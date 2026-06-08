Známemu Brazílčanovi nesplnili všetko, malý klub má i tak veľký úspech

V predposlednom kole západniarskej piatej ligy Juhovýchod HUMMEL postavil žreb proti sebe dve neďaleké obce, ktoré sú svojou veľkosťou síce obrovským protipólom, spája ich však jedna veľká výsada.
Ako jediné dokázali dosiaľ zdolať suveréna a dnes už istého majstra AC Nitra.
Obom sa to podarilo na jeseň na domácej pôde, keď ešte nebol topfavorit bodovo odskočený a obaja dokázali proti klubu zo svojho krajského mesta otočiť z 0:1 na konečných 2:1.
Naposledy v Kmeťove deľba
Lanský vicemajster Tvrdošovce hral naposledy v Kmeťove pred tri a pol rokom ešte v šiestej lige Východ a zápas jesenného 10. kola ŠK Kmeťovo – ŠK Tvrdošovce skončil deľbou 2:2.
Z oboch dnešných kádrov hrali iba domáci Jozef Zrubec a Jakub Jurkáčkek, ktorí sa vtedy vrátili z hosťovania v štvrtoligovom Imeli, no a ešte mladík Matúš Ondrovčák.
V jarnej „odvete“ potom na Štadióne Juraja Szikoru pokorili domáce Tvrdošovce rivala vysoko 5:0, aby sa tri týždne nato tešili z postupu do piatej ligy s osembodovým náskokom pred druhými Šahami.
Vlani skončili Tvrdošovčania v druhej najvyššej regionálnej súťaži vysoko, druhí a len bod za víťazným FC Nádszeg Trstice, no po jednaniach u starostu obce i sponzorov a triezvom zhodnotení ekonomických možností klubu, neprijali dodatočnú ponuku zväzu na postup do štvrtej ligy z druhého miesta namiesto víťaza súťaže.
Kádre sa úplne zmenili
V porovnaní s dnešnými kádrami nastúpili v spomínanom päťgólovom stretnutí v Tvrdošovciach za domácich iba extreťoligoví hráči Csaba Králik a Ihor Lovska, ktorý však už kope práve za Kmeťovo, no a ešte odchovanec Alex Sós.
Za Kmeťovo hrali vtedy spomínaní Zrubec a Jurkáček, no a ešte Filip Hlavačka a mladučký Patrik Baláž, ktorý potom odišiel na hosťovanie do dorastu FC Nitra.
K nováčikovi bez veľkých očí
Dnes je situácia iná. Kmeťovo ako víťaz vlaňajšej šiestej ligy je s 800 obyvateľmi ďaleko najmenším piatoligistom, a kým najväčšia dedina v súťaži rátajúca 5035 duší, v tabuľke desiate Tvrdošovce, išla v nedeľu k nováčikovi bez veľkých očí, ten mal stále ešte teoretickú šancu na celkový bronzový stupienok.
Ako je to možné? Nuž tak, že na Požitaví robia teraz futbal oddaní ľudia, ktorí sú ochotní dať mužstvu vo svojej rodnej vieske snáď všetko.
Túto zimu sa však ukázalo, že úplne všetko zase nie, pretože na novú požiadavku známeho Brazílčana Clebera, ktorý hral na Slovensku postupne aj za Nitru, Slovan Bratislava či Trnavu, už neprikývli a ich cesty sa po zimných rokovaniach rozišli.
Pravdou je, že po príchode brazílskeho technika, no hlavne náročného trénera Vladimíra Drienovského, ktorý ho poznal ešte z pôsobenia v treťoligovej Kalnej nad Hronom, nasledoval okamžite historický postup do druhej najvyššej krajskej súťaže a návštevy na „Dereku“ sú dodnes v priemere takmer najvyššie v súťažiach „západokraja“.
Na AC Nitra 520 divákov
Hrdej futbalovej dedine urobil meno už kedysi jeden futbalový tútor, ktorý dokázal dotiahnuť na stredné Požitavie bývalého reprezentačného stopéra, interistu Bartolomeja Juraška. Z tých čias zostala celkom veľká tribúna, no a tá, plus jedna malá oproti, sa dnes utešene zapĺňajú.
