Derby o Bratislavu vyhrala Rača. Súťaž je nesmierne napínavá, no v tejto podobe končí

Prvé štyri tímy tabuľky delia iba dva body a nikto nedokáže predpovedať ako to napokon dopadne.

„Inter má najskúsenejší a najlepší tím v súťaži a vzhľadom na to sme museli spraviť určité úpravy v rozostavení. Myslím si, že to veľmi pomohlo k vytúženému víťazstvu,“ uviedol pre Sportnet tréner Rače Marián Šarmír.

Pred skvelou kulisou 750 divákov išiel Inter do vedenia už v 5. minúte, keď skóroval z pokutového kopu Pavol Bellás. V 69. minúte taktiež z penalty vyrovnal domáci Rogério Amaro Batista Da Luz a v 76. minúte vsietil víťazný gól Rače Patrik Bartoš.

„So silnejšími mužstvami sa nám hrá lepšie. Proti tým slabším musíte tvoriť a niečo vymyslieť v ofenzíve a momentálne nám to moc nesedí. Radšej by som hral vždy so súpermi ako Inter, Sereď či Lehota,“ poznamenal tréner Rače.

Rača zdolala Inter, Sereď aj Lehotu pod Vtáčnikom, no body postrácala proti súperom z nižších priečok tabuľky.

„Náš prístup v Nových Zámkoch bol veľmi zlý, boli sme absolútne odovzdaný súper. Mali sme veľký pohovor v kabíne, vyjasnili sme si, že takto to ďalej nepôjde. Som rád, že si chalani vstúpili do svedomia, uvedomili si, o čo hrajú,“ zdôraznil Šarmír.

„Tešilo to aj chalanov. Je to lepšie, než keď príde 80 ľudí… Kulisa bola výborná, bodaj by to tak bolo každý zápas,“ vyslovil želanie Šarmír.

Tešila ho aj veľká divácka návšteva. 750 divákov by bola slušná návšteva aj v druhej lige, dokonca aj na niektorých ligových zápasoch.

„Keď sa tretia liga rozdelí na tri časti, tak stratí na kvalite. Hovorím to aj z mojej dlhoročnej skúsenosti. Kvalita je momentálne na veľmi dobrej úrovni, niektoré zápasy majú druholigové parametre. Aj druhý polčas stretnutia s Interom niesol druholigové kritériá,“ poznamenal.

Plánovaná reorganizácia sa nepozdáva ani trénerovi Interu Bratislava Andrejovi Štellárovi.

„Súťaž je veľmi vyrovnaná, môže aj mužstvo zo spodku tabuľky prekvapiť súpera, ktorý je vyššie. Je to veľmi napínavé, o to väčšia škoda, že to končí a ide sa reorganizovať,“ vravel kouč žlto-čiernych.

„Pre divákov je to zaujímavé a pre nás trénerov sú to o to väčšie stresy, aby sme niečo vymysleli a prekvapili súpera,“ doplnil.

„Musíme sa otriasť“

Inter začal jarnú časť výborne, vyhral šesť zápasov po sebe, no prišli zaváhania. Žlto-čierni prehrali doma s Malackami 0:1 a následne v Rači 2:1.

V bratislavskom derby pritom začali veľmi dobre. „Začiatok sme mali výborný, dostali sme sa skoro do vedenia. Asi do tridsiatej minúty sme boli nebezpeční pre súpera, lebo sme hrali po zemi, rýchlo. Postupne sa hra vyrovnala, ale polčas sme ustáli s výsledkom 1:0. Povedali sme si, ako chceme hrať v druhom polčase, ale žiaľ, ostalo to v kabíne. Musím sebakriticky povedať, že sme hrali zle, urobili sme hrubé chyby v obrane a v ofenzíve sme boli bezzubí,“ zhodnotil stretnutie Štellár.