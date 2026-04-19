Brankár vytiahol životný zákrok. Treba to zlomiť nejakým škaredým gólom, vravel útočník

Rovnaký výsledok môže niekedy vyvolať vo fanúšikoch a hráčoch úplne rozdielne pocity. Futbalisti MŠK Rimavská Sobota remizovali v III. lige Stred dvakrát po sebe 2:2.
Pred týždňom vo Fiľakove desať minút pred koncom ešte vyhrávali o dva góly, po zápase tak prevládalo sklamanie zo straty dvoch bodov.
V 20. kole proti MŠK Fomat Martin to bolo naopak: dve minúty pred koncom prehrávali 1:2 a tak remíza 2:2 im nakoniec aspoň trochu zdvihla náladu.
„Nebol to náš zápas“
O úplnej spokojnosti však nemohla byť reč. „Nebol to náš zápas. Súper sa stiahol, my sme boli bezzubí. Prišli do toho aj zranenia. Vôbec nie som spokojný,“ vravel po stretnutí športový riaditeľ Rimavskosoboťanov Jozef Pisár.
Jeho zverenci vyhrávali po pätnástich minútach hry, keď na konci ukážkovej akcii skóroval Ján Ferleťák. Bol to jeho štvrtý gól v aktuálnej sezóne.
Zvýšiť mohol Matheus Saturnino, ale po individuálnom úniku trafil bočnú sieť.
Hostia vyrovnali po štandardnej situácii, ktorú obrana domácich vyhodnotila zle, lopta sa dostala až ku kapitánovi Tiborovi Ďungelovi a ten hlavou skóroval. Bol to jeho prvý presný zásah v tomto ročníku.
Martin ešte pred koncom prvého polčasu otočil stav, keď ďalšie zaváhanie medzi defenzívou a brankárom využil Richard Chupáň, pre ktorého to bol tiež prvý gól v tejto sezóne.
Domáci museli už v prvom polčase vystriedať defenzívneho záložníka Robsona Williama Nascimenta Juniora a na druhý polčas nevybehol ani Ruam Kevin Almeida Valentim.
„Obom Brazílčanom sa obnovili svalové zranenia,“ poznamenal Jozef Pisár.
Za Robsona nastúpil Matej Vargic a do útoku išiel Tomáš Bartošík.
Už si myslel, že to je gól
Ten prišiel do Rimavskej Soboty počas zimnej prestávky z Ladomerskej Viesky. Skóroval v takmer každom prípravnom zápase, ale v majstrovskom stretnutí zatiaľ čaká na prvý presný zásah.
Veľmi blízko k nemu bol v 70. minúte, keď hlavičkoval po centri Ferleťáka, ale brankár Peter Ďuríček predviedol čarovný zákrok a loptu vytlačil na žrď. Csaba Juhász pri dorážke zle trafil loptu a vysoko prestrelil.
„Bola to dobrá situácia, vyzeralo to už ako gól. Brankár to vytiahol z bránkovej čiary, bol to jeho životný zákrok,“ poznamenal 20-ročný futbalista.
„Do šancí sa viem dostať aj v majstrovských zápasoch, ale zatiaľ to tam nepadlo. Treba to zlomiť škaredým gólom a potom to už pôjde,“ dodal.
Rimavská Sobota síce neprehrala štvrtý zápas v rade, ale na jar zvíťazila iba raz a momentálne jej patrí ôsma priečka v tabuľke.
„Keď v budúcich zápasoch budeme mať viac šťastia, bude to inak vyzerať. Góly inkasujeme z nešťastných situácií. Keď toto zlomíme, tak sme kvalitnejší ako väčšina ak nie všetky mužstvá v tejto lige,“ vyhlásil mladý útočník.
„V Rimavskej Sobote sa cítim dobre, je to zmena oproti štvrtej lige. Partia je super. Na začiatku jari to bolo také drsnejšie, výsledkovo sa nám nedarilo, ale verím, že finiš budeme mať dobrý,“ vravel Bartošík.
Splašený záver
Jeden bod pre domácich napokon zachránil v samom závere Milan Michal Sučák, keď po centri Ivana Šteinigera dobre prevzal loptu a popod brankára ju poslal do siete.
Hosťujúce mužstvo predsa mohlo získať všetky tri body, domáci totiž v eufórii po vyrovnávajúcom góle chceli ísť aj za víťazstvom, vzadu ostal len Peter Petrán, ktorému ušiel striedajúci Patrik Cíger. Mohol ísť sám na brankára, no nakoniec ho dobehol po 70-metrovom šprinte Matheus.
„Nemôžeme sa takto splašiť,“ krútil hlavou Petrán, ktorý v deň zápasu oslávil svoje 45. narodeniny.
„Takéto taktické chyby si nemôžeme dovoliť,“ prízvukoval aj Jozef Pisár.
Martin tak napokon nevyužil možnosť bodovo sa dotiahnuť na svojho súpera a ostáva na deviatom mieste tabuľky.
„Veľmi to bolí a mrzí, pretože za odvedenú robotu si chalani tri body zaslúžili. Musím ich pochváliť za disciplinovaný výkon, takisto po taktickej stránke to bolo na dobrej úrovni,“ vravel po stretnutí pre My Turiec tréner Martina Jozef Schmied.