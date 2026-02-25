Z osemnástich hráčov je štrnásť odchovancov. To je pre nás priorita, vraví tréner lídra

Priebežným lídrom III. ligy Stred je po jesennej časti MŠK Námestovo. Mužstvo z Oravy získalo v 13 zápasoch 29 bodov a pred druhým béčkom Banskej Bystrice má trojbodový náskok.
Tréner Ivan Rusnák napriek tomu nehovorí o postupových plánoch, len so smiechom poznamenáva: „Záchranárskym prácam sa už asi vyhneme.“
Museli aj odhŕňať sneh
Námestovo odohralo v zimnej príprave zatiaľ sedem prípravných zápasov. V úvode prípravy zdolalo áčko „devätnástku“ vysoko 14:0.
Potom prišla prehra 1:6 s druholigovým Liptovským Mikulášom a víťazstvo 2:1 nad Oravskou Jasenicou, účastníkom 5. ligy.
S ďalším piatoligistom, ŠK Tvrdošín remizovalo Námestovo 2:2 a silného súpera z poľskej druhej ligy, Podbeskidzie Bielsko-Biala zdolalo 1:0.
S Dolným Kubínom uhralo remízu 2:2 a poľského štvrtoligistu Bialku Tatrzansku zdolalo 5:0.
„Mali sme ťažkých súperov, zápasy nám ukázali, kde máme ešte slabé stránky. Som spokojný s prípravou,“ skonštatoval tréner.
Najviac ich preverilo Podbeskidzie Bielsko-Biala. „Zvládli sme to, to nám ukázalo, že dokážeme trápiť aj ťažkých súperov. Zápasy so súpermi z nižších súťaží nám zase ukázali, že sme slabší, keď musíme hrať ofenzívne do zavretej obrany,“ vysvetľoval.
Počasie im situáciu neuľahčilo. „Niekedy sme odhŕňali sneh od pol štvrtej rána. Stále tu máme sneh, ako aj v Oravskom Veselom, kde máme odohrať prvé jarné kolo 7. marca,“ poznamenal.
Pohoda v mužstve a v kabíne
„Zmeny v kádri neboli. Mali sme na skúške hráčov, ale sme sa rozhodli, že budeme hrať so svojimi. Do kádra sme si pridali ešte dvoch-troch dorastencov. Z osemnástich hráčov máme štrnásť odchovancov, dáme radšej priestor im. Toľko odchovancov nemá v mužstve ani jeden z klubov, ale pre nás je to priorita,“ vyzdvihol Rusnák.
Námestovo má dorast v druhej lige a žiakov v prvej lige, takže si vie vytiahnuť vlastné talenty aj do A-tímu.
„Moja filozofia je: radšej dať nejaký dukát svojmu hráčovi, ktorého vychováš, ako cudziemu, ktorý ti priletí z druhého konca sveta. Je to lepšie pre celý región,“ zdôraznil.
Do jarnej časti pôjdu uvoľnene, bez tlaku na výsledok. „Netlačíme na pílu. Keby sme chceli mútiť vodu ešte ďalej, isto by sme mali dve-tri posily. Ale hráme so svojimi a uvidíme, čo bude. Súťaž bude vyrovnaná,“ myslí si tréner Námestova.
Môžu pokojne dýchať, na jeseň získali 29 bodov a nemusia sa strachovať, či sa udržia v súťaži.
„Máme dobrú pohodu v mužstve a v kabíne. Zimná príprava bola fyzicky náročná, ale s mladými chlapcami sme museli spraviť aj kondičnú prípravu, lebo niektorí boli trošku zanedbaní,“ vravel kouč.
„Chlapci sa tešia na ligu. Samozrejme, nálada je oveľa lepšia, keď majú 29 bodov, ako keď mali 12,“ smial sa Rusnák.