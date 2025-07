Nováčik druhej ligy dostal facku u treťoligistu. Hrali sme ako starí páni, vravel tréner

Zo zostavy Košičanov chýbalo pre zranenie či iné dôvody viacero hráčov – z tých, ktorí pred niekoľkými týždňami zasiahli do hry v zápase, ktorý znamenal definitívny postup, to boli Ľubomír Korijkov, Štefan Harvila, Maroš Harvila, Jakub Tišťan a Mojmír Trebuňák.

Je pravda, že som očakával oveľa väčšiu kvalitu z našej strany, aj tým, že tu boli štyria hráči z FC Košice. Neviem, čím to je, že sa nepresadili a neukázali tú kvalitu. Ťažko si to teraz vysvetľujem, musím si ešte raz pozrieť zápas.

Teraz to bolo veľmi slabé. Hráči, ktorí boli na skúške, ma nepresvedčili o tom, že by sme ich mali zobrať do nášho tímu.

Majú vynikajúcich hráčov z Brazílie, ktorí by mohli hrať aj vyššie súťaže. Oni rozhodli o zápase. Naši neboli schopní na to zareagovať. Som sklamaný.

Bolo to také, ako keby sme si prišli zahrať tréningový zápas: veď nejako to dopadne, nejaký gólik im dáme. Myslím si, že naši hráči ostali prekvapení, aké kvalitné mužstvo má Rimavská Sobota.

Nechcem sa vyhovárať na to, že teraz tu neboli ôsmi či možno desiati naši hráči. Vtedy to bola súťaž, išlo o veľa, bojovali sme inak. Teraz mi chýbalo trochu agresivity, bojovnosti, behania.

Ostatní hráči by mali ostať. Samozrejme, nároky sú vyššie, či už na tréningový proces, alebo v samotnej súťaži. To sa snažíme zlepšiť, ale veľa chlapcov má prácu alebo iné povinnosti. Preto nie je jednoduché vyriešiť, aby sme tie tréningy mohli trošku vystupňovať a urobiť ich v jednom týždni viac.

Máme ešte dva týždne na to, aby sme to vylepšili a aby sme sa inak prezentovali v prvom zápase druhej ligy v Banskej Bystrici. S takýmto prístupom a s takým herným prejavom budeme v druhej lige iba do počtu.

Aké budú vaše ciele v druhej lige?

Podľa toho, čo sme videli v príprave proti Rimavskej Sobote, bude veľmi náročné udržať sa v druhej lige. Verím však, že to dáme dokopy, máme ešte dva týždne.

Nerád by som bol, ak by sme išli do súťaže s tým, že sa postavíme pred šestnástku v bloku a možno vyhráme nejakým náhodným gólom. Chcem, aby sme sa snažili my tvoriť hru.

Samozrejme, v druhej lige to bude oveľa menej, ako to bolo v tretej lige, kde sa nám to darilo proti väčšine súperov.