VIDEO: Postúpili štyrikrát po sebe. Nováčik uhral cenný bod, dal gól, aký sa nevidí ani v lige

Rimavskosoboťania v úvode druhého polčasu znovu skórovali, po prihrávke Matheusa sa presadil Ruam Kevin Almeida, prezývaný Lukaku.

Ten dal ďalší gól aj po rýchlej akcii v 64. minúte, asistent rozhodcu však signalizoval ofsajd a z rýchleho protiútoku opäť vyrovnal striedajúci Matěj Brezina.

23-ročný ofenzívny hráč prišiel zo Staškova počas letnej prestávky a hneď ukázal, že bude pre Bytču prínosom. Obišiel troch hráčov a z uhla prudko nadvihol loptu k bližšej žrdi.

„Bola to ťažká situácia a veľmi dobre to vyriešil. Také góly sa nevidia ani v lige. Je to rozdielový hráč a teraz to potvrdil,“ chválil ho tréner Lojdl.