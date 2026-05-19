ONLINE: MFK Zvolen - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (baráž, 1. zápas)

Futbalisti MFK Zvolen a KFC Komárno dnes hrajú 1. zápas baráže Niké ligy.
Vďaka druhému miestu v druhej lige zabojuje o postup Zvolen, Komárno obsadilo predposlednú priečku a posnaží sa o zotrvanie v najvyššej súťaži.
Odveta sa hrá o štyri dni neskôr na pôde Komárna.
ONLINE PRENOS: MFK Zvolen - KFC Komárno ( Niké liga, baráž o postup, 1. zápas, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - baráž o udržanie 2025/2026
19.05.2026 o 16:30
1. kolo
MFK Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
KFC Komárno
Prehľad
Rozhodca: Glova – Pacák, Bednár..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní 1. barážového zápasu o Niké ligu medzi Zvolenom a Komárnom.
MFK Zvolen
Zvolen podľa nedávnych vyjadrení nemal záujem skúsiť šťastie v baráži, no pokiaľ by sa to podarilo, bola by to historická chvíľa pre klub zo stredného Slovenska. Toto je už realitou. Najbližšie sa uvidí priamo na hracej ploche. Veľkou útočnou zbraňou tímu je skúsený slovenský hráč Jakub Sylvestr. Autor 22 gólov v skončenom ročníku MONACObet ligy.
KFC Komárno
Komárno v hektickom priamom súboji o záchranu v Niké lige uspel s Prešovom 1:0 vďaka presnému zásahu Alena Mustafića z prvého polčasu. Všetko mohlo byť inak, ak by gól Tatranu z 92. minúty platil. V tom prípade by dnes smútilo KFC. Lenže zásah Martina Regáliho údajne padol z ofsajdu, pričom neboli k dispozícii lepšie zábery než len ten, ktorý poskytli muži vo vozidle VAR. Komárno je favoritom baráže, ale môže to dopadnúť akokoľvek.
Konečné tabuľky Niké ligy
Skupina o titul
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
32
21
5
6
62:37
68
P
V
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
32
17
7
8
55:34
58
V
P
P
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
32
17
5
10
51:37
56
P
V
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
32
15
7
10
59:41
52
P
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
32
13
5
14
44:52
44
V
V
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
32
13
3
16
55:51
42
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
32
13
4
15
51:55
43
P
V
P
V
P
2
AS TrenčínAS Trenčín
32
13
3
16
34:51
42
V
P
P
V
P
3
MFK SkalicaMFK Skalica
32
9
8
15
34:45
35
V
P
V
V
V
4
MFK RužomberokMFK Ružomberok
32
8
11
13
34:50
35
P
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
32
8
8
16
34:46
32
V
P
V
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
32
6
12
14
29:43
30
P
V
R
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body