Šéf Bardejova sa zastal rozhodcu, ktorý predčasne ukončil pohárový zápas

Na ihrisku došlo k strkaniu, pri odchode do kabín čelil hlavný rozhodca Dávid Gorel verbálnym útokom.

Bardejovčania viedli u súpera 1:0, ale na konci prvého polčasu dostali domáci už druhú červenú kartu. Keď Michal Pavelko opúšťal ihrisko, na štadióne to vyvolalo vášne.

"Náš tím nastúpil na uvedený zápas riadne pripravený a svojou hrou napĺňal ambície vyhrať a postúpiť do ďalších zápasov.

Sme presvedčení, že rozhodca konal s najlepším vedomím a svedomím, aby zabezpečil riadny priebeh zápasu, tak ako to prikazujú platné pravidlá a predpisy," dodal Soroka.

K zápasu, aj k rozhodnutiu hlavného arbitra sa pre Sportnet už vo štvrtok vyjadrili zástupcovia domáceho klubu či tréner Bardejova Rastislav Kica.

„Emócie boli veľké, ale zápas sa zrejme mal dohrať. My sme hrať chceli, pretože sme cestovali dve hodiny.

Slovenský pohár sa organizuje aj preto, aby aby na menšie dedinky dotiahli kvalitnejších súperov, kluby z miest. Keď sa to podarí, je to sviatok. Škoda, že to takto dopadlo,“ povedal kouč Bardejova pre Sportnet.