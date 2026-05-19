Weissova éra v Slovane: Divadlo snov, ligová hegemónia a horkosladký koniec

Lavičke Slovana šéfoval takmer 2200 dní (364 v sezóne 2011/2012 a 1834 dní medzi rokmi 2021 a 2026).
Belasých viedol v 313 súťažných zápasoch. Nikto v klubovej histórii ho neviedol vo väčšom počte duelov z pozície hlavného trénera.
Vladimír Weiss starší získal počas druhého pôsobenia v hlavnom meste šesť ligových titulov, jeden Slovenský pohár a od ročníka 2021/2022 bol klub v každej sezóne účastníkom európskych pohárov.
„Tento štadión je hodný veľkého futbalu a veľkých zápasov, čo sa so Slovanom posnažím dosiahnuť," vyhlásil na svojej prvej tlačovej konferencii v roku 2021.
O päť rokov neskôr sa s klubom lúčil so slzami na tvári.
„Úprimne povedané, neveril som, že tu vydržím päť rokov. Po prvom roku som chcel odísť z určitých príčin, ale vydržal som to a nič neľutujem, ani jeden deň," priznal na svojej poslednej tlačovej konferencii v pozícii trénera Slovana.
Sportnet sa pozrel na jednotlivé sezóny belasých pod vedením trénera Weissa, pričom vybral jeho najlepší a najhorší ročník.
2021/2022
Počet zápasov: 53
Zápasové skóre: 31 výhier, 14 remíz, 8 prehier
Európska súťaž: Konferenčná liga
Najpamätnejší moment: Masová bitka v Trnave
Jedenásty máj 2021. Deň, keď sa Vladimír Weiss starší vrátil na lavičku bratislavského Slovana.
„Chcem tu pôsobiť dlhodobo. Chcem tu možno aj ukončiť kariéru," vravel na svojej prvej tlačovej konferencii.
„Ak chceme byť lepší, musia prísť tí najlepší, akých poznám. Musíme sa pozerať aj na financie a na klub, musíme si zarobiť na seba peniaze," zdôraznil.
Do tímu priviedol skúsenú dvojicu z gruzínskej reprezentácie Gurama Kašiu a Jabu Kankavu, ku ktorým sa pridal Armén Tigran Barseghjan. Hráči, ktorí sa stali piliermi belasých na nasledujúce sezóny.
Slovan počas leta speňažil dvojicu talentov Dominika Greifa (2,5 milióna eur) a Dávida Strelca (2,3 milióna eur).
Za viac ako milión sa rozlúčil aj s Rafaelom Rataom. V klube skončili aj ďalší problémoví hráči, Moha s Nonom.
„To, čo niektorí urobili, tadiaľ cesta nevedie. Je tu niekoľko futbalistov, ktorí si nevážia podmienky, aké majú v Slovane. A tí musia ísť preč,“ tvrdil Weiss.
Pre Slovan bol náročný najmä september 2021. V Konferenčnej lige podľahol Kodani a remizoval s PAOK-om. V domácej súťaži len remizoval s Dunajskou Stredou a Trnavou, pričom prehral v Ružomberku.
„Ak by som pod vplyvom emócií povedal pravdu, čo si myslím, tak by som ráno nemohol prísť do roboty,“ vyhlásil po trpkej prehre Weiss.
Od tej chvíle však z nasledujúcich trinástich zápasov vyhral dvanásť. Následne zakopol v rozhodujúcom dueli o postup do play off Konferenčnej ligy, keď v poslednom skupinovom stretnutí podľahol Kodani (1:3).
Bol to najslabší zápas Slovana v rámci skupiny Konferenčnej ligy. „Futbal je dnes o dynamike a rýchlosti, Európa nám ukázala, kde strácame," zamyslel sa Weiss.
Na jar mali belasí vydarenú formu, vďaka ktorej si poistili zisk titulu štyri kolá pred koncom súťaže.
2022/2023
Počet zápasov: 56
Zápasové skóre: 33 výhier, 12 remíz, 11 prehier
Európska súťaž: Konferenčná liga
Najpamätnejší moment: Víťazná penalta v Dunajskej Strede a tesné vypadnutie s Bazilejom
Do Slovana prišli hráči ako Juraj Kucka či Giorgi Čakvetadze. Tím začínal mať podobu, akú si tréner Weiss želal. Napriek tomu priniesol prvý súťažný zápas sezóny sklamanie.
