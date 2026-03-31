Klub z dediny mieri za tretím postupom v rade. Spokojnosť je na maximálnej úrovni, hovorí opora

Petrovany sú obec v Prešovskom kraji, v okrese Prešov, v historickom regióne Šariš. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1304. Obec má vyše 2000 obyvateľov.
Miestny futbalový klub dokázal dvakrát po sebe postúpiť, a tak dnes pôsobí v VII. lige dospelých ObFZ Prešov.
V aktuálnom súťažnom ročníku si FK Petrovany počína veľmi dobre. Na jeseň ani raz neprehral, na konte má 11 víťazstiev a dve remízy. Súperom strelil 55 a inkasoval len 12 gólov. To všetko znamená, že Petrovany zimovali na čele tabuľky.
V mužstve sa nachádza viacero skúsených futbalistov, ktorí majú za sebou pôsobenie vo vyšších súťažiach.
Najvýraznejšou osobnosťou petrovianskeho futbalu je Vladimír Staš – dvojnásobný majster Slovenska so Žilinou a pravdepodobne jediný športovec na Slovensku, ktorý získal titul nielen vo futbale, ale aj v hokeji.
Skúsenosťami a výkonmi na ihrisku nezaostávajú ani Adrián Hricov (35) či Ján Hatok (35). Ten počas kariéry pôsobil v kluboch ako Tatran Prešov (do Prešova sa viackrát vrátil), Vranov, Karviná, Poprad, Pohronie, Humenné či Petrovany.
Zahral si aj v najvyššej súťaži, premiéru absolvoval v drese Pohronia v roku 2017 proti Slovanu Bratislava. Okrem hráčskej kariéry sa venuje aj výchove mládeže a je držiteľom trénerskej licencie UEFA B.
Skúsený stredopoliar o svojej futbalovej kariére povedal: „S futbalom som začínal v Tatrane Prešov ako veľmi mladý. Prešiel som všetkými kategóriami vrátane A-mužstva. Následne som pôsobil vo viacerých kluboch na Slovensku a mám aj legionárske skúsenosti.“
Na záver kariéry si Ján Hatok zvolil Petrovany: „Do Petrovan ma priviedla vízia nášho starostu oživiť futbal nielen v mužskej kategórii, ale najmä v mládeži, aby sme opäť zaplnili ihrisko deťmi, čo sa nám, chvalabohu, zatiaľ darí,“ ozrejmil dôvody svojho pôsobenia v okresnej súťaži.
Ako už bolo spomenuté, Petrovany si na zelených trávnikoch počínajú veľmi dobre. Jeden z lídrov mužstva hodnotí doterajšie účinkovanie nasledovne:
„Spokojnosť s účinkovaním je na maximálnej úrovni. Dva roky po sebe sme postúpili a aj teraz sme na dobrej ceste. Mládežnícke mužstvá minulý rok vyhrali svoje kategórie, takže panuje vysoká spokojnosť.“
V obci však dobre vedia, že na vavrínoch sa spať nedá a úspech prinesie len tvrdá a poctivá práca.
Ján Hatok takto zhodnotil zimnú prípravu a ciele do jarnej časti sezóny: „Zima nebola až taká dobrá, ako sme si predstavovali. Bolo veľa chorôb, takže príprava mohla byť aj lepšia.
Odohrali sme však päť prípravných zápasov, takže sme si to aspoň takto vynahradili. Ciele sú najvyššie – chceme sa prezentovať pekným futbalom, baviť ľudí a pokúsiť sa o tretí postup v rade.“
Napriek tomu, že patrí medzi najskúsenejších hráčov, nerobí rozdiely medzi mladšími a staršími spoluhráčmi: „Musím povedať, že dobre sa mi hrá s celým mužstvom.
Každý hráč, ktorý u nás pôsobí, už má niečo odohrané, takže z pohľadu schopností máme na každej pozícii šikovných futbalistov.“
Život však nie je len o futbale: „Keď nehrám futbal, venujem sa rodine. Mám rád turistiku, kino a rád si zahrám aj karty.“