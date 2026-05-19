Slovan nevyužil opciu na Fogninga, kamerunský obranca sa vracia do Boavisty

Kamerunský futbalista Sidoine Fogning nebude pokračovať v Slovane Bratislava.
Dvadsaťštyriročný obranca bol v klube úradujúceho majstra na hosťovaní z portugalskej Boavisty Porto.
Klub o tom informoval na svojom oficiálnom webe skslovan.com
Fogning prišiel do tímu vlani v auguste, naskočil do deviatich súťažných zápasov a odohral v nich dokopy 597 minút.
Jeho účinkovanie v Slovane bolo spojené s opciou, ktorú sa rekordný majster rozhodol nevyužiť.
Správa o odchode stopéra prichádza po tom, ako v tíme skončili aj ďalší obranca Guram Kašia, kapitán Vladimír Weiss ml., krídelník Róbert Mak, druhý brankár Martin Trnovský a najmä tréner Vladimír Weiss st.