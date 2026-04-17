Banská Bystrica spečatila postup do najvyššej súťaže. Rozhodol triumf nad Starou Ľubovňou

Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica sa po roku v druhej lige vrátia do najvyššej slovenskej súťaže. Piatkovým víťazstvom 3:0 nad poslednou Starou Ľubovňou v 25. kole MONACObet ligy na domácom trávniku spečatili svoj postup.
Banskobystričania mali svoj osud vo vlastných rukách, tri body im zabezpečovali postup aj v prípade triumfu Zlatých Moraviec.
Druhý tím súťaže napokon v druhom piatkovom stretnutí prehral doma so Šamorínom 1:2. Dvoma gólmi sa zaskvel Oscar Castellano Matallana, víťazný presný zásah v jeho podaní prišiel v 87. minúte z pokutového kopu.
Tím zo Zlatých Moraviec má na barážovom druhom mieste náskok iba jediného bodu pred duom Petržalka, Zvolen a dva body pred piatymi Malženicami. Všetci jeho súperi majú ešte svoje stretnutia 25. kola k dobru.
MONACObet liga - 25. kolo
MFK Dukla Banská Bystrica - Stará Ľubovňa Redfox FC 3:0 (1:0)
Góly: 25. a 54. Veselovský, 83. Arevalo
Rozhodcovia: Gnip - Ralbovský, Krivošík, ŽK: Mašlej, Karaš, 1174 divákov
- ONLINE: MFK Dukla Banská Bystrica - Stará Ľubovňa Redfox Football Club, MONACObet liga (II. liga, 25. kolo)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC ŠTK 1914 Šamorín 1:2 (0:1)
Góly: 47. Mondek - 4. a 87. Castellano (druhý z 11 m).
Rozhodcovia: Kráľovič - Vitko, Poruban, ŽK: Kadlec, Balaj, Kuzma - Avetisian, 431 divákov.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>