Belasí doma remizovali s gruzínskym Dinamo Batumi (0:0) a vypočuli si piskot z tribún Tehelného pola.
Postup v odvete zachránil exportným gólom kapitán Vladimír Weiss junior. V ďalšom kole Slovan zaskočil Budapešť, keď zdolal Ferencváros (2:1), no nasledovala vysoká prehra v odvete (1:4) a následne vypadnutie v 3. predkole Európskej ligy s Olympiakosom.
Postup do Konferenčnej ligy si Slovan vykopal proti Zrinjski Mostar až po penaltovej dráme.
Bratislavčania mali náročnú prvú polovicu sezóny, keď v lige vysoko podľahli Trenčínu (0:4) či Žiline (1:4). Dunajská Streda bola po hlavnej časti na prvom mieste v tabuľke.
V Konferenčnej lige si však Weissovo mužstvo žilo sen, keď si po výhrach nad Bazilejom, Pjunikom Jerevan a Žalgirisom poistilo prvenstvo v skupine a predstavilo sa v osemfinále.
V ňom delili Slovan sekundy od postupu, no švajčiarsky tím skóroval v tretej nadstavenej minúte a neskôr postúpil cez penaltový rozstrel.
„Hrali sme najlepší zápas za uplynulé dva roky a nešťastne dopadol. Hráči išli na dno svojich síl, ale bohužiaľ, dva lacné góly nás stáli postup. Je to pre nás športová tragédia," opísal odvetu Weiss.
Slovan mal pred sebou náročnú úlohu. Predbehnúť Dunajskú Stredu v ligovej nadstavbovej časti. To sa mu podarilo, primárne vďaka dvom výhram nad DAC (2:1 doma a 3:2 vonku).
Zápas roka v MOL Aréne vtedy rozhodol Weiss junior gólom z bieleho bodu v piatej nadstavenej minúte, po ktorom si vyzliekol dres, za čo videl druhú žltú kartu.
Legendárna, ale aj kontroverzná oslava kapitána Slovana, ktorá podčiarkla zisk piateho titulu v rade, z toho druhého vo Weissovej ére.
2023/2024
Počet zápasov: 53
Zápasové skóre: 33 výhier, 7 remíz, 13 prehier
Európska súťaž: Konferenčná liga
Najpamätnejší moment: Skrat v Rakúsku
Zatiaľ čo uplynulý ročník priniesol drámu až do konca, v roku 2024 si Slovan poistil ligový už v polovici nadstavbovej časti.
Kedy si Slovan poistil ligový titul pod trénerom Weissom?
2022: 15. apríl (6. kolo nadstavby)
2023: 13. máj (9. kolo nadstavby)
2024: 13. apríl (5. kolo nadstavby)
2025: 3. máj (8. kolo nadstavby)
2026: 2. máj (8. kolo nadstavby)
Slovan sa v letnom prestupovom období výrazne posilnil. Prišiel skúsený stopér Kevin Wimmer, na prvú obranu Cesar Blackman, na hosťovanie prišli stredopoliar Marko Tolič a brankár Milan Borjan. Takisto sa vrátil útočník Dávid Strelec.
Napriek tomu belasí nezvládli ani jedno predkolo a ich osud bol opäť v Konferenčnej lige. Fanúšikovia verili, že ich tím je pripravený spraviť krok vpred, ktorým mala byť Európska liga.
V skupinovej fáze zažiaril v dueloch so zvučným Lille Aleksandar Čavrič, v ktorom našiel Slovan po takmer štyroch rokoch od odchodu Andraža Šporara skvelého strelca. „Ak by nehral v Slovane, stál by desiatky miliónov," vravel o ňom Weiss.
V Konferenčnej lige belasí vypadli v play off s rakúskym Sturm Graz (1:4 a 0:1 na zápasy), no v domácej súťaži nedávali nohu z plynu.
Nastrieľali v nej 76 gólov (v priemere na zápas 2,4), najviac pod vedením Weissa. Najbližšie k ním mali Žilinčania (54 gólov).
