Zmazali náskok lídra, vyhrávajú na nulu. Inter patrí do vyššej súťaže, tvrdí tréner

Pasienky patria k Interu

V aktuálnej sezóne Inter zase hrá svoje domáce zápasy na Pasienkoch. Tie už v súčasnosti patria Slovanu, ale kluby sa dohodli a žlto-čierni sa vrátili do svojho historického stánku.

„Sme tam síce v podnájme, ale berieme to tak, že je to štadión, kde sa odohralo všetko podstatné. Hráči to tiež vnímajú. Teraz naši noví hráči prvýkrát boli na tom štadióne a aj keď je to už pomaly ruina, stále má to svoje čaro, dýcha to históriou. Dobre sa tam cítime, berieme to ako náš domovský stánok. Pasienky vždy patrili ku Interu a je to cítiť,“ zdôraznil tréner.

Klub robí rôzne akcie, aby sa na históriu nezabudlo. Organizujú sa stretnutia s legendami, kde prídu mnohí skvelí hráči minulosti, ale aj súčasnosti.

„Od takých legiend ako je Ladislav Petráš, Ladislav Jurkemik, Jozef Barmoš, Miroslav Kovařík, Marián Novotný, Miroslav Hýll či Roman Kratochvíl sa môže súčasná generácia veľa naučiť,“ vyzdvihol Štellár.