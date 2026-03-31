V závere dvoma gólmi ratoval remízu. Energiu mu poslala dcéra, ktorá mala narodeniny

Futbalisti MŠK Rimavská Sobota získali svoj prvý jarný bod v III. lige Stred, keď v 17. kole v Dolnom Kubíne remizovali 4:4.
Domáci ešte dve minúty pred koncom vyhrávali 4:2, no Matej Vargic dvoma rýchlymi gólmi zachránil pre hostí aspoň bod.
Pre skúseného, 37-ročného stredopoliara to boli prvé presné zásahy v sezóne.
Naháňali sa za výsledkom
„Začali sme zaspatí, pol hodinu sme spali, kým sme gól nedostali. Gól nás trochu zobudil, hneď sme vyrovnali. Ale začiatok druhého polčasu sme zase prespali,“ opisoval dianie na trávniku Vargic.
Domáci vyhrávali 3:1 aj 4:2. „Naháňali sme sa za výsledkom, stále bolo veľa času vyrovnať, alebo aj otočiť. Lenže za posledných dvadsať minút sme si nejaké extra šance nevypracovali,“ konštatoval hráč Rimavskej Soboty.
Keď v závere zápasu hostia mohli kopať priamy kop, za loptu sa postavil Vargic. Tí, čo poznajú jeho kopaciu techniku, už vedia, že každá takáto situácia zaváňa gólom.
„Z takej pozície som povedal, že keď trafím bránu, tak to brankár nemôže chytiť. Tak aj bolo,“ vravel Vargic.
VIDEO: Vyrovnávajúci gól Mateja Vargica na 4:4
Onedlho skóroval znova. „Už bežal pridaný čas, museli sme ísť hore. Trochu neskoro som si uvedomil, že chyba bola to, že sme na toho brankára nestrieľali. Ale keď už bol koniec, hovorím si: čo budem špekulovať? Skackala lopta, terén katastrofálny, vypálil som to smerom na bránu a padlo to tam,“ opísal svoj druhý gólový moment.
Hostia dokonca mohli vyhrať zápas, keď nikým nekrytý Ruam Kevin Almeida Valentim hlavičkoval z päťky nad.
„Bol by to obrat ako bič, za päť minút,“ poznamenal Vargic.
Chýba voľnosť a hravosť
Rimavskosoboťania úvod jarnej časti nezachytili. V Bytči prehrali 0:3, doma s Podkonicami 0:4, v Kysuckom Novom Meste 1:2. V Dolnom Kubíne síce dali štyri góly, ale na víťazstvo to nestačilo.
„Na jar sme už stratili 11 bodov. Žiaden z týchto súperov nebol lepší ako my. Darmo je Bytča prvá v tabuľke, za stavu 0:0 sme mali štyri tutové šance, ktoré sme nepremenili. To isté bolo s Podkonicami. Mohli sme vyhrávať 3:0, súper prešiel raz za polovicu ihriska a hneď dal gól,“ doplnil.
Kým v minulom kalendárnom roku Rimavskosoboťania viackrát rozstrieľali súperov, teraz sa len hľadajú.
„Žiaľ, nevieme premeniť čisté šance, a momentálne dostaneme gól aj spoza brány,“ smutne skonštatoval Vargic.
Jeho tím aj v príprave odohral zápasy, v ktorých inkasoval veľa gólov, s béčkom Košíc aj s Breznom prehral zhodne 4:5.
„Diváka možno baví, že vidí veľa gólov, ale je to na nervy,“ povzdychol si skúsený stredopoliar.
„Chýba nám voľnosť, hravosť. Predtým sme hrali na jeden-dva dotyky, súper nevedel, kam má skočiť. Z desiatich šancí sme dali osem gólov. Teraz však nepremeníme ani stopercentné šance,“ podčiarkol.
Bral antibiotiká a sirupy
Pred zápasom s Dolným Kubínom celý týždeň netrénoval, až v sobotu absolvoval ľahký predzápasový tréning.
„Už mesiac mám zapchaté dutiny, takže už som to rozhodol riešiť. V pondelok mi dali antibiotiká a sirupy na vykašliavanie. Navyše zistili, že mám astmu,“ prezradil Vargic.
Napriek tréningovému výpadku mu zápas v nedeľu vyšiel. „Vždy hovorím, nech trénujú tí, čo potrebujú,“ smial sa.
Rýchlo dodal, že mu nevyhovuje, ak nemôže trénovať, ale po zdravotných ťažkostiach si povedal, že už horšie sa cítiť nemôže. V zápase už bol v pohode, neovplyvnilo ho ani to, že predtým mal nočnú službu.
„Na každý druhý zápas idem po nočnej, takže som zvyknutý,“ poznamenal hráč, ktorého všetci poznajú pod prezývkou Mango.
„Moja malá dcéra mala v nedeľu narodeniny, tak mi asi poslala energiu,“ doplnil.
V ďalšom kole privítajú zverenci športového riaditeľa Jozefa Pisára Námestovo. Vargic nemôže nastúpiť, v Dolnom Kubíne totiž dostal piatu žltú kartu.
„Myslím si, že s naším mužstvom je v tejto súťaži každý súper hrateľný. Chýbajú aj ďalší chlapci, ale viem, že máme kvalitu na to, aby sme Námestovo zdolali aj bez zranených alebo vykartovaných hráčov,“ uzavrel Matej Vargic.