a 20. júna predstavia na Islande proti domácim reprezentantom a Fínom.

Do finálovej skupiny postúpi šesť najlepších tímov z 27-člennej tabuľky.

Priebeh zápasu

Tesný úvod zápasu vyznel lepšie pre Albáncov, ktorí sa viackrát dostali do vedenia o tri body.

Slováci však vyrovnali na 12:12 a odvtedy sa tímy držali na rozdiel maximálne dvoch bodov.

Slováci išli prvýkrát do vedenia 22:21, keď efektne zasmečoval Ihnát. Práve on napokon aj ukončil prvý set bodom na 25:23.

Slováci zaostávali aj v úvode druhého setu, no následne spresnili zakončenie a zlepšili aj príjem. Od stavu 7:7 si udržiavali tesný náskok, no Albánci dokázali vyrovnať na 22:22.

Domáci reprezentanti sa nevyhli viacerým zbytočným stratám bodov a v druhom dejstve museli odvrátiť aj niekoľko setbalov.

Dramatický druhý set napokon vyvrcholil pohľadnou výmenou a úspešným blokom domáceho tímu - 29:27.

V úvode tretieho setu Slováci odskočili súperovi na päťbodový rozdiel (6:1) a ťažili z neho až do konca duelu.

Albánci síce viackrát znížili, no zverenci Michala Masného nepoľavili z koncentrácie a napokon ukončili duel už po troch setoch.

Tabuľka Európskej ligy

Volejbal

Volejbal

    Erik Gulák (Slovensko) sa teší z bodu počas zápasu základnej časti Európskej ligy mužov vo volejbale Slovensko - Albánsko.
    Erik Gulák (Slovensko) sa teší z bodu počas zápasu základnej časti Európskej ligy mužov vo volejbale Slovensko - Albánsko.
    Druhý zápas priniesol úvodné víťazstvo. Slováci nedali súperovi žiadnu šancu
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