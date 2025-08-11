Vyhral trénerský súboj o prestíž a jeho tím vedie tabuľku. Našiel aj nového útočníka

PODKONICE. Po dvoch kolách sú v III. lige Stred tri tímy s plným bodovým ziskom: FK Podkonice, FTC Fiľakovo a MŠK Námestovo.
Najlepšie skóre z nich majú Podkonice, ktoré v 2. kole doma zdolali Rimavskú Sobotu 4:1.
Tri roky proti sebe nehrali
Rimavskú Sobotu a Podkonice delí iba 120 kilometrov, ale v predchádzajúcich troch sezónach sa tieto mužstvá nestretli v súťažnom zápase, lebo hrali v rôznych skupinách tretej ligy.
Podkonice patrili do skupiny Západ, v ktorej obsadili v minulej sezóne šieste miesto, čím boli najúspešnejším tímom zo stredného Slovenska.
Rimavská Sobota mala slabšiu jeseň, ale vďaka dobrým výkonom a výsledkom na jar skončila v skupine Východ na konečnom ôsmom mieste a tiež bola najúspešnejším mužstvom z regiónu.
Ich vzájomný súboj priniesol zaujímavý futbal a päť gólov.
„Nečakal som až takýto výsledok. Bol podložený výborným výkonom celého mužstva. Počas celého zápasu sa nám darilo eliminovať silné stránky súpera a do vyloženej šance sme ho nepúšťali,“ vravel po zápase domáci tréner Marcel Turňa.
Podkonice v rozostavení 3-4-3 nenechali hosťom veľa priestoru v strede ani na krajoch.
Útočník ako má byť
V prvom polčase ich poslal do vedenia Shobowale Ademola Alabi, 22-ročná posila z Nigérie, ktorý využil dobrú prihrávku za obranu a preloboval brankára.
Ten istý hráč pridal v úvode druhého polčasu aj ďalší gól, keď po rýchlej akcii na pravej strane dorazil loptu do brány z niekoľkých metrov.
Vysoký útočník prišiel do Podkoníc počas leta z Česka, z MFK Chrudim. Pol roka predtým nehrával.
„Neviem, či to bolo vinou zranenia alebo nejakých papierových záležitostí. Prišiel v dosť zanedbanom stave, ale už sa to postupne zlepšuje. Bude to pre nás kľúčový hráč do ofenzívy,“ vravel tréner Turňa.
V tejto sezóne však už skóroval šesťkrát, trikrát v tretej lige a trikrát v zápase Slovnaft Cupu, v ktorom Podkonice deklasovali Dudince vysoko 10:1.
„Je to striker ako má byť, čo nám vlani chýbalo a preto sme sa nevedeli presadiť. Dúfam, že Ademola nám to bude plniť,“ dodal kouč.
Narástli im krídla
Ďalšie góly domácich pridali po akciách dvaja na dvoch kapitán Matúš Turňa a striedajúci Yuri Yoshida.
„Vlani v jarnej časti sme mali problémy so strieľaním gólov, takže teraz tie góly tešia,“ poznamenal tréner Turňa.
Čestný gól Rimavskej Soboty zaznamenal Ruam Kevin, prezývaný Lukaku, ktorý už za rozhodnutého stavu zavesil parádny „angličák“.
V poslednej desaťminútovke sa hralo hore-dole a domáci mohli pridať ďalšie góly, ale vyznamenal sa brankár Matúš Zúzik.
„Koncentrácia u hostí trošku upadla a nám narástli krídla. Po strelených góloch sme hrali uvoľnenejšie a opadla z nás aj nervozita,“ zdôraznil Marcel Turňa.
„Súper je jedným z najkvalitnejších mužstiev v súťaži, o to viac si tento výsledok cením,“ doplnil.
Nechceli ísť do mínusu
Podkonice hrali prvé dve kolá doma, v prvom si poradili s nováčikom z Kysuckého Nového Mesta 2:0.
„Dali sme si taký plán zvíťaziť v prvých dvoch domácich zápasoch, aby sme nešli hneď v úvode do mínusových bodov,“ podčiarkol domáci kouč.
Teší sa aj na ďalšie stredoslovenské derbyzápasy aj zo súpermi z južnej časti regiónu, ale nie je úplne nadšený z reorganizácie.
„Väčšina trénerov sa vyjadrila, že tie dve skupiny boli veľmi kvalitné. Žiaľ, Slovenský futbalový zväz rozhodol ako rozhodol. My sa musíme prispôsobiť a pripraviť sa na každý zápas. Nič nepodceníme,“ uviedol.
Podkonice nemajú postupové ambície, no chcú hrať v horných častiach tabuľky, vyhrávať zápasy a tešiť divákov dobrou hrou.
V obrane boli diery
Rimavská Sobota má na konte po dvoch kolách jeden bod. Po vydarenej príprave, v ktorom zverenci Jozefa Pisára zdolali všetkých súperov, sa to fanúšikom máli.
V úvodnom zápase novej sezóny s Bytčou však Soboťania za pol hodiny prišli o stopérsku dvojicu Cortés – Hugo Ciprus.
Na ich mieste teraz nastupuje skúsený, 44-ročný Peter Petrán a Ivan Šteiniger, ktorý je stopérom iba z núdze a lepšie sa cíti na ľavej strane obrany.
„Neexistuje obrana. Sú v nej obrovské diery a to sa ukázalo aj teraz,“ vravel po zápase rozčarovaný Pisár.
Ďalší hráči Ján Ferleťák a Milan Sučák neboli stopercentne fit, celý týždeň netrénovali pre chorobu a zranenie.
„To sa prejaví aj na ihrisku, takto sa jednoducho nedá,“ hromžil športový riaditeľ Rimavskej Soboty.
„Hrali sme na malom ihrisku, súper mal dvojmetrových chlapov a my sme odpadli v súbojoch,“ skonštatoval.
Podľa neho bude kľúčové, kedy sa môže vrátiť na ihrisko Brazílčan Cortés, ktorý držal celú obranu.
„Zohnať slovenského stopéra je teraz nemožné. Obvolal som druholigové kluby, manažérov, ale za tie peniaze, čo im môžeme ponúknuť, nikto nechce prísť do Rimavskej Soboty. Radšej idú hrať za to isté štvrtú-piatu ligu,“ poukázal na súčasnú situáciu v slovenskom futbale Pisár.
Kamaráti aj rivali
Tréner domácich súpera chválil. „Rimavská Sobota má fakt fantastické mužstvo, klobúk dole pred Jožom, ako to zložil. Pred zápasom som mal trochu obavu,“ uznal Turňa.
So športovým riaditeľom hostí Jozefom Pisárom sa dobre pozná, v polovici 90-tych rokoch spolu hrali jednu sezónu v druhej lige.
„Je to aj o tej rivalite. Jeden pred druhým sa chce vytiahnuť,“ poznamenal.
„Jožo bol vynikajúci futbalista, sme dobrí kamaráti, aj si volávame. Bol to aj trénerský súboj o prestíž. Som rád, že dopadol v môj prospech, asi ho trošku podpichnem,“ uzavrel s úsmevom tréner lídra tabuľky.