Natrieskané bolo najmä v 10. jesennom kole, keď prišiel hlavný favorit a dnes už dva týždne istý majster AC Nitra, ktorého dokázali Derečania - pred návštevou 520 divákov - poraziť. Mimochodom, teraz má klub odsúhlasené peniaze na nové tréningové ihrisko s umelou trávou.
Po jeseni si mal 40-ročný Cleber Silva Nascimento zapýtať k platu aj bonus za strelené góly. A práve na tom mal - podľa viacerých zdrojov – kontrakt padnúť.
Aby sme boli spravodliví, Kmeťovo sa rozhodlo merať s mestami i silnými dedinami, a na to potrebuje malá obec posily, ktoré niečo stoja.
Príchod exprofesionála Clebera ešte do šiestej ligy bol pre malý klub ohromným reštartom a vzorom pre chalanov, ktorých otcovia či dedovia sa mohli pred časom chodiť pozerať na Brazílčanove ligové zápasy napríklad do krajskej Nitry.
Futbalový kumšt, srdečný prístup k ľudom v klube, príklad v tréningu či v kabíne, premenené priame kopy v kľúčových momentoch, keď sa lámal zápasový chlieb, to všetko dopomohlo požitavskej obci na ceste hore.
Nevedel si to predstaviť
„Ja osobne som si odchod Clebyho nevedel najskôr ani len predstaviť. Som však tréner, no a keď sa už hráč a vedenie nedohodli na ďalšom pokračovaní vzájomnej spolupráce, musel som začať hľadať riešenia, ako ho v mužstve nahradiť.
O jeho úžasnej kreativite a ofenzívnych danostiach sa baviť ani nemusíme, ale mužstvo som musel vyskladať v zime tak, aby zostalo konkurencieschopné.
O finančných dôvodoch jeho konca ja toho veľa neviem, na starosti mám športovú stránku a výsledky mužstva,“ uviedol pre Sportnet tréner ŠK Kmeťovo Vladimír Drienovský.
Isté je, že ofenzívna tvorivosť Brazílčana by sa najmä v prvom polčase nedeľňajšieho stretnutia Kmeťova s Tvrdošovcami domácemu favoritovi hodila.
Na dovetok, že Cleber bude o týždeň znova papierovo patriť Kmeťovu sa tréner pousmial, vraj, „všetko je možné...“. Ktovie však, či už nie sú dvere zabuchnuté.
Bez neho by lídra nezlomili
A pozor, historicky najväčšie víťazstvo červeno-modrých, na jeseň 5. októbra minulého roka doma na hody proti spomínanému nitrianskemu AC s viacerými exligistami v zostave (2:1), by sa bez legionára z krajiny futbalu len tak ľahko nezrodilo.
Brazílčan žije s rodinkou už roky v Nitre, kde sa aj venuje východe mlade ako tréner druholigových mladších žiakov U13 v klube FK (bývalý ČFK), no a proti svojmu mestu sa chcel vytiahnuť.
Aj preto okrem prehľadu v hre, milimetrových prihrávkach, či nebezpečných trestných kopov, išiel v tom zápase až za svoje aktuálne kondičné hranice a celých 90 minút nepoznal tratenú loptu.
Po góle 24-ročného exligistu Tomáša Hambáleka vyhrali prvý polčas hostia 1:0, no v 56. minúte Kmeťovčan Cleber vyrovnal a v 90. Matúš Ondrovčák víťazným gólom na konečných 2:1 roztočil všetky pristavené hodové kolotoče. Túto jar hosťuje obľúbený hráč v FK Nitra.
Len pripomenieme, že v rámci svetového projektu Ronaldinhova šou sa bude hrať v septembri v Trnave exhibičný zápas Slovensko – Brazília a práve rodák zo Sao Paulo dostal za úlohu spolu aj s Miroslavom Karhanom zostaviť výber slovenských legiend, ktorého menoslov sa už zapĺňa a veru stojí zato: Ján Mucha - Martin Petráš, Milan Jambor, Ján Ďurica, Marek Čech - Marek Hamšík, Miroslav Karhan, Juraj Kucka - Erik Jendrišek, Karim Guédé, Filip Hološko či Ľubomír Moravčík.
