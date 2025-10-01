Vysoká výhra Zvolena. V malom bratislavskom derby triumfoval favorit (Slovnaft Cup)

BRATISLAVA. Zápasmi tretieho kola pokračoval 57. ročník Slovnaft Cupu.
V druhý hrací deň tohto týždňa boli na programe dva zápasy. V oboch sa bolo na čo pozerať.
Derby pre Inter
V malom bratislavskom derby sa stretli futbalisti treťoligovej Rače a nováčika druhej ligy z Interu Bratislava.
Zaujímavosťou je, že práve tieto dva kluby si pred sezónou vymenili trénerov, Raču vedie po novom Andrej Štellár a Inter Marián Šarmír.
V zápase potvrdili úlohu favorita hostia, ktorí však vyhrali len tesne 2:1.
Do vedenia išli v 12. minúte domáci, keď sa presadil Alan Dolán, no hostia po zásahoch Karola Mészárosa a Alexandra Tótha skóre otočili.
V ďalšom kole narazí Inter na lepšieho z dvojice Myjava/Skalica.
Čaká ich Ružomberok
V druhom stretnutí sa zrodilo vysoké víťazstvo favorizovaného Zvolena.
Účastník druhej ligy triumfoval v treťoligovej Rimavskej Sobote vysoko 6:1 a v ďalšom kole bude hostiť Ružomberok.
Mužom zápasu bol Matúš Köröš, ktorý strelil dva góly, po jednom presnom zásahu pridali Oliver Patrnčiak, Jakub Sylvestr, Matej Starší a Peter Nkejah Onuoha.
Slovnaft Cup – 3. kolo
Rača - Inter Bratislava 1:2 (1:0)
Góly: 12. Dolán – 73. Mészáros, 90. Tóth.
ČK: 41. Mpofu.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Rimavská Sobota - Zvolen 1:6 (1:2)
Góly: Almeida – 28. Sylvestr (11m), 39. Starší, 54. Köröš, 61. Köröš, 63. Patrnčiak, 73. Onuoha.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>