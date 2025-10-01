    Vysoká výhra Zvolena. V malom bratislavskom derby triumfoval favorit (Slovnaft Cup)

    Futbalisti Interu Bratislava.
    Futbalisti Interu Bratislava.
    Ivan Mriška|1. okt 2025 o 18:00
    V stredu sa hrali dva zápasy.

    BRATISLAVA. Zápasmi tretieho kola pokračoval 57. ročník Slovnaft Cupu.

    V druhý hrací deň tohto týždňa boli na programe dva zápasy. V oboch sa bolo na čo pozerať.

    Derby pre Inter

    V malom bratislavskom derby sa stretli futbalisti treťoligovej Rače a nováčika druhej ligy z Interu Bratislava.

    Zaujímavosťou je, že práve tieto dva kluby si pred sezónou vymenili trénerov, Raču vedie po novom Andrej Štellár a Inter Marián Šarmír.

    V zápase potvrdili úlohu favorita hostia, ktorí však vyhrali len tesne 2:1.

    Do vedenia išli v 12. minúte domáci, keď sa presadil Alan Dolán, no hostia po zásahoch Karola Mészárosa a Alexandra Tótha skóre otočili.

    V ďalšom kole narazí Inter na lepšieho z dvojice Myjava/Skalica.

    Čaká ich Ružomberok

    V druhom stretnutí sa zrodilo vysoké víťazstvo favorizovaného Zvolena.

    Účastník druhej ligy triumfoval v treťoligovej Rimavskej Sobote vysoko 6:1 a v ďalšom kole bude hostiť Ružomberok.

    Mužom zápasu bol Matúš Köröš, ktorý strelil dva góly, po jednom presnom zásahu pridali Oliver Patrnčiak, Jakub Sylvestr, Matej Starší a Peter Nkejah Onuoha.

    Slovnaft Cup – 3. kolo

    Rača - Inter Bratislava 1:2 (1:0)

    Góly: 12. Dolán – 73. Mészáros, 90. Tóth.

    ČK: 41. Mpofu.

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Rimavská Sobota - Zvolen 1:6 (1:2)

    Góly: Almeida – 28. Sylvestr (11m), 39. Starší, 54. Köröš, 61. Köröš, 63. Patrnčiak, 73. Onuoha.

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

      Ivan Mriškadnes 18:00
