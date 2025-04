Bude boj o postup aj zostup bez zápletky? Posledný tím dopláca na chyby, no nevzdáva sa

Robia však chyby v defenzíve a smerom dopredu to tiež nefunguje. Dokážu si vytvoriť aj dobré šance, no zakončenie je žalostné.

Matej Vajs, 24-ročný brankár s ligovými skúsenosťami (Banská Bystrica, Zlaté Moravce, Michalovce, Žilina, Senica, Liptovský Mikuláš), jeden z mála hráčov, ktorí prišli počas zimy a ktorého možno považovať za posilu, hodnotí posledný zápas svojho mužstva (doma proti Spišskej Novej Vsi, 0:1) takto:

„Ťažko sa mi hľadajú slová, pretože si dovolím tvrdiť, že sme boli lepšie mužstvo ako tabuľkovo tretia Spišská Nová Ves. Mali sme dostatok šancí na to, aby sme uhrali lepší výsledok. No na to sa o mesiac už nikto nebude pozerať, body si odniesol súper. Chalani dreli, ukázali kvalitu, no bohužiaľ to dnes nestačilo. V niektorých situáciách ich podržal brankár, inde nám chýbal väčší dôraz či presnosť.“