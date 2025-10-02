Radikálna zmena, tréner v polčase vystriedal päť hráčov. Víťazný gól padol v závere

BRATISLAVA. V minulej sezóne ešte hrali v jednej súťaži, v III. lige Západ. Od leta jeden z tímov pôsobí už v druhej lige. Počas letnej prestávky si mužstvá vymenili trénerov.
Malé bratislavské derby v 3. kole Slovnaft Cupu malo teda veľa zaujímavých motívov.
Druholigový FK Inter Bratislava napokon postúpil cez FK Rača po výhre 2:1, rozhodujúci gól padol až v 90. minúte.
Obrat žlto-čiernych
Inter postúpil do druhej najvyššej súťaže po tom, čo Sereď ako víťaz súťaže nestihla včas poslať prihlášku do druhej ligy.
Žlto-čierni sú však zatiaľ najúspešnejším nováčikom v MONACObet lige, po desiatich zápasoch im patrí siedma priečka so ziskom 14 bodov za štyri výhry, dve remízy a štyri prehry.
Rača je v III. lige Západ desiata, z deviatich zápasoch má na konte 13 bodov, trikrát vyhrala, štyrikrát remizovala a dvakrát prehrala.
Vo vzájomnom pohárovom súboji dvoch bratislavských mužstiev išli do vedenia domáci, keď už v 12. minúte skóroval Alan Dolán.
Od 41. minúty však hrala Rača v oslabení, lebo Njabulo Mpofu dostal svoju druhú žltú kartu.
Inter vyrovnal v 73. minúte zásluhou striedajúceho Karola Mészárosa a víťazný gól hostí vsietil v 90. minúte Alexander Tóth.
V kabíne bolo horúco
„Bol to klasický pohárový zápas, trochu premotivovaný. V prvom polčase som dal príležitosť hráčom, ktorí majú menšiu vyťaženosť v majstrovských zápasoch, ale prvý polčas bol z našej strany veľmi zlý,“ vravel pre Sportnet tréner Interu Marián Šarmír, ktorý v minulej sezóne viedol ešte Raču.
Cez prestávku preto vystriedal naraz piatich hráčov. Išli dole Arthur Legnani, Samuel Šefčík, Tomáš Vantruba, Adrián Pančík aj Chidiebere Madubuegwu, na ich miesto nastúpili Juraj Piroska, Miguel Matallana, Boris Turčák, Karol Mészáros a Lukáš Remeň.
„V kabíne to bolo horúce a perné. Pristúpil som k radikálnej zmene, zmenili sme aj systém,“ uviedol tréner.
S hrou v druhom polčase už bol oveľa spokojnejší, hoci sa jeho hráči v hlbokom bloku domácich ťažko presadzovali.
„Súper sa zavrel pred šestnástkou s deviatimi hráčmi, ale v závere sme dali zaslúžený druhý gól. Súper bol nebezpečný, súbojový, ale na konci sa kvalita ukázala,“ poznamenal Šarmír.
Prostredie v Rači dôverne pozná, ale káder treťoligistu sa výrazne obmenil. „Poznal som tam málo hráčov, ale vedel som, že to tam bude bujaré. Druhý polčas sme však zvládli celkom slušne,“ podčiarkol.
Súperom Interu bude v 4. kole víťaz stretnutia Myjava–Skalica.
Tlak už bol enormný
„Vedeli sme, že Inter má kvalitnejšie mužstvo, ale musím pochváliť svoje mužstvo za odhodlanie a bojovnosť. Dali sme skoro gól, čo bol náš zámer, ale žiaľ, celý zápas ovplyvnila červená karta,“ uviedol tréner Rače Andrej Štellár, ktorý v minulej sezóne ešte sedel na lavičke Interu.
Mpofu dostal dve žlté karty za fauly, domáci sa tejto situácii museli prispôsobiť.
Snahou domácich bolo otupiť tlak Interu a vypracovať si šance z brejkových situácií.
„Za stavu 1:0 mal Patrik Bartoš vyloženú šancu. Pekne si zasekol hráča v šestnástke, ale strelu mu chytil brankár,“ vravel kouč Rače.
„V druhom polčase sme sa len bránili. Tlak už bol taký enormný, že Interu sa podarilo vyrovnať. Druhá rana pre nás bola, že už sme sa viac-menej boli stotožnení s tým, že to dotiahneme do penált, ale v závere sme dostali druhý gól,“ doplnil.
Jeho mužstvo podobne inkasovalo v závere aj v Galante, kde súper vyrovnal v poslednej minúte na 1:1. Po sľubnom vývoji zápasu je sklamanie o to väčšie.
„Nie je to nič príjemné. Samozrejme, boli sme sklamaní, už sme dúfali v penalty, ale klobúk dole pred mojím mužstvom za bojovnosť a snahu, keď sme boli o jedného hráča menej. Za tú hru so srdcom sa nemusíme hanbiť,“ vyzdvihol Štellár.