Blíži sa reorganizácia. Ako by vyzerali regionálne súťaže podľa súčasného stavu?

Regionálny futbal čakajú v lete výrazné zmeny. V ktorej súťaži budeme účinkovať? Do ktorého miesta musíme skončiť? - pýtajú sa často predstavitelia klubov i fanúšikovia. Napriek tomu, že aktuálna sezóna je na prahu jarnej časti, v ich očiach často badať zmätok. Sportnet pre lepšiu orientáciu ponúka znázornenie, ako by vyzeralo obsadenie tretej a štvrtej najvyššej súťaži v nasledujúcom ročníku, ak by sa pri reorganizácii postupovalo podľa aktuálne platných tabuliek. Práve medzi týmito súťažami pôjde po novom línia rozhrania medzi regionálnou úrovňou a súťažami riadenými Slovenským futbalovým zväzom.

Podotýkame, že ide o teoretický model, keďže nie všetci účastníci jednotlivých súťaží majú v tejto chvíli na konte rovnaký počet zápasov.

III. liga Najzásadnejšie zmeny prebehnú v tretej lige. Namiesto súčasných štyroch skupín budú po novom len dve - Západ a Východ. Riadiacim orgánom súťaže už nebudú regionálne futbalové zväzy, ale Slovenský futbalový zväz. Na území Stredoslovenského futbalového zväzu bolo treba určiť hraničnú čiaru. Do západnej skupiny môžu byť zaradené kluby z oblastných futbalových zväzov (ObFZ) Čadca, Žilina, Martin, z okresov Banská Bystrica, Zvolen a Krupina, a z celého oblastného zväzu Veľký Krtíš. Kluby z ObFZ Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, z okresov Brezno a Detva a z ObFZ Lučenec a Rimavská Sobota patria do východnej skupiny.

III. liga Západ Zloženie: ZsFZ (10 tímov), BFZ (3 tímy), SsFZ (3 tímy) Z druhej ligy by podľa súčasnej situácie vypadol jeden tím z pôsobnosti BFZ (Slovan Bratislava B) a jeden z pôsobnosti ZsFZ (Púchov).

To znamená, že z III. ligy Bratislava by do novovytvorenej III. ligy Západ postúpili mužstvá z 2. a 3. miesta, z III. ligy Západ by boli zaradené mužstvá z 2. až 10. miesta a z III. ligy Stred by sem zaradili tri najlepšie celky zo západnej časti SsFZ.

P.č. Mužstvo Súčasná súťaž 1. Beluša III. liga Západ 2. Myjava III. liga Západ 3. Kalná nad Hronom III. liga Západ 4. Malženice III. liga Západ 5. Šaľa III. liga Západ 6. Nové Zámky III. liga Západ 7. Častkovce III. liga Západ 8. Galanta III. liga Západ 9. Nitra III. liga Západ 10. Púchov II. liga 11. Slovan Bratislava B II. liga 12. Rača III. liga BFZ 13. Rovinka III. liga BFZ 14. Martin III. liga Stred 15. Rakytovce III. liga Stred 16 Bánová III. liga Stred

III. liga Východ Zloženie: SsFZ (6 tímov), VsFZ (10 tímov) Z druhej ligy vypadáva v tejto chvíli jeden východoslovenský tím - Bardejov, ktorý by nahradila Spišská Nová Ves. Zo súčasnej III. ligy Východ by v tej novej získali miestenku tímy na 2.-10. mieste.

Podľa územného rozdelenia by do skupiny Východ vypadlo z druhej ligy aj Námestovo (patrí do pôsobnosti Oravského futbalového zväzu).

Zo súčasnej III. ligy Stred by tak bolo sem zaradených päť najlepšie umiestnených tímov z "východnej časti" SsFZ.

