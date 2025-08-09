V prvom kole museli za súperom cestovať 270 kilometrov. U piatoligistu skoro pohoreli

BRATISLAVA. Nováčik piatej ligy poriadne potrápil treťoligového favorita. V 1. kole Slovnaft Cupu OFK Olováry remizovali s MŠK Tesla Stropkov 0:0 a favorizovaní hostia postúpili až na pokutové kopy.
„Ak by som mal k dispozícii všetkých hráčov, dovolím si tvrdiť, že postúpime,“ vravel pre Sportnet tréner Olovár Attila Kanyó.
Domácim chýbali šiesti
Z domáceho mužstva chýbalo šesť hráčov: Krišica, Tran, Domík, Bariak, Gibala a Dobra.
Olováry sú nováčikom V. ligy Juh SsFZ. V minulej sezóne vyhrali skupinu D VI. ligy s deväťbodovým náskokom pred Hnúšťou.
Triumf oslavovali ako svetové veľkokluby na balkóne obecného úradu.
Tentoraz boli blízko senzácie v pohári. V riadnom hracom čase gól nepadol a tak prišli na rad penalty.
Rozstrel sa zdramatizoval po tom, čo Adrián Leško mohol dať gól na 4:2 pre Stropkov, ale nedal. Domáci hráč však nevyužil šancu na vyrovnanie a tak do ďalšieho kola postúpil treťoligista.
Kráľ strelcov zatiaľ mlčí
Stropkov cez letnú prestávku výrazne posilnil, angažoval trojicu opôr z Vranova a deklaroval smelé ambície v novej sezóne.
Štart do nového ročníka mu však nevyšiel. V 1. kole III. ligy Stred doma prehral s béčkom Košíc 1:4 a v pohári postúpil iba s odretými ušami.
„Naša výkonnosť nezodpovedala nášmu postaveniu,“ priznal tréner Stropkova Ondrej Desiatnik.
„Pohárové zápasy sú typické tým, že sú veľké prestoje. My sme boli trochu nervózni, nedarilo sa nám, ihrisko bolo užšie, ale nechcem hľadať výhovorky. Súhra hráčov v útočnej fáze nebola na požadovanej úrovni,“ doplnil.
V tíme hostí odohral celý zápas najlepší hráč a zároveň kráľ strelcov III. ligy Východ, Kolumbijčan Kevin Daniel Castrillón Gómez.
„V minulej sezóne dal veľa gólov, tak už každý naňho dáva pozor. Teraz gólovo mlčí, ale dúfam, že v ďalších zápasoch nám pomôže. Musia mu však pomôcť aj ostatní hráči,“ doplnil Desiatnik.
V základnej zostave Stropkova nastúpilo päť hráčov, ktorí boli v základe aj v ligovom stretnutí s košickým béčkom. Ďalší traja naskočili v Olovároch ako náhradníci.
„Priznám sa, že sme nemali veľa šancí, iba jednu-dve. Niektoré veci si musíme s chlapcami povedať,“ vravel tréner.
Štyri a pol hodiny cesty
V úvodných kolách pohára zvyknú mužstvá hrať najmä v rámci vlastného regiónu, no Stropkov musel cestovať do 270 kilometrov vzdialených Olovár.
„Cestovali sme tam štyri a pol hodiny a naspäť do Stropkova sme prišli pred polnocou. To sa mi zdá dosť ďaleko na to, že je to prvé kolo,“ poznamenal Desiatnik.
V ďalšom kole čaká Stropkov ďalšia cesta na stredné Slovensko, tentoraz do Slovenskej Ľupče, čo je 230 kilometrov.
„Zase berieme dovolenky a ideme ďalej,“ vravel tréner. Jeho mužstvo nastúpi cez víkend v Medzeve. Po domácej prehre sa chce zrehabilitovať.
„Očakávam ťažký zápas. Sú tam skúsení hráči, ani v pohári sa tam nevyhrávalo ľahko,“ upozorňoval Desiatnik.
V prvom kole bola najvyššia návšteva v tretej lige práve v Stropkove. Zápas s Košicami B videlo takmer 1200 divákov.
„Hráči Košíc vyzerali veľmi sebavedomo, veľmi dobre hrali a kombinovali. My sme boli trochu zakríknutí. Bol jarmok, veľké očakávania od hráčov.
Nebol to náš najlepší výkon, ale mali sme veľké šance, potom dostal Kevin červenú kartu,“ zhodnotil prehru v prvom kole tréner Desiatnik.
„Posily sú jedna vec, realita je druhá. Hráči sa musia prezentovať na ihrisku, nie v novinách, ani po meste,“ podčiarkol tréner Stropkova.