Rozprávka so smutným koncom. Šiestoligista v pohári končí, ale hráči si po zápase zaspievali

BRATISLAVA. Pohár je súťaž, v ktorej je všetko možné. Mnohé malé tímy snívajú o veľkej konfrontácii s ligistom, alebo o spanilej jazde až do októbrových, novembrových kôl.
Šiestoligový klub z obce s približne tisíckou obyvateľov TJ Slovan Košecké Podhradie sa v tomto ročníku prvýkrát prihlásil do Slovnaft Cupu a dostal sa až do 3. kola.
Aj v ňom mal na dosah postup, no štvrtoligový celok OŠK Trenčianske Stankovce po remíze 1:1 postúpil napokon na pokutové kopy.
Gól dal hráč z béčka
Trenčianske Stankovce sa v druhom kole postarali o prekvapenie, keď vyradili druholigistu Lehotu pod Vtáčnikom.
Proti Košeckému Podhradiu boli favoritom a v chladnom počasí na ihrisku súpera to mali náročné.
„Chýbali nám šiesti hráči zo základnej zostavy, takže sme do zápasu išli s malou dušičkou,“ uviedol tréner Martin Ježík.
Viacerí futbalisti mali pracovné či školské povinnosti, ďalší chýbali pre menšie zranenia.
Štvrtoligista si preto zavolal na výpomoc aj hráčov z béčka. „Boli sme radi, že sme vôbec nastúpili na zápas, nemali sme veľké očakávania,“ doplnil kouč Trenčianskych Stankoviec.
Najlepším strelcom siedmoligovej rezervy je Michal Sedláček s troma presnými zásahmi.
Cez víkend skóroval v zápase 7. ligy ObFZ Trenčín proti Drietome a v pohári musel vybehnúť na ihrisko už po štvrťhodine hry namiesto zraneného Martina Ďuráčiho.
Práve on v 37. minúte otvoril skóre po skrumáži po štandardnej situácii.
Domáci však vyrovnali v 65. minúte zásluhou Alexa Kováčika.
Štvrtoligista mohol rozhodnúť tesne pred koncom riadneho hracieho času, keďže po faule mohol zahrávať pokutový kop, avšak strelu Jaroslava Repu brankár Jakub Machala zlikvidoval.
Napravil svoju chybu
Nasledoval penaltový rozstrel. Trenčianske Stankovce premenili všetky jedenástky, prvú práve ten Repa, ktorý predtým nedal.
„Napravil si tú chybu, ale tiež mu to brankár skoro chytil,“ poznamenal Ježík.
Brankár hostí Jozef Zemanovič bol dvakrát úspešný, takže k piatemu exekútorovi sa tímy nedostali.
„Bol to vyrovnaný zápas, nebolo vidieť rozdiel súťaží. Domácim pomohlo aj prostredie. Tak, ako sme vyhrali, sme mohli aj prehrať,“ športovo uznal tréner hostí Martin Ježík.
Slovenský futbalový zväz udeľuje najlepšiemu mužstvu z regionálnych súťaží finančnú prémiu.
Trenčianske Stankovce sú už k nemu blízko, okrem nich sa dostal do štvrtého kola jeden štvrtoligový tím, konkrétne Bardejov.
V zostávajúcich zápasoch 3. kola sa ešte predstavia dvaja štvrtoligisti, AFC Nitra a PFK Piešťany a jeden piatoligista, TJ Družstevník Breznica.
„Dúfam, že nedostaneme práve Bardejov,“ vravel so smiechom tréner Ježík. „Potešil by nás súper z ligy, kvôli tomu ten pohár hráme,“ skonštatoval.
Ťažké srdce na rozhodcu
Domáci tréner Ľubomír Staňo mal po zápase ťažké srdce na rozhodcu.
„Bolo pre mňa strašne veľké sklamanie, ako sa k nám v prvom polčase zachoval. Nás hneď trestal žltými kartami a hostí iba upozorňoval,“ vravel pre Sportnet bývalý hráč Púchova, Rimavskej Soboty, Dubnice nad Váhom či Borčíc.
Penaltu v prospech hostí v závere riadneho hracieho času však nikto nespochybňoval.
„Náš brankár to chytil a dostal nás do rozstrelu, ale to už je lotéria,“ uviedol tréner Košeckého Podhradia.
Svojím hráčom pred rozstrelom povedal, že preňho sú víťazi. „Už len preto, že sme prehrávali 0:1 a dokázali sme vyrovnať a išli si za tým víťazným gólom, len, žiaľ, sa to nepodarilo,“ povzdychol si.
Nastúpiť musel aj tréner
Domáci kouč prežíval zápas vo veľkom vypätí. V práci musel odstrániť menšiu haváriu a zdržal sa dlhšie, než predpokladal. Valil z Púchova, aby vôbec stihol zraz.
Napokon musel nastúpiť aj on. Ráno mu totiž napísal útočník Filip Buček: „Trenďo, mám teploty.“
Okolo obeda ho informoval, že mu teplota nie že neklesla, ale ešte stúpla.
V rozcvičke sa zranil aj trénerov krstný syn Patrik Staňo.
„O 15.10 som sa prezliekal, že idem od začiatku hrať. Vydržal som do 82. minúty a nakoniec som mohol dať ešte gól. Ledva som doťahoval so špičkou do prázdnej brány, no lopta išla vedľa,“ poznamenal 49-ročný futbalista.
Nemajú sa za čo hanbiť
Po zápase boli emócie silné, ale mužstvo si nakoniec v kabíne zaspievalo. Zvyknú to robiť len po vyhratom zápase, no v pohári prakticky neprehrali, v riadnom hracom čase zápas skončil remízou.
„Bola to pekná jazda, taká rozprávka, škoda, že so smutnejším koncom pre nás. Pre tých ľudí sa to však oplatilo. Chcel by som vyzdvihnúť všetkých, ktorí pracujú v klube a pričinili sa o to, že sme sa sem dostali,“ zdôraznil tréner Staňo.
„Nemáme sa za čo hanbiť. V Slovnaft Cupe sme si spravili dobré meno. Klobúk dole pred všetkými, viacerí hrali so sebazaprením. Mal som až slzy v očiach,“ dodal.
„Dnes to ešte bude bolieť, ale v nedeľu už hráme ďalší zápas,“ poznamenal. Jeho mužstvo čaká derby v Hornej Porube, odkiaľ pochádza jeho otec.
„Stále hovorieva, že jeden polčas drží palce Porube a druhý Podhradiu, lebo odtiaľ je zase moja mama,“ uzavrel už v lepšej nálade Ľubomír Staňo.