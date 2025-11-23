Ofenzíva Michaloviec sa po dlhom čase vyznamenala. Ružomberok bol na východe bezradný

Hráči MFK Zemplín Michalovce v zápase Niké ligy.
Hráči MFK Zemplín Michalovce v zápase Niké ligy. (Autor: Facebook/MFK Zemplín Michalovce)
Sportnet, TASR|23. nov 2025 o 17:34
ShareTweet0

Michalovce prerušili štvorzápasovú sériu bez víťazstva.

Niké liga - 15. kolo

Michalovce - Ružomberok 4:2 (1:1)

Góly: 16. Ramos, 46. Paulauskas, 57. Ahl, 88. Taylor-Hart - 29. Endl, 76. Ramos (vl.)

Rozhodcovia: Glova - Poláček, Bednár

ŽK: Paulauskas - Fila

Michalovce: Lukáč - Čurma, Bednár, Dzotsenidze, Pauschek - Cottrell (79. Shimamura), Zubairu, Ramos (90.+2 Danko) - Ahl (90.+2 Lemiško), Paulauskas, Brosnan (79. Taylor-Hart)

Ružomberok: Ťapaj - Endl (64. Slávik), Köstl, Král - Fila (64. Šulek), Grygar, Múdry (64. Buchvaldek), Chobot (71. Šašinka) - Hladík, Chrien (85. Bačík), Tučný

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zdolali MFK Ružomberok 4:2 v nedeľňajšom dueli 15. kola Niké ligy. 

Ukončili tak sériu štyroch ligových zápasov bez víťazstva, zatiaľ čo hostia nezvíťazili v piatom ligovom stretnutí za sebou.

V 16. minúte poslal Zemplín do vedenia Ramos, keď sa presadil z blízkosti bieleho bodu po Ahlovej spätnej prihrávke z pravej strany šestnástky.

Hostia odpovedali v 29. minúte zásluhou Endla, keď pred bránou využil chybu brankára Lukáča, ktorý neudržal Hladíkov center.

Domáci išli opäť do vedenia hneď v úvode druhého polčasu, Paulauskas zakončil do odkrytej brány po Brosnanovom centri z ľavého krídla.

Diváci v Michalovciach sa dočkali gólových hodov aj výstavného presného zásahu, o ktorý sa v 57. minúte postaral Ahl, keď z pravej strany pokutového územia trafil vzdialenejší horný roh Ťapajovej brány a zvýšil na 3:1.

Liptáci ešte zdramatizovali duel kontaktným gólom, v 76. minúte po hlavičke Hladíka a Lukáčovom zákroku nasmeroval loptu do vlastnej brány Ramos.

Hráči Michaloviec si však už víťazstvo postrážili a na konečných 4:2 zvýšil v závere zápasu po ďalšej Ahlovej asistencii Taylor-Hart.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
10
4
1
39:18
34
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
10
3
1
31:18
33
V
V
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
8
2
4
26:14
26
V
P
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
15
6
4
5
25:23
22
V
P
R
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
5
3
6
21:24
18
P
V
P
V
R
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
15
5
3
7
18:24
18
V
P
R
P
V
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
15
5
1
9
14:28
16
P
V
P
P
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
14
3
6
5
16:22
15
V
P
V
R
R
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
15
2
6
7
12:21
12
P
P
R
P
R
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
14
3
3
8
15:23
12
P
P
R
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
15
2
1
12
19:36
7
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Hráči MFK Zemplín Michalovce v zápase Niké ligy.
    Hráči MFK Zemplín Michalovce v zápase Niké ligy.
    Ofenzíva Michaloviec sa po dlhom čase vyznamenala. Ružomberok bol na východe bezradný
    dnes 17:34
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Ofenzíva Michaloviec sa po dlhom čase vyznamenala. Ružomberok bol na východe bezradný