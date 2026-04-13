VIDEO: Efektné nožničky a napínavý záver v derby. Domácim takmer vyšiel dokonalý obrat

Derby nemá favorita, znie jedna z často opakovaných futbalových fráz. Potvrdila sa aj v 19. kole III. ligy Stred, v ktorom FTC Fiľakovo remizovalo s MŠK Rimavská Sobota 2:2.
Desať minút pred koncom pritom ešte hostia viedli 2:0, no v závere domáci vyrovnali a boli veľmi blízko, aby otočili skóre.
Stretnutie videlo 685 divákov.
Fiľakovo na jar utrpelo iba jedinú prehru, v ostatných troch kolách však získalo iba dva body.
Rimavská Sobota začala jarnú časť troma prehrami a prvé jarné víťazstvo zaknihovala až pred týždňom v piatom jarnom kole.
Vo vzájomných zápasoch sa však v uplynulých štyroch sezónach viac darilo Soboťanom, ktorí z ôsmich stretnutí štyri vyhrali, trikrát remizovali a len raz prehrali.
Parádne nožničky
Mužstvá sa veľmi dobre poznajú, súčasný tréner Fiľakova, Eugen Bari v minulosti pôsobil v Rimavskej Sobote, kým športový riaditeľ Soboťanov, Jozef Pisár viedol istý čas aj Fiľakovo.
„Boli sme pripravení, vedeli sme, že Rimavská Sobota má nebezpečné protiútoky. Chceli sme dominovať najmä v prvom polčase, lebo stále je nás menej a menej a na lavičke sme mali mladých hráčov, ktorí nastupujú za dorast,“ vravel po zápase Bari.
Jeho mužstvo sa toho držalo desať minút. Potom však zahrával roh hosťujúci kapitán Csaba Juhász, Peter Petrán chcel hlavičkovať, lopta sa odrazila smerom k brazílskemu útočníkovi Ruamovi Kevinovi Almeidovi a hroťák s prezývkou Lukaku otvoril skóre efektnými nožničkami.
VIDEO: Nožničky Ruama Kevina v zápase Fiľakovo - Rimavská Sobota
Rimavská Sobota po dvadsiatich minútach hry viedla už 2:0, keď loptu dobre vyviezol Matheus Saturnino, Ruam Kevin ju umne podržal a posunul Milanovi Sučákovi a ten strelil druhý gól hostí.
„Po prvom góle hostí sme stratili sebavedomie, šesť-sedem hráčov išlo psychicky dole. Neverili sme si, strácali sme lopty, boli sme pomalí a nedokázali sme zatlačiť súpera,“ vysvetľoval Bari.
Vyrovnanie za tri minúty
V tejto fáze hry hrali Rimavskosoboťania naozaj oku lahodiaci futbal a mohli pridať aj ďalšie góly. Ferleťákovu bombu pod brvno vyrazil brankár Erik Vilhan.
V druhom polčase zase skúsil obaľovať Ruam Kevin, ale lopta išla tesne vedľa.
„Viackrát sme išli traja na jedného, dvaja na jedného, štyria na dvoch… Takéto šance treba využiť. Ak by sme pridali tretí gól, domáci by sa už nepozviechali,“ poznamenal Jozef Pisár.
„Taký je futbal, mohli sme po polčase prehrávať 0:3,“ uznal aj Eugen Bari.
Jeho mužstvo sa však nevzdávalo a v závere zápasu mu vrátil nádej Kevin Oláh. Bol to jeho 14. gól v aktuálnej sezóne, je tým druhým najlepším strelcom súťaže po Marekovi Bobčekovi.
„Bola to prepadnutá lopta, prevzal som si ju a prešiel som aj brankára a ľavačkou som to umiestnil do brány,“ opisoval strelec.
Hostia sa naňho pripravovali, na stopérskom poste sa striedali Brazílčan Cortes s veteránom Petránom, aby čoskoro 45-ročný hráč nemusel toľko šprintovať s rýchlym krídelníkom. Aj preto sa najlepší strelec Fiľakovčanov ťažšie presadzoval.
„V druhom polčase sa mi hralo lepšie, bol som uvoľnenejší,“ dodal Oláh, ktorý v minulosti hral aj za Rimavskú Sobotu.
O dve minúty už bolo vyrovnané. Na druhom góle domácich mal veľký podiel japonský legionár Dai Sasahara a lopta sa nakoniec odrazila do bránky od Jána Ferleťáka.
V závere mohli aj otočiť
Fiľakovo napokon mohlo aj zvíťaziť, keď sa v samom závere otočil sám pred bránou striedajúci Dominik Mede, avšak zažiaril brankár hostí Dominik Kotrík. Ten následne vyrazil aj strelu Erika Urbančoka.
„18-ročný Mede vstúpil do zápasu veľmi dobre, musím ho pochváliť. Vzhľadom na vývoj zápasu sme spokojní s bodom, vyťažili sme zo zápasu maximum,“ skonštatoval Bari.
„Chlapcom nemôžem nič vyčítať. Dreli, makali, hrali sme fantasticky, kombinačne, vytvorili sme si veľa šancí. Treba ich však premeniť,“ zdôraznil Pisár.
Po prvý raz počas jarnej časti poslal dvakrát po sebe na ihrisko tú istú základnú zostavu. „Zatiaľ sa zdá, že toto je naša ideálna zostava,“ poznamenal.
Strata dvoch bodov ho mrzela. „Škoda, mali sme zápas v rukách. Podľa šancí by sa tento zápas mal skončiť s výsledkom 1:5 alebo 2:6. Teší ma však, že už znovu hráme svoju hru, ktorá nás zdobila aj na jeseň,“ uzavrel športový riaditeľ Rimavskej Soboty.