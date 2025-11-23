Ofenzíva Michaloviec sa po dlhom čase vyznamenala. Ružomberok bol na východe bezradný

Niké liga - 15. kolo
Michalovce - Ružomberok 4:2 (1:1)
Góly: 16. Ramos, 46. Paulauskas, 57. Ahl, 88. Taylor-Hart - 29. Endl, 76. Ramos (vl.)
Rozhodcovia: Glova - Poláček, Bednár
ŽK: Paulauskas - Fila
Michalovce: Lukáč - Čurma, Bednár, Dzotsenidze, Pauschek - Cottrell (79. Shimamura), Zubairu, Ramos (90.+2 Danko) - Ahl (90.+2 Lemiško), Paulauskas, Brosnan (79. Taylor-Hart)
Ružomberok: Ťapaj - Endl (64. Slávik), Köstl, Král - Fila (64. Šulek), Grygar, Múdry (64. Buchvaldek), Chobot (71. Šašinka) - Hladík, Chrien (85. Bačík), Tučný
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zdolali MFK Ružomberok 4:2 v nedeľňajšom dueli 15. kola Niké ligy.
Ukončili tak sériu štyroch ligových zápasov bez víťazstva, zatiaľ čo hostia nezvíťazili v piatom ligovom stretnutí za sebou.
V 16. minúte poslal Zemplín do vedenia Ramos, keď sa presadil z blízkosti bieleho bodu po Ahlovej spätnej prihrávke z pravej strany šestnástky.
Hostia odpovedali v 29. minúte zásluhou Endla, keď pred bránou využil chybu brankára Lukáča, ktorý neudržal Hladíkov center.
Domáci išli opäť do vedenia hneď v úvode druhého polčasu, Paulauskas zakončil do odkrytej brány po Brosnanovom centri z ľavého krídla.
Diváci v Michalovciach sa dočkali gólových hodov aj výstavného presného zásahu, o ktorý sa v 57. minúte postaral Ahl, keď z pravej strany pokutového územia trafil vzdialenejší horný roh Ťapajovej brány a zvýšil na 3:1.
Liptáci ešte zdramatizovali duel kontaktným gólom, v 76. minúte po hlavičke Hladíka a Lukáčovom zákroku nasmeroval loptu do vlastnej brány Ramos.
Hráči Michaloviec si však už víťazstvo postrážili a na konečných 4:2 zvýšil v závere zápasu po ďalšej Ahlovej asistencii Taylor-Hart.