Zimné posily zabrali
Kmeťovčania sú napriek septembrovému bezbodovému výsledkovému výpadku dobre nasmerovaní, v zime dokúpili ofenzívnych Mareka Šperku, Borisa Brucknera a Deana Páchnika, no a k nim urasteného stopéra Reného Víglaského z Novej Bane, na ktorého dal typ - opäť raz - tréner Drienovský, keďže s ním pred rokmi hrával ešte v treťoligovom Palárikove. Rovnako, ako s najväčšou predsezónnou posilou Martinom Blahom.
Ak by pred týždňom doma nepremrhali po góloch odchovanca Jurkáčeka a zimných posilách Sperku a Brucknera náskok 3:0 s tretím Bešeňovom (3:3), proti Tvrdošovciam by nastupovali ako tretie mužstvo tabuľky.
Nečakaný ústup z pozícií
ŠK Tvrdošovce zainvestoval do posíl hlavne pred predchádzajúcou sezónou, keď kúpil štyroch kvalitných hráčov zo štvrtoligového Hurbanova a nakoniec získal striebro.
Po tejto jeseni však zimoval až na 13. mieste, navyše v zime sa vrátil do materských Zbehov zakončovateľ Matej Fuska, ktorý prichádzal pred sezónou z konkurenčného Bábu za trénerom Jánom Štajerom ako vlaňajší kráľ strelcov piatej ligy.
Na jeseň dal 10 gólov, no problémom bielo-zelených v tejto sezóne je, že aktuálne je najlepším strelcom mužstva päťgólový Áron Csomor spolu so stopérom a dnes aj hrajúcim trénerom Aleksandrom Luzinom.
Na novozámocké okresné derby do štvrtého Kmeťova prichádzala najväčšia dedina súťaže, ako desiate mužstvo tabuľky s pasívnym skóre 35:37 a zaplnená tribúna cítila krv.
Zahodená tutovka a 15 výhra
Na predposledné kolo nastupovali v lepšom rozpoložení domáci, ktorí mali s jarnou bilanciu 9 – 1 – 3 ešte stále teoretickú šancu na bronzové oslavy.
Tvrdošovce prichádzali s priebežnou jarnou bilanciou 5 – 3 – 5, lenže ešte po 10. jesennom kole a domácej prehre 0:3 s Kostolnými Kračanmi skončil pri mužstve tréner Ján Štajer, ktorého nahradil 31-ročný stopér Aleksandr Luzin.
ŠK Kmeťovo – ŠK Tvrdošovce 2:0 (0:0)
Góly: 52. Dean Páchnik, 81. Boris Bruckner
Diváci: 340
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Na piatej lige bolo na čo pozerať a pred peknou návštevou začali dobiedzať hostia pracovitými včeličkami Gažom s Csomorom a spolu s dispečerom Haulíkom skúšali prieniky do domácej obrany.
Po ľavej strane Kmeťova to však nešlo, pretože po celej dĺžke jazdil priebojný Blaho, ktorého istil spoľahlivý Š. Gajdoš. Prvú a na dlho jedinú čistú šancu mal v 4. minúte najskúsenejší Tvrdošovčan Králik, ktorý však spoza malého vápna trestuhodne netrafil. Prvý vážnejší rozruch v šestnástke hosťujúceho Juhása prišiel v 26. minúte, ale s dobrou prihrávkou Blaha si Jurkáček neporadil.
Potom znovu Králik vystrašil tribúnu tiahlou strelou, ktorú osvedčený Bálint radšej boxoval na roh. Gažova zdravá strela išla tesne vedľa, no a v 43. minúte prišla tutovka Kmeťovčanov, lenže Sperka sa nepresadil.
Aj v druhom dejstve sa hralo vo vysokom tempe a opraty držali domáci. Vysoký Sperka urobil miesto telom Páchnikovi, ktorý otvoril skóre – 1:0. Piatoligový duel mal stále vysoké tempo, závary nechýbali a gólová poistka prišla v 81. minúte, keď Brukner obišiel aj Juhása a do poloprázdnej brány spečatil 15. víťazstvo nováčika.
Drienovský: Dreli ako kone
Tréner ŠK Kmeťovo Vladimír Drienosvský bol po zápase spokojný. „Taktické plán proti Tvrdošovciam sme naplnili do bodky. Dnes to bolo hlavne o tom, aby sme neinkasovali a musím povedať, že defenzíva mužstva fungovala na výbornú. No a to bol základ úspešného výsledku.“
Hostia však zahodili v samom úvode doslova čistú šancu, oponujeme.
„Áno, tá šanca vyplývala z našej chvíľkovej nepozornosti, no celú situáciu si musím ešte v kľude pozrieť. Tvrdošovce majú svoju kvalitu, myslím si však, že do ničoho ďalšieho sme ich už prakticky nepustili. Práve poctivá defenzíva bola základom aj našich ďalších cenných víťazstiev.“
Napriek bezbodovému septembru bol nováčik ešte pred predposledným kolom v hre o bronz.
„S jesenným deviatym miestom som ja osobne nebol vôbec spokojný, cítil som, že toto mužstvo má na viac. Po konci Clebera sme v zime veľmi vhodne zapracovali posily, zmenili herný systém, čiastočne aj spôsob hry, ale základom jarného zlepšenia bola jednoznačne tvrdá zimná príprava.
Hráči pracovali v tréningu ako kone, a môžem povedať, že drvivá väčšina z nich uniesla toho viac, ako keď som trénoval napríklad treťoligovú Kalnú. Odmenou je pre nás všetkých krásne štvrté miesto v silnej konkurencii.“
Vysoké návštevy hrejú
O to viac musí mrzieť spomínaná predchádzajúca domáca remíza s tretím Bešeňovom 3:3. Ako sa to mohlo stať, zisťujeme.
„To je futbal. Po najlepšom vstupe do zápasu v celej sezóne sme viedli už 3:0, no i napriek tomu sa nakoniec body delili, pretože sme to nezvládli v hlavách.“
Kouč Drienovský prišiel do Kmeťova pred dvomi rokmi, keď hrali šiestu ligu. Štvrté miesto v piatej a vysoké divácke návštevy ho musia hriať pri srdci.
„Určite áno, v mužstve sme nastavili isté pravidla i systém hry a dnes žneme pekný úspech.“ Ukazuje sa, že Kmeťovo ja naozaj na správnej ceste. Pripomenieme, že z „južnej“ piatej ligy nechcel vlani postúpiť do tej štvrtej nikto a v silnej 16-člennej súťaži figurujú kolo pred koncom všetci traja nováčikovia v prvej polovici tabuľky. AC Nitra je prvý, Kmeťovo štvrté, no a Jelka ôsma.
Bude ďalšia sezóna opäť lepšia?
Vlani strieborné Tvrdošovce zimovali až na 13. mieste a na ňom figurujú aj kolo pred koncom. Po odchode trénera Štajera zverili trénerské žezlo 31-ročnému Aleksandrovi Luzinovi, ktorý aj v neľahkom rozpoložení niekoľko otázok Sportnetu po prehre 0:2 v Kmeťove neodmietol.
„Domáci svoje šance premenili, zatiaľ čo my nie, preto vyhrali zaslúžene. A áno, v tejto sezóne sa trápime, i keď hra nie je väčšinou zlá.“
Prvú štvrťhodinku mali Tvrdošovce naozaj viac z hry. „V prvom polčase sme dodržiavali hernú disciplínu, keď však nepremeníme ani vyloženú šancu, je ťažké čakať plusové body zvonku.“
Čo sa zmenilo oproti vlaňajšej striebornej sezóne, zisťujeme u toho najpovolanejšieho. „Zmenila sa mentalita hráčov, ktorí boli istým spôsobom sklamaní, že klub nevyužil možnosť postupu. I keď to teraz po týchto výsledkoch nevyznie najlogickejšie, ale prišiel útlm emočnej sily mužstva.“
Bývalý futbalista druholigového Komárna má prirodzené vodcovské schopnosti, s čím preberal zodpovednosť vo funkcii trénera, spýtali sme sa. „Bodov sme mali vtedy iba deväť, no mužstvo poznám naozaj dokonale, preto som veril, že výsledky prídu a súťaž udržíme, čo sme splnili.
Trpíme na úzku lavičku, nie raz bolo treba v zápase striedať, nebolo však kým,“ netajil.
V tabuľke dvanástym Tvrdošovciam zostup nehrozí, v poslednom kole hostia trinásty Báb a v klube veria, že už od novej sezóny prídu opäť raz lepšie výsledky.
V mužstve kvalita stále je, veď napríklad taký brankár Matej Juhás patrí určite k najlepším v súťaži. A hlavne, hrajúci kouč Luzin najlepšie vie, kde bielo-zelených tlačí topánka.