VIDEO: Kuriózny moment položil domácich. Gól na burzu futbalových bizarností, znelo v televízii

RIMAVSKÁ SOBOTA. V prípravných zápasoch sa stretávajú pravidelne, ale pohár je špecifický.
Treťoligový MŠK Rimavská Sobota v 3. kole Slovnaft Cupu v televíznom zápase privítal druholigistu MFK Zvolen.
Prvý polčas bol celkom vyrovnaný, ale pred jeho koncom dali hostia kuriózny gól a domáci sa definitívne rozpadli.
Zvolen napokon zvíťazil vysoko 6:1 a v nasledujúcom kole si zmeria sily s prvoligistom z Ružomberka.
Skóroval a padol na zem
Rimavskosoboťania sa v pohári predstavili doma po troch rokoch, keďže vlani a predvlani vypadli so súpermi z nižších súťaží.
Zvolen dokonca za éry trénera Dušana Tótha, teda za ostatných päť sezón prvý raz prešiel cez prvé kolo pohára a už je medzi najlepšími 32 mužstvami.
„Upozorňoval som hráčov, že vo futbale nič nemožno podceniť,“ vravel po zápase tréner hostí.
Rimavskosoboťania v predchádzajúcom kole III. ligy Stred vyprášili Bánovú 8:1. V prvom polčase boli vyrovnaným súperom aj Zvolenu.
„Prvý polčas bol z našej strany dobrý. Mali sme akcie, pomerne dobre sme aj bránili,“ uviedol športový riaditeľ domácich Jozef Pisár.
Hostia išli do vedenia po pokutovom kope, ktorý po strete Petra Petrána s Matejom Starším premenil Jakub Sylvestr.
Domácim sa však podarilo vyrovnať po krásnej akcii, keď Milan Sučák vysunul Ruama Kevina Almeidu Valentima a brazílsky útočník nájazd s prehľadom premenil.
Radosť domácich však netrvala dlho, Brazílčan familiárne prezývaný Lukaku sa zvalil na zem a chytil sa za zadný stehenný sval. Musel byť vystriedaný a vyzerá to na vážnejšie zranenie.
Pritom je v tíme Jozefa Pisára kľúčovým hráčom, v lige dal už šesť gólov, v pohári dva a na hrote odvádza aj veľké množstvo čiernej práce, podrží lopty, zásobuje spoluhráčov. „Je to obrovská strata,“ povzdychol si Pisár.
Darovaný gól
Aby toho pre domácich nebolo málo, len šesť minút po vyrovnávajúcom góle ďalší Brazílčan Matheus zle rozohral a pri pokuse o krížnu prihrávku trafil do zadku Staršieho. Lopta skončila v bránke.
„Bola to školácka chyba, v živote nemôže ísť krížna lopta cez šestnástku! Dávno som nevidel taký gól,“ krútil hlavou Jozef Pisár.
Nevšedný moment videlo v televíznom prenose celé Slovensko. "Gól na burzu futbalových bizarností," opísal ho komentátor zápasu Marcel Merčiak.
„Bol to dôležitý gól, domáci nám ho trošku darovali. Potom sme sa už upokojili a s prehľadom to zvládli,“ poznamenal kanonier Zvolena Jakub Sylvestr.
VIDEO: Gól Zvolena
„Mali sme trochu šťastie pri druhom góle a druhý polčas už bol jednoznačný. Aj sme vystriedali a noví hráči oživili hru. Popri góloch sme mali aj ďalšie šance a vyhrali sme zaslúžene,“ vravel Dušan Tóth.
V druhom polčase dal dva góly Matúš Köröš a po jednom Oliver Patrnčiak a Peter Nkejah Onouha.
Tréner Tóth si však nemyslí, že výsledok reálne odzrkadľuje rozdiel medzi druhou a treťou ligou.
„Ak by bol polčas 1:1, mohlo to vyzerať inak. Stále hovorím, že päťdesiat percent futbalu je o hlave a to bolo vidno, keď sme už vyhrávali väčším rozdielom. Hráči si oveľa viac dovoľovali a inak sa na to pozeralo ako dovtedy,“ poznamenal kouč Zvolena.
„Rimavská Sobota má šikovných hráčov, nechceli sme nič podceniť. Kvalita sa však nakoniec ukázala,“ doplnil Sylvestr.
Obrana sa rozpadla
Športový riaditeľ Jozef Pisár mal po zápase vrásky na čele. Stretnutie totiž okrem strelca gólu nedohrali ďalší traja hráči.
Stopér Peter Petrán cítil po prvom polčase lýtko, predtým tri týždne netrénoval pre zranenie stehenného svalu.
Krídelník Ján Ferleťák sa pýtal dole potom, čo mu pichlo v trieslach.
Brazílsky stopér Cortes už aj tak hral iba na 50%, nastupoval so sebazaprením po zranení brušného svalu a následne po výrone členka. V 69. minúte odišiel z ihriska s bolestivou grimasou, podľa všetkého ho zase bolel brušný sval.
„Zase sa rozpadla celá obrana. Je to o tom, že káder je úzky. Aj preto som mal obavy pred pohárom, lebo to ťahajú dvanásti hráči,“ upozornil Jozef Pisár.
„Druhá liga je kvalitou inde. Naši kľúčoví hráči sa nepresadzovali tak ako v tretej lige a my nemáme takú kvalitnú lavičku ako Zvolen. Naši náhradníci len teraz vyšli z dorastu a mužský futbal je o niečom úplne inom ako dorastenecký,“ zdôraznil.