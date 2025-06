VIDEO: Zapísali sa do histórie, sú unikát. Nikomu sa to nepodarilo, teší sa tréner

Po polovici sezóny 2020/21 boli na poslednom mieste V. ligy. Keďže jarná časť sa pre pandémiu koronavírusu nehrala, MFK Bytča padla až do okresnej súťaže. Vtedy do klubu vstúpili primátor mesta Miroslav Minárčik a otec slovenského reprezentanta Róberta Boženíka. Vedením mužstva bol poverený skúsený STANISLAV LOJDL (57), ktorý s mužstvom dokázal malý zázrak. Vyhrali s ním štvrtú sezónu po sebe a z okresu dostal Bytču až do tretej ligy.

Bytča bude po rokoch opäť treťoligová. Ako to znie? Veľmi dobre. Záver bol hektický, pretože okrem nás mohli vyhrať ďalšie dva tímy (pozn. Kysucké Nové Mesto, Oravské Veselé). My sme ako jediné mužstvo mali situáciu vo vlastných rukách, čo pre nás bola psychická výhoda.

Po dobrom výkone sme zvládli zápas v Kysuckom Novom Meste a máme tak istotu postupu, zatiaľ čo ostatné dva tímy musia čakať. Uvidia, ako bude reagovať zväz pri dopĺňaní súťaží. My sme vďaka istote postupu v pohode, v klube panuje dobrá nálada a chalani sa už tešia na tretiu ligu. V poslednom kole ste vyhrali v Kysuckom Novom Meste 1:0. Aký to bol zápas? Ako som vravel, boli sme jediní, čo to mali vo vlastných rukách. Vedeli sme, že ak vyhráme, sme víťazi súťaže. Myslím, že tento faktor nakoniec rozhodol. Zdalo sa mi, že moje mužstvo je pokojnejšie, mal som pocit, že domáci boli viac v strese.

Priebeh súťaže ukázal, že máme najlepší útok, obranu i najlepšieho strelca, takže sme súťaž vyhrali zaslúžene. Streleckú formu potvrdil Daniel Hundák, ktorý nás gólom ešte viac upokojil. I keď domáci nás v závere pritlačili, bez väčších problémov sme to ustáli. VIDEO: Bytča postupuje do tretej ligy

Sledovali ste súbežne hraný zápas v Osrblí, kde hral váš ďalší konkurent z Oravského Veselého? Stretnutie skončilo 2:2. Po našom úvodnom góle sa nám skutočne hralo dobre. Pretože sme vedeli, že aj prípadná remíza nám môže zaručiť postup. Vedeli sme, že v Osrblí je cez polčas remíza, ale potom som to ja osobne neriešil. Videl som, že zápas máme pod kontrolou, takže som bol úplne v pohode.

Podľa oficiálneho zápisu sledovalo zápas tisíc divákov, no vraj ich tam bolo ešte viac. Skutočne sa hralo v skvelej atmosfére. Nielen domáci, ale aj fanúšikovia Bytče povzbudzovali, čo si hráči pochvaľovali. Lepšie sa hrá v takejto atmosfére, ako pred prázdnym štadiónom.

V Bytči ste hrali aj pred dvetisíc divákmi, v Slovnaft Cupe ste podľahli doma Spartaku Trnava 1:4. Bolo to takisto skvelé. V lige som však takúto atmosféru nikdy nezažil. Klobúk dole aj pred domácimi, že i za nepriaznivého stavu stále povzbudzovali. Spomínali sme najlepšieho kanoniera súťaže Daniela Hundáka. O ktorých hráčov ste sa ešte mohli oprieť? Daniel Hundák a Matej Pavlík hrali pravidelne aj v jesennej časti. Veľkou posilou bol Andrej Majštinik, ktorý pripravil víťazný gól Hundákovi, keď prešprintoval obranu súpera a presne prihral spoluhráčovi. Zaujímavosťou je, že Hundák a Pavlík sú bratranci a práve na nich sme sa mohli v ofenzíve spoľahnúť po celý rok. V aktuálnom ročníku ste sa dostali až do 4. kola Slovnaft Cupu a ste tak najlepším amatérskym tímom na Slovensku. Po postupe o rok tento status s určitosťou stratíte, ale asi vás to nemrzí, keďže idete do tretej ligy. Za posledné štyri roky sme vyhrali všetko, čo sa dalo. Okrem spomínanej Move Trophy pre najlepší klub zo štvrtej ligy a nižšie sme vyhrali aj Prezidentský pohár, čo bolo skutočne náročné. V posledných štyroch rokoch sme v lige skončili štyrikrát na prvom mieste, takže do tretej ligy ideme zaslúžene. Naše štyri triumfy za sebou sú dôkazom toho, že to robíme dobre. Súťaž sme vyhrali štyrikrát za sebou, v čom sme na Slovensku unikát. Pretože toto sa nikomu nepodarilo.

Sú to skvelé úspechy. Čomu za ne vďačíte? Pred pandémiou sme v piatej lige boli po jeseni poslední. Keďže súťaže sa nedohrali, vypadli sme do okresu. Vtedy do klubu vstúpili pán primátor Miroslav Minárčik a otec slovenského reprezentanta Róberta Boženíka. Spolu sme si vtedy sadli a začali to dávať dokopy. Keďže primátor je z futbalového prostredia, vie, ako treba robiť futbal a o to je to jednoduchšie. Poviem to tak, keď sa nájdu správni ľudia, ide to. Mesto Bytča nám vytvára veľmi dobré podmienky aj čo sa týka infraštruktúry, máme umelú trávu, pomocné ihrisko, takže tréningový proces je kvalitný. Oprieť sa môžeme o odchovancov, keďže v klube sme aktívne začali pracovať s mládežou. V našom klube je 80 percent rodákov z Bytče, čo sa ukazuje na našej tímovosti.

Aké budú vaše ambície v tretej lige? Piaty postup v rade? To je ťažko predpokladať, i keď vo futbale je možné všetko. Reálne to vidím tak, že sa potrebujeme stabilizovať a možno časom zaútočíme na druhú ligu. Sme futbalový okres, u nás sa hrá na každej dedine. Táto lokalita je prajná futbalu, preto nevylučujem, že sa nám to podarí.

Keby sa nám to podarilo hneď, bol by to husársky kúsok. Nie je to však náš cieľ, prioritou je stabilizovať klub po finančnej stránke. A samozrejme dobrá práca s mládežou. Štyrikrát ste vyhrali a ľudia od vás očakávajú úspechy. Cítite sa byť pod tlakom? Ani nie. Skôr sa vezieme na pozitívnej vlne, ktorá vďaka týmto úspechom vznikla. V minulosti som ako tréner vyhral tretiu ligu s Tepličkou nad Váhom, ale tu v Bytči je to koncepčná a systematická práca. Okrem áčka sa venujem aj mládeži, takže si tento úspech cením viac. Kedy odštartujete prípravu na novú sezónu v tretej lige? Chalani dostali dva týždne voľno a potom začíname. Určite sa obzrieme po posilách, ktoré nevylučujem. Našou výhodou však je, že nám z dorastu vychádzajú štyria kvalitní hráči, ktorých určite zapracujeme do áčka. V lete sa budeme snažiť pripraviť tak, aby sme robili fanúšikom radosť aj v tretej lige.

