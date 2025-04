Zažil aj tréningy pod vedením Weissa. V tretej lige pookrial, východniarom dal hetrik

V rezerve belasých strávil pol roka. „Nemám na to úplne dobré spomienky, nenastupoval som často a len na 20-30 minút,“ prezradil.

21-ročný futbalista z obce Ľubeľa prišiel do Rimavskej Soboty minulé leto na hosťovanie z bratislavského Slovana.

„Tréner Weiss si vypýtal chalanov z béčka na tréningy, aj ja som mal tú možnosť. Bola to pre mňa veľká vec, podľa mňa je to najlepší tréner na Slovensku. Bola pre mňa česť zatrénovať pod ním,“ zdôraznil Ferleťák.

Považuje to však za cennú skúsenosť. Zažil aj tréningy pod vedením Vladimíra Weissa.

„Najskôr som bol rád, že ma oslovili. Tréner mi povedal, že so mnou bude rátať. Ale Slovan mal vtedy zákaz prestupov, takže ma zaregistrovali až neskôr, nemohol som hrávať úplne od začiatku. Potom som síce začal nastupovať, ale tá minutáž nebola taká, čo som chcel,“ vravel o svojom pôsobení v Slovane.

Počas zimnej prípravy ho však športový riaditeľ Jozef Pisár presunul o líniu vyššie a bol to veľmi vydarený ťah.

„Som rád, že mám priestor hrávať pravidelne a celé zápasy. To je pre mňa najdôležitejšie. Cítim sa v Rimavskej Sobote dobre a teší ma, že sa mi darí a môžem chalanom pomôcť,“ zdôraznil mladý futbalista.

„Som rád, že teraz môžem znovu hrať vpredu, dostávam sa do šancí, dávam prihrávky a góly,“ uviedol Ferleťák.

Ferleťák od začiatku ukazoval ofenzívny potenciál, ktorý pretavil aj do asistencií aj do gólov.

Na jar skóroval aj proti Lučencu a proti Stropkovu dosiahol hetrik.

„Som rád, že mi to tam padalo. Ani si nepamätám, kedy som dal naposledy tri góly v jednom stretnutí,“ vravel so smiechom Ferleťák. Nezabudol dodať, že bude musieť prispieť do klubovej kasy.

„Základ je, že sme vyhrali a potešili fanúšikov. Celý zápas sme boli lepší, mali sme šance a zaslúžene sme zvíťazili,“ uviedol.

S päťgólovým víťazstvom bol spokojný aj Pisár. „Hrali sme výborne, vypracovali sme si krásne akcie. Pekne sme kombinovali po zemi, boli tam narážačky, kolmé prihrávky, centre. Mohli sme vyhrať aj vyšším rozdielom,“ vravel niekdajší kanonier.

Pre Stropkov to bola najvyššia prehra v aktuálnej sezóne. Tréner Ján Šafranko zápas nechcel komentovať.