Banská Bystrica spečatila postup do najvyššej súťaže. Rozhodol triumf nad Starou Ľubovňou

Na snímke gólová radosť Banskej Bystrice. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|17. apr 2026 o 18:55
Dukla zvýšila svoj náskok na čele tabuľky na 18 bodov.

Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica sa po roku v druhej lige vrátia do najvyššej slovenskej súťaže. Piatkovým víťazstvom 3:0 nad poslednou Starou Ľubovňou v 25. kole MONACObet ligy na domácom trávniku spečatili svoj postup.

Banskobystričania mali svoj osud vo vlastných rukách, tri body im zabezpečovali postup aj v prípade triumfu Zlatých Moraviec.

Druhý tím súťaže napokon v druhom piatkovom stretnutí prehral doma so Šamorínom 1:2. Dvoma gólmi sa zaskvel Oscar Castellano Matallana, víťazný presný zásah v jeho podaní prišiel v 87. minúte z pokutového kopu.

Na snímke gólová radosť Banskej Bystrice počas zápasu 25. kola MONACObet ligy MFK Dukla Banská Bystrica - Stará Ľubovňa Redfox Football Club.
Na snímke zľava Efstathios Panikidis (Stará Ľubovňa) a Tibor Slebodník (Banská Bystrica) počas zápasu 25. kola MONACObet ligy MFK Dukla Banská Bystrica - Stará Ľubovňa Redfox Football Club.
Na snímke zľava Tomáš Solotruk (Stará Ľubovňa), Taijo Ušijama (Banská Bystrica) a Dávid Richtárech (Banská Bystrica) počas zápasu 25. kola MONACObet ligy MFK Dukla Banská Bystrica - Stará Ľubovňa Redfox Football Club.
Na snímke zľava Tomáš Solotruk (Stará Ľubovňa) a Dávid Richtárech (Banská Bystrica) počas zápasu 25. kola MONACObet ligy MFK Dukla Banská Bystrica - Stará Ľubovňa Redfox Football Club.
Tím zo Zlatých Moraviec má na barážovom druhom mieste náskok iba jediného bodu pred duom Petržalka, Zvolen a dva body pred piatymi Malženicami. Všetci jeho súperi majú ešte svoje stretnutia 25. kola k dobru. 

MONACObet liga - 25. kolo

MFK Dukla Banská Bystrica - Stará Ľubovňa Redfox FC 3:0 (1:0)

Góly: 25. a 54. Veselovský, 83. Arevalo

Rozhodcovia: Gnip - Ralbovský, Krivošík, ŽK: Mašlej, Karaš, 1174 divákov

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC ŠTK 1914 Šamorín 1:2 (0:1)

Góly: 47. Mondek - 4. a 87. Castellano (druhý z 11 m).

Rozhodcovia: Kráľovič - Vitko, Poruban, ŽK: Kadlec, Balaj, Kuzma - Avetisian, 431 divákov.

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
25
18
4
3
54:22
58
V
V
V
R
P
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
25
11
7
7
51:40
40
P
V
P
R
R
3
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
24
10
9
5
35:28
39
V
R
R
V
V
4
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
24
11
6
7
38:24
39
V
V
V
V
R
5
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
24
11
5
8
37:32
38
V
V
R
V
V
6
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
24
10
7
7
44:42
37
P
R
P
V
P
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
24
9
8
7
40:29
35
P
P
V
R
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
24
9
6
9
28:29
33
R
P
V
P
P
9
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
24
8
5
11
31:39
29
V
P
V
V
P
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
24
7
8
9
31:40
29
V
R
V
R
V
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
25
8
5
12
35:40
29
V
P
V
P
P
12
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
24
8
4
12
32:45
28
P
P
P
P
R
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
24
7
5
12
32:42
26
P
R
V
P
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
24
6
7
11
33:45
25
P
R
P
R
V
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
24
5
9
10
28:40
24
P
R
P
V
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
25
5
7
13
28:40
22
P
R
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

