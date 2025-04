Rozhodca sa mi smial do tváre, hromžil tréner. Mužstvo prišlo o víťazstvo v závere

„Pred zápasom by som bod bral, takto som však veľmi nahnevaný,“ vravel pre Sportnet tréner Lučenca Tomáš Boháčik.

„Tréner hostí na nás nachystal dobrú blokovú obranu, mali sme to ťažké. Niekedy to bolo z ich strany 4-5-1 a čakali na rýchly protiútok. Nám sa nedarilo odomknúť blokovú obranu, čo ma mrzí,“ vravel pre Sportnet tréner Vranova Roman Lazúr.

„Pri bránení štandardnej situácie sme urobili identickú chybu ako v Snine. Aj tam sme pykali. Pri druhom góle zase vysunul Oláha do brejkovej situácie náš stredný útočník,“ vravel Lazúr.

Rozhodca Peter Židišin avizoval štyri minúty pridaného času. „Keď to uplynulo, loptu akurát rozohrával domáci brankár. Ak by vtedy zapískal koniec, je vybavené,“ poznamenal Boháčik.

„Červenú kartu pre Oláha beriem, nemal odkopnúť loptu. Bolo to zbytočné, je to jeho chyba,“ uznal aj tréner Boháčik.

„Prejavil sa charakter našich hráčov, stále sme išli za skorigovaním výsledku. Toto si vážim na svojich hráčoch, lebo šliapali až do konca. Mali sme tam ešte jednu žrď a ďalšiu čistú šancu. Hostia použili všetky možné prostriedky, aby udržali víťazstvo. Vyvinuli sme extrémny tlak, stupňovali sme tempo a odmenou nám bol vyrovnávajúci gól,“ zhodnotil záver zápasu domáci tréner Lazúr.

"No a čo?"

Hostia boli po konečnom hvizde nazlostení. „Pýtal som sa rozhodcu, prečo to neodpískal po tých štyroch minútach. Smial sa mi do tváre: Tak som nechal o tridsať sekúnd viac, no a čo?“ vravel rozčúlený lučenecký kouč.

Dostal aj žltú kartu a v ďalšom zápase nebude môcť sedieť na lavičke.