P.č. Mužstvo Súčasná súťaž 1. Oravské Veselé III. liga Stred 2. Kalinovo III. liga Stred 3. Lučenec III. liga Stred 4. Fiľakovo III. liga Stred 5. Liptovská Štiavnica III. liga Stred 6. Námestovo II. liga 7. Bardejov II. liga 8. Prešov III. liga Východ 9. Lipany III. liga Východ 10. TU Košice III. liga Východ 11. Stropkov III. liga Východ 12. Snina III. liga Východ 13. Vranov nad Topľou III. liga Východ 14. Poprad III. liga Východ 15. Kalša III. liga Východ 16 Giraltovce III. liga Východ

Majstrovstvá regiónu / IV. liga Najvyššou regionálnou súťažou sa po novom stáva celkovo štvrtá najvyššia súťaž. V predbežných materiáloch jednotlivých regionálnych zväzov názvoslovie ešte nie je jednotné. Na Východe sa používa označenie "IV. liga", na Západe "IV. liga Majstrovstvá regiónu" a na Strede "Majstrovstvá regiónu", pod ktorými by boli dve skupiny IV. ligy. Ako pre Sportnet uviedol predseda športovo-technickej komisie Bratislavského futbalového zväzu Dušan Štofík, názvoslovie sa pravdepodobne do začiatku súťaží zjednotí. "Chceme byť jednotní. Nemá zmysel, aby sa to niekde volalo IV. liga a inde Majstrovstvá regiónu, ľudia by z toho mali miš-maš. Musia sa dohodnúť štyria regionálni predsedovia," vravel Štofík. Majstrovstvá regiónu Bratislava / IV. liga Vytvoria ju tie mužstvá, ktoré nepostúpia zo súčasnej III. ligy BFZ do novovytvorenej tretej ligy, pravdepodobne s výnimkou mužstva na poslednom mieste, ktoré vypadne. (Definitívne sa to potvrdí na výkonnom výbore BFZ 15. marca.)

Súťaž doplnia mužstvami zo súčasnej IV. ligy Bratislava.

P.Č. MUŽSTVO SÚČASNÁ SÚŤAŽ 1. Inter Bratislava III. liga BFZ 2. Malacky III. liga BFZ 3. Rusovce III. liga BFZ 4. Vrakuňa III. liga BFZ 5. Tomášov III. liga BFZ 6. Dunajská Lužná III. liga BFZ 7. Senec III. liga BFZ 8. Pezinok III. liga BFZ 9. Most pri Bratislave III. liga BFZ 10. Kalinkovo III. liga BFZ 11. Bernolákovo III. liga BFZ 12. Nová Dedinka III. liga BFZ 13. Jablonové IV. liga BFZ 14. Jarovce IV. liga BFZ 15. Karlova Ves IV. liga BFZ 16. Kostolište IV. liga BFZ

Pod Bratislavský futbalový zväz budú patriť: Majstrovstvá regiónu Bratislava (16 účastníkov)

IV. liga - jedna skupina (16 účastníkov)

IV. liga Majstrovstvá regiónu Západ Vytvoria ju tímy súčasnej III. ligy Západ, ktoré nepostúpia do novovytvorenej tretej ligy (11.-15. miesto), s výnimkou posledného 16. tímu (aktuálne Levice). Ten zostúpi do piatej ligy. Zo súčasných skupín štvrtej ligy (JV, SZ) by v tejto chvíli postupovali po štyri najlepšie tímy. V prípade, že pre naplnenie súťaže na 16 účastníkov bude môcť postúpiť z dvoch rovnako umiestnených klubov z oboch súťaží už len jedno družstvo, mužstvá odohrajú barážové stretnutie na neutrálnej pôde.

P.č. Mužstvo Súčasná súťaž 1. Marcelová III. liga Západ 2. Veľké Ludince III. liga Západ 3. Imeľ III. liga Západ 4. Zlaté Moravce / Vráble B III. liga Západ 5. Led. Rovne III. liga Západ 6. Partizánske III. liga Západ 7. Nitra III. liga Západ 8. Nové Mesto nad Váhom III. liga Západ 9. Gabčíkovo IV. liga sk.JV ZsFZ 10. Kozárovce IV. liga sk.JV ZsFZ 11. Hurbanovo IV. liga sk.JV ZsFZ 12. Pata IV. liga sk.JV ZsFZ 13. Lehota pod Vt. IV. liga sk.SZ ZsFZ 14. Jaslovské Bohunice IV. liga sk.SZ ZsFZ 15. Boleráz IV. liga sk.SZ ZsFZ 16 Trenčianske Stankovce IV. liga sk.SZ ZsFZ

Pod Západoslovenský futbalový zväz budú patriť: IV. liga Majstrovstvá regiónu Západ (16 účastníkov)

V. liga - dve skupiny (Severozápad, Juhovýchod - 16 účastníkov)

VI. liga - päť skupín (Sever, Západ, Juh, Východ, Stred - 16 účastníkov)

Ilustračná fotografia. (Zdroj: , Autor: Tímea Bazsó)

Majstrovstvá regiónu Stred Vytvoria ich tímy súčasnej III. ligy Stred, ktoré nepostúpia do skupiny Východ či Západ novovytvorenej tretej ligy. Podľa rozpisu súťaží zo súčasnej III. ligy Stred nikto nezostúpi. Do MR Stred postúpia víťazi skupiny Sever a Juh súčasnej IV. ligy. Na uvoľnené miesta v MR Stred pre ročník 2022/2023, do počtu 14 účastníkov, budú zaradené družstvá IV. ligy (skupiny Sever a Juh), umiestnené v ďalšom poradí po víťazoch skupín. V súčasnej situácii by to znamenalo prvé tri tímy z oboch štvrtoligových skupín, družstvá na štvrtých miestach by hrali baráž. V súčasnosti majú oba tímy na 4. mieste skupiny Sever, resp. Juh, teda Kysucké Nové Mesto a Slovenské Ďarmoty, zhodne 24 bodov. Slovenské Ďarmoty majú lepšie skóre, ale Kysučania majú ešte zápas k dobru. Aktuálny stav a zaradenie tímov do jednotlivých súťaží je k dispozícii na stránke Stredoslovenského futbalového zväzu.

P. Č. MUŽSTVO SÚČASNÁ SÚŤAŽ 1. Podkonice III. liga Stred 2. Kováčová III. liga Stred 3. Krásno nad Kysucou III. liga Stred 4. Liptovský Hrádok III. liga Stred 5. Rimavská Sobota III. liga Stred 6. Žarnovica III. liga Stred 7. Čadca III. liga Stred 8. Makov IV. liga Sever 9. Bešeňová IV. liga Sever 10. Staškov IV. liga Sever 11. Banská Štiavnica IV. liga Juh 12. Badín IV. liga Juh 13. Poltár IV. liga Juh 14. víťaz baráže IV. liga Sever/Juh

Pod Stredoslovenský futbalový zväz budú patriť: Majstrovstvá regiónu Stred (14 účastníkov)

IV. liga - dve skupiny (Sever, Juh - 14 účastníkov)

V. liga - štyri skupiny (A, B, C, D - 14 účastníkov)

IV. liga Východ Vytvoria ju tímy súčasnej III. ligy Východ, ktoré nepostúpia do novovytvorenej tretej ligy (11.-15. miesto), s výnimkou posledného 16. tímu (aktuálne Svidník). Ten zostúpi do piatej ligy. Zo súčasných skupín štvrtej ligy (Sever, Juh) by v tejto chvíli postupovalo päť najlepších tímov. Posledná šestnásta miestenka by podľa platného rozpisu súťaží VsFZ čl. 22, bod 3 patrila Spišským Vlachom, ktoré sú na 6. mieste IV. ligy Juh a majú viac bodov než 6. mužstvo IV. ligy Sever, t.j. Ľubotice.

P.č. Mužstvo Súčasná súťaž 1. Sobrance III. liga Východ 2. Rudňany III. liga Východ 3. Raslavice III. liga Východ 4. Krompachy III. liga Východ 5. Spišské Podhradie III. liga Východ 6. Stará Ľubovňa IV. liga Sever 7. Gerlachov IV. liga Sever 8. Veľký Šariš IV. liga Sever 9. Medzilaborce IV. liga Sever 10. Záhradné IV. liga Sever 11. Čaňa IV. liga Juh 12. Kechnec IV. liga Juh 13. Sokoľany IV. liga Juh 14. Medzev IV. liga Juh 15. Pavlovce nad Uhom IV. liga Juh 16. Spišské Vlachy IV. liga Juh