V ofenzíve excelovalo duo Tigran Barseghjan (13G + 11A) a Dávid Strelec (11G + 10A). Pridal sa k nim aj desaťgólový tínedžer Nino Marcelli.
Najlepšia sezóna: 2024/2025
Počet zápasov: 54 zápasov
Zápasové skóre: 32 výhier, 9 remíz, 13 prehier
Európska súťaž: Liga majstrov
Najpamätnejší moment: Postup cez Midtjylland
Slovan začal ročník 2024/2025 šnúrou dvanástich zápasov bez prehry. Prebojoval sa až do play off o Ligu majstrov, v ktorom prešiel cez dánsky Midtjylland.
Futbalisti Slovana tak po prvýkrát v dejinách postúpili medzi európsky smotánku.
„Previedli sme divadlo snov. Dnes sa museli radovať aj tí, čo nás nemajú radi. Toľko ľudí nám fandilo,“ vyhlásil tréner Slovana Vladimír Weiss, pre ktorého išlo o druhý postup do najslávnejšej súťaže sveta. V roku 2005 ho oslavoval s Petržalkou.
Tentokrát však v Lige majstrov s tímom nezískal ani bod. Napriek tomu sa so Slovanom postarali o ohromný futbalový "boom", ktorý zasiahol Slovensko.
„To, čo bolo v nás, sme vydali. Dali sme do toho všetko, lúčime sa so vztýčenou hlavou,“ hodnotil Weiss vystúpenie Slovana po poslednom zápase na pôde Bayernu Mníchov (1:3).
V lige bola najväčším vyzývateľom belasých Žilina, ktorej však nevyšla druhá polovica ročníka a Slovan nakoniec v Niké lige triumfoval s osemnásťbodovým náskokom pred Šošonmi.
Pre Weissa išlo o siedmy slovenský ligový titul. Prvé dva získal tiež v hlavnom meste, no na opačnom brehu - v rokoch 2005 a 2008 s Petržalkou.
„Naším najväčším víťazstvom sú ľudia. Na Slovan za posledné roky nikdy nechodilo toľkoto ľudí, pritiahli sme rodiny s deťmi, fanúšikovia fantasticky fandia, aj dnes boli skvelí. Oni sú jedným z momentov nášho úspechu," zhodnotil prínos Ligy majstrov na Slovensku Weiss.
Najhoršia sezóna: 2025/2026
Počet zápasov: 48
Zápasové skóre: 28 výhier, 6 remíz, 14 prehier
Európska súťaž: Konferenčná liga
Najpamätnejší moment: Výhra nad Rayo Vallecano
Už o niekoľko mesiacov neskôr sa ale zdalo, že Slovan si z cenných skúseností v Lige majstrov nič neodniesol. Z posledného prípravného duelu pred začiatkom ročníka 2025/2026 s Midtjyllandom (1:4) vyplynulo mali viac otázok ako odpovedí.
„Je dobré, že sa to stalo v príprave. Dostali sme facku a budíček," poznamenal pred začiatkom ročníka kapitán mužstva Weiss junior.
Prišiel však šok v podobe vypadnutia z predkôl Ligy majstrov s Kajrat Almaty (0:1 a 1:1 na zápasy) a následne vypadnutie v play off o Európsku ligu s Young Boys Bern (0:1 a 2:3 na zápasy).
Tréner Weiss to v úvode sezóny nezvládal, čo podčiarkli jeho vylúčenia v Almaty a Michalovciach.
Slovan nemal v Konferenčnej lige jednoduchý žreb. Doplatil naň prehrami so Štrasburgom, Alkmaarom, Kuopiom a Škendijou.
Cesta belasých sa v Európe skončila po prvýkrát za posledné tri roky už v decembri.
Po prehrách a najmä mizerných herných prejavoch v lige si časť publika na Tehelnom poli pýtala hlavu trénera. „Bola to najťažšia sezóna z posledných piatich," priznal viackrát počas tohto ročníka Weiss starší.
Od príchodu trénera Weissa sa stal Slovan každoročným účastníkom pohárovej Európy, prevažne Konferenčnej ligy, ktorá vznikla práve v roku 2021.
Napriek jeho poslednej sezóne, ktorá bola pre skúseného kouča najmenej vydarenou a priniesla horkosladký pocit, nastavil latku v hlavnom meste vysoko.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: