Slovan nevyužil opciu na Fogninga, kamerunský obranca sa vracia do Boavisty

Na snímke hráč Slovana Sidoine Fogning. (Autor: TASR)
TASR|19. máj 2026 o 17:37
Slovan Bratislava sa lúči s ďalším hráčom.

Kamerunský futbalista Sidoine Fogning nebude pokračovať v Slovane Bratislava.

Dvadsaťštyriročný obranca bol v klube úradujúceho majstra na hosťovaní z portugalskej Boavisty Porto.

Klub o tom informoval na svojom oficiálnom webe skslovan.com

Fogning prišiel do tímu vlani v auguste, naskočil do deviatich súťažných zápasov a odohral v nich dokopy 597 minút.

Jeho účinkovanie v Slovane bolo spojené s opciou, ktorú sa rekordný majster rozhodol nevyužiť.

Správa o odchode stopéra prichádza po tom, ako v tíme skončili aj ďalší obranca Guram Kašia, kapitán Vladimír Weiss ml., krídelník Róbert Mak, druhý brankár Martin Trnovský a najmä tréner Vladimír Weiss st.

