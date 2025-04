Spanilá jazda Popradu. Farmy by som s úpravami ponechal, zväz spravil chybu, vraví tréner

Nie je to náhoda, že Slávia TU Košice je na prvom mieste. Je to momentálne najlepšie mužstvo v súťaži.

Postupne ste zdolali Fiľakovo, Lipany, Rimavskú Sobotu, Bardejov a Sláviu TU Košice. Je zaujímavé, že prvý aj posledný tím tabuľky ste zdolali rovnakým výsledkom 1:0.

V Bardejove sme boli lepší v prvom polčase. Nemusí sa vám vždy herne dariť, ale ten hendikep musíte nahradiť ctižiadostivosťou, bojovnosťou, nasadením.

Musím za to hráčov pochváliť. Verím, že to zoberú aj do ďalších zápasov. Máme pred sebou ešte osem kôl. Bodaj by si to hráči zakorenili v sebe natrvalo a potom bude všetko v poriadku.