Treťoligista zaknihoval prvé jarné víťazstvo. Nedá sa hrať profesorsky, hromžil tréner hostí

Futbalisti MŠK Rimavská Sobota zaknihovali prvé jarné víťazstvo, keď v 18. kole III. ligy Stred zdolali MŠK Námestovo 2:1.
Hostia utrpeli druhú prehru v rade a v tabuľke klesli na tretie miesto.
Výbuch v prvom polčase
„Prvý polčas bol z našej strany katastrofálny. Úplne sme vybuchli,“ vravel po stretnutí tréner Námestova Ivan Rusnák.
Jeho mužstvo v prvom polčase malo iba jednu šancu, Matúš Otruba trafil v 27. minúte brvno.
O dve minúty dali domáci prvý gól: Jána Ferleťáka nechali samého na pravom kraji a rýchly krídelník po zemi poslal vynikajúcu prihrávku pred bránku. Dobre postavený brazílsky útočník Ruam Kevin Almeida Valentim, prezývaný Lukaku loptu iba doťukol za bránkovú čiaru.
„Obranca chybne vybehol na Peťa Petrána a ja som mal otvorený priestor. Peťo mi to dobre hodil za obranu. Videl som Kevina, že je pred bránou sám,“ opísal tento moment Ferleťák.
Rimavskosoboťania v jarnej časti prvý raz viedli a naďalej hrali aktívne a kombinačne.
Ferleťákovi hra chutila, v 43. minúte pridal druhý gól. „Bolo to po narážačke s Kevinom, on je silný v súbojoch chrbtom k bráne. Slabšou nohou, ľavačkou som to umiestnil k žrdi. Chvalabohu, že to tam padlo, lebo to nebola nejaká výrazná strela,“ smial sa strelec.
„Na polčasovom výsledku 2:0 sme sa podieľali všetci hráči. Všetci sme išli do toho s tým, že tú zlú sériu musíme zlomiť,“ zdôraznil stopér domácich Peter Petrán.
Soboťanom totiž nevyšiel úvod do jarnej časti, prvé tri zápasy prehrali, vo štvrtom remizovali a dokopy v štyroch stretnutiach inkasovali 13 gólov.
Mladí začali behať
Námestovčania sa nevzdávali a na druhý polčas pribehli v inom nastavení. „V šatni bolo umývanie hláv. Hovoril som im, že profesorsky sa nehrá, a už vôbec nie v Rimavskej Sobote,“ prezradil tréner Rusnák.
V polčase prestriedal troch hráčov a do 70. minúty ďalších dvoch.
„Keď sme v druhom polčase poslali na ihrisko mladých, začali behať. Mali sme šťastie, že sme nedostali gól na začiatku, lebo ešte neboli zohratí, ale musím ich pochváliť, záver zápasu bol plne v našej réžii,“ uviedol kouč hostí.
V 73. minúte znížil Marek Bobček a hostia si nekompromisne išli za vyrovnávajúcim gólom.
Domácich podržal brankár Daniel Kotrík, ktorý minútu pred koncom po rohovom kope chytil čistý gól. Znovu hlavičkoval Bobček.
„Námestovčania veľmi dobre hlavičkujú, mali sme s tým problém. Neviem, či by nevyrovnali, ak by sa hralo o desať minút dlhšie,“ poznamenal Peter Petrán.
„Hecoval som spoluhráčov, aby sa sústredili, aby nič nenechali na náhodu, aby hneď reagovali. No a našťastie už to rozhodca odpískal,“ dodal skúsený obranca, ktorý o dva týždne oslávi 45. narodeniny.
„Sme šťastní, že sme sa nakopli práve s tým najťažším súperom,“ vravel Ján Ferleťák.
Konečne hrali svoju hru
Počas zimnej prestávky odišiel zo základnej zostavy Rimavskej Soboty iba jeden hráč, pravý obranca Carlos Eduardo Bertolassi, prezývaný Cadu.
V minulom kalendárnom roku tvorili na pravej strane veľmi údernú dvojicu s Ferleťákom.
„Prvýkrát v živote som si mohol povedať, že sa mi s niekým hralo naozaj dobre. Našli sme sa aj naslepo, vedel mi hodiť lopty za obranu, aj ja som sa mu snažil dávať lopty do tandemu, lebo Cadu často podporoval útok. Fungovalo nám to,“ vravel o bývalom spoluhráčovi Ferleták.
„Teraz si musím zvykať na trošku iný štýl, ale aj Soli je dobrý a kvalitný hráč,“ poznamenal na adresu pravého obrancu Patrika Solivajsa, ktorý je kmeňovým hráčom Banskej Bystrice a jeseň strávil vo Zvolene.
Z prvého jarného víťazstva mal veľkú radosť aj športový riaditeľ domácich Jozef Pisár.
„Už som bol z toho nešťastný. Naša hra nebola taká, ako predtým a nevedel som si to vysvetliť. Tentoraz sme konečne hrali ten náš futbal: kombinácie, krídelné akcie, vyhrávali sme súboje,“ vravel Pisár.
Pred stretnutím mu robilo najväčšie problémy obsadenie postu defenzívneho záložníka. Matej Vargic bol vykartovaný a Dávid Kalmár má už dlhšie zdravotné problémy.
„Veľa som nad tým špekuloval. Alternatívy boli buď Cortes, alebo Robson. Robson mi povedal, že on na tom poste hrával, tak som ho dal tam a nesklamal ma. Hral s prehľadom, neurobil žiadnu vážnu chybu, vyhrával súboje, zbieral lopty pred stopérmi,“ uviedol Pisár.
Potešil ho aj výkon brankára Kotríka. „Vravel som mu, nech sa vykašle na všetko, čo ľudia na tribúne rozprávajú. Ja mu verím. Ukázal to aj v zápase, vychytal nám víťazstvo,“ zdôraznil športový riaditeľ Rimavskej Soboty.