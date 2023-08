Rozhodcu odprevadila zo štadióna polícia, zápas Slovnaft Cupu sa skončil fraškou

Od úvodu sa hral vyrovnaný futbal. Treťoligový Bardejov bol favoritom, no na ihrisku piatoligistu to nepotvrdzoval.

Iniciatívu prebrali do rúk Bardejovčania. V 41. minúte poslal hostí do vedenia z pokutového kopu Jakub Štefančin.

„Hlavný rozhodca by mal byť pán na ihrisku, spraviť si poriadku, no svoju úlohu nezvládol. Odpískal diskutabilný pokutový kop, po ktorom išli emócie hore.

„Neviem či sa arbiter zľakol. Fauly a emócie patria k futbalu. Sú aj horšie zápasy. Ak by sa mali zápasy predčasne ukončiť pre nadávky, derby Trnava – Slovan by sa nikdy nedohralo. Ani polovica dedinských zápasov,“ dodal.

To, že rozhodcu zo zápasu musela odviesť polícia, som ešte nevidel. Nebol na to dôvod, pretože nedošlo k žiadnym fyzickým útokom. Mal to byť sviatok futbalu v Nacinej Vsi a dotyčný pán to zmenil na frašku,“ ponúkol svoj pohľad na udalosti pre novinyzemplina.sk tréner ŠK Nacina Ves.

Výsledok zostane v platnosti, alebo ho skontumujú na 3:0 pre Bardejov. Možné je aj to, že sa druhý polčas bude dohrávať. Nacina Ves s určitosťou dostane pokutu.