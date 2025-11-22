Fantastický záver Trnavy v Košiciach. Pod taktovkou Škrtela otočila zápas v nadstavení

Kapitán Košíc Ján Krivák a hráč Trnavy Abdulrahman Taiwo počas zápasu Niké ligy.
Kapitán Košíc Ján Krivák a hráč Trnavy Abdulrahman Taiwo počas zápasu Niké ligy. (Autor: TASR)
22. nov 2025
Košice boli blízko aspoň k zisku bodu.

Niké liga - 15. kolo

FC Košice - FC Spartak Trnava 1:2 (0:0)

Góly: 46. Kovacs - 84. Mikovič, 90+2. Sabo

Rozhodcovia: Očenáš - Jekkel, Pacák

ŽK: Kružliak, Miljanič, Dimun, Zsigmund - Sabo, Frelih

Diváci: 2411

Košice: Kalanin - Dimun, Krivák, Kružliak - Kovács (63. Kakay), Zsigmund, Gallovič (72. Perišič), Jakúbek, Madleňák (72. Magda) - Čerepkai (88. Metu), Miljanič (72. Jones)

Trnava: Frelih - Sabo, Koštrna, Twardzik - Holík (76. Chorkheli), Procházka, Kratochvíl, Mikovič (90.+4 Stojsavljevič) - Kudlička (77. Paur), Taiwo (77. Ďuriš), Azango (58. Škrbo)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti FC Spartak Trnava zvíťazili v sobotňajšom zápase 15. kola Niké ligy na ihrisku FC Košice 2:1.

O triumfe rozhodli v záverečnej desaťminútovke, keď sa gólovo presadili Martin Mikovič a Erik Sabo.

Košičania prehrali piaty zápas za sebou a naďalej sú na poslednom 12. mieste s päťbodovou stratou na tri tímy.

Trnava figuruje na 4. mieste, keď zvíťazila v treťom zápase z uplynulých štyroch. Duel priniesol trénerské premiéry na oboch lavičkách. Domácich viedol Peter Černák, hostí Martin Škrtel, pričom obaja by mali byť na svojich pozíciách iba dočasne.

Tréner Trnavy Martin Škrtel počas zápasu Niké ligy medzi FC Košice a FC Spartak Trnava .
Kapitán Košíc Ján Krivák a hráč Trnavy Abdulrahman Taiwo počas zápasu Niké ligy.
Kapitán Košíc Ján Krivák a hráč Trnavy Abdulrahman Taiwo počas zápasu Niké ligy.
Hráč Košíc Dominik Kružliak a hráč Trnavy Timotej Kudlička počas zápasu Niké ligy.
Tréner Košíc Peter Černák počas zápasu Niké ligy medzi FC Košice a FC Spartak Trnava.

V mrazivom počasí sa ako prví tešili domáci, no zbytočne. V 9. minúte sa Miljanič dostal za obranu Trnavy po centri Dimuna, avšak VAR odhalil ofsajd.

V prvej štvrťhodine mali sľubné pozície aj Zsigmund či Taiwo, ale skóre neotvorili. Košičania si v závere prvého polčasu vypracovali niekoľko nádejných situácií, no do vedenia išli až v úvode druhého.

Po sérii prihrávok pred šestnástkou Spartaka sa k strele dostal Kovács a prekonal Freliha. Hostia sa snažili vyrovnať, ale ofenzívne hrozili aj Košičania.

V 83. sa Procházka dostal k penalte po faule v šestnástke, no z bieleho bodu iba opečiatkoval hornú žrď. Domáci však nezískali loptu a Mikovič vyrovnal - 1:1.

Brankár domácich Kalanin v závere viackrát podržal svoj tím, no v 92. minúte inkasoval, keď obrana Košíc neustrážila v šestnástke Saba - 1:2.

