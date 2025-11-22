Slovan opäť nepredviedol žiadnu slávu. V Skalici zvíťazil vďaka jedinému gólu

Niké liga - 15. kolo
Skalica - Slovan Bratislava 0:1 (0:1)
Gól: 41. Šporar
Rozhodcovia: Gemzický – Vorel, Vitko
ŽK: Cruz
Diváci: 1027
Skalica: Junas – Suľa, Guinari, Šuver, Černek – Bariš, Mášik (87. Švec) – Daniel, Pudhorocký (69. Ravas), Seitz (60. Smejkal) – Morong (69. Fábry)
Slovan: Takáč – Mustafič, Bajrič, Wimmer, Cruz (46. Fogning) – Ibrahim (77. Pokorný), Ignatenko, Gajdoš – Ofori (73. Marcelli), Šporar (82. Savvidis), Mak (73. Yirajang)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v 15. kole Niké ligy na ihrisku Skalice 1:0 a ideálne sa tak naladili na štvrtkový zápas v Konferenčnej lige s Rayom Vallecanom.
O troch bodoch pre úradujúceho majstra rozhodla presná hlavička Andraža Šporara v 41. minúte. Slovinský útočník sa presadil po rohovom kope Róberta Maka.
Skaličania mohli po prestávke vyrovnať, dvakrát sa v nebezpečnej situácii ocitol Erik Daniel, ale netrafil. Šance mal aj Slovan, ale diváci na Záhorí napokon videli iba jediný gól.