Prešov nadviazal na domácu výhru s Trnavou. Dunajskej Strede nedovolil skórovať

Niké liga - 15. kolo
DAC Dunajská Streda - Prešov 0:0
Rozhodovali: Choreň – Štofik, Boszbeck
ŽK: Simon, Gomes (obaja Prešov)
ČK: 90.+3 Redzic (DAC)
Diváci: 3549
DAC: Popovič - Kapanadze, Kacharaba, Nemanič, Mendez (90. Modesto) – Ouro (71. Gagua), Tuboly, Udvaros (54. Dukanovič) - Redzic, Sylla (54. Gruber), Ramadan
Prešov: Bajza - Menich, Bondarenko, Sipľak - Kotula, Simon (65. Gomes), Begala, Revenco – Olejník (90.+4 Römling), Masaryk (65. Sagna), Regáli (86. Krasniqi)
Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda remizovali v nedeľňajšom dueli 15. kola Niké ligy doma s Tatranom Prešov 0:0.
Ukončili tak trojzápasovú víťaznú šnúru a v tabuľke im patrí tretia priečka s päťbodovým mankom na lídra zo Žiliny.
Prešov zaznamenal už siedmy nerozhodný výsledok v ligovej sezóne a je ôsmy. Domáci dohrávali v početnej nevýhode.
V mrazivom počasí mal DAC v prvej desaťminútovke dve možnosti na skórovanie. V 3. minúte z priameho kopu Redzic nastrelil brvno, v 7. minúte po rohovom kope Nemanič trafil takisto hornú konštrukciu brány.
Aj v druhom polčase pokračovala herná prevaha Dunajskej Stredy, ale bez gólového efektu.
Blízko k skórovaniu bol opäť Redzic v 77. minúte, ale jeho strela z pravej strany tesne minula bránu.
V nadstavenom čase za nepekný zákrok po prerušení dostal červenú kartu domáci Redzic.
Hlasy po zápase
Branislav Fodrek, tréner DAC: „Sme nespokojní s domácou stratou. V takomto zápase je dôležité dať prvý gól, aby sme sa ukľudnili. Mali sme dobrý vstup do zápasu, z priameho kopu sme trafili do brvna, potom Nemaničova hlavička. V druhom polčase sme mali náznaky. Ťažko sme sa presadzovali. Súper dnes bol v defenzíve výborný, organizovaný. Nepresadili sme cez naše silné stránky. Nám chýbala trpezlivosť, rýchlejšia hra, zbytočne sme spomalili útoky. V prehustenej obrane sme sa ťažko presadzovali. Nepodarilo sa nám dať gól, preto sa to skončilo 0:0.“
Vladimír Cifranič, tréner Prešova: „Vedeli sme, že v Dunajskej Strede nás čaká ťažký zápas, domáci sú silní hlavne v domácom prostredí. Aj dnes sa to potvrdilo, boli výborní na lopte, kombinační. Majú dobrý systém, dostávajú súpera pod tlak. Prišli sme s plánom vychádzať zo zabezpečenej obrany a využiť ponúknuté šance. V defenzíve sme boli výborní, domáci okrem priameho kopu si nejaké čisté šance nevypracovali. Mali tam centre, ale všetko sme vyriešili. Čakal som, že budeme vpredu nebezpečnejší, ale brejky sme nedotiahli do konca. Tým pádom sa zápas skončil bez gólov. Pre nás je bod z Dunajskej Stredy zlatý.“