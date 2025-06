Ďaleko sa sťahovať nemuseli. Treťoligisti v Bratislave si vymenili trénerov

Narážal na to, že pre reorganizáciu nastala situácia, že najhoršie umiestnený klub z trojice celkov z Bratislavského futbalového zväzu sa so súťažou musel rozlúčiť. Čierny Peter ostal Malackám, hoci skončili na piatom mieste.

„Zaručiť to neviem nikomu, ale urobíme všetko pre to, aby sme sa pokúsili o postup,“ vravel Šarmír.

Vedieť pracovať s tlakom

Žlto-čierni hrali svoje domáce zápasy v uplynulej sezóne na Pasienkoch. Na štadióne nedávno odstránili tartanovú dráhu, ale Inter by mal aj v nasledujúcom ročníku hrať vo svojom historickom domovskom stánku.

„Klub má zaplatenú zmluvu ešte na ďalší rok na Pasienkoch,“ upresnil nový tréner.

Marián Šarmír dlho pôsobil v Trnave, má tak skúsenosti s tým, aké je pracovať v tradičnom klube s bohatou históriou aj očakávaniami.

„Viem zo Spartaku, čo to znamená, či som bol pri mládežníckych tímoch, robil som skauta alebo som trénoval samotné áčko. Sú to určite oveľa väčšie tlaky, ale myslím si, že som už dosť skúsený na to, aby som to vedel ustáť,“ zdôraznil.