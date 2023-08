Vyhrážal sa fyzickou likvidáciou. Tresty za frašku v Slovnaft Cupe sú známe

„Stretnutie bolo predčasne ukončené z dôvodu spôsobu hry domáceho mužstva, ktorý, podľa môjho názoru, vylučoval pokračovať v hre v druhom polčase podľa pravidiel futbalu.

Záver prvého polčasu bol veľmi nervózny z pohľadu domácich hráčov, ktorí cítili veľkú frustráciu z červenej karty a nariadeného pokutového kopu pre hostí.

Domáci hráči sa od premeneného pokutového kopu viac zamerali na rozhodcu, než na samotnú hru.

V druhom polčase by veľmi pravdepodobne mohlo dôjsť k viacerým hromadným konfrontáciám a zároveň, ak by domáci pokračovali v spôsobe hry, akým dohrávali prvý polčas, bola by, podľa môjho názoru, ohrozená bezpečnosť a zdravie hráčov hostí.

Spolu s AR1 (asistent rozhodcu - pozn. red.) sme čelili, pri odchode z hracej plochy do šatne množstvu vulgárnych pokrikov a vyhrážkam od divákov, ktorí sa dostali do priestoru medzi hracou plochou a šatňou rozhodcu neohraničenou žiadnou bariérou.

Usporiadateľská služba však zvládla svoje povinnosti veľmi dobre a odviedla nás do šatne bez toho, aby došlo k fyzickému násiliu.

Situácia bola vyhrotená, preto som na zápas v šatni privolal aj policajnú hliadku, ktorá zabezpečila náš bezpečný odchod z areálu štadióna a zároveň aj obce Nacina Ves po tom, ako bolo stretnutie ukončené.“