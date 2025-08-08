Piatoligista z východu končí. Nezmyselné poplatky a žoldnieri nás zruinovali, smúti starosta

BUDKOVCE. Majú úctyhodný areál, na ktorom by sa mohla hrať tretia liga.
Budkovce z okresu Michalovce pôsobili roky v krajských súťažiach, pred štartom V. ligy Juh VsFZ sa však zo súťaže odhlásili.
Nemajú z čoho platiť
Obec s 1 500 obyvateľmi nezasiahla ani do prvého kola. Zväz informovala, že v súťaži končí.
„Zaujíma štát nejaká piata liga? Absolútne. Pokiaľ obce nemajú sponzorov, nemajú dnes šport z čoho platiť.
Robili sme, čo sa dalo, ale už to ďalej takto nešlo,“ pre Sportnet uviedol starosