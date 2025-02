Ako by vyzerali tri tretie ligy po reorganizácii? Jeden klub z BFZ má smolu

Od ročníka 2025/2026 budú tri skupiny: Západ, Stred a Východ. Okrem väčšiny súčasných treťoligistov v nich budú figurovať aj novovytvorené B-tímy (juniorky) ligových mužstiev a klubov so štatútom akadémie.

Uzávierka záväzných prihlášok B-mužstiev do tretej ligy bola minulý týždeň.

Sportnet sa pozrel na to, ako by vyzerali tri skupiny tretej ligy, ak by sa súťaže skončili v tejto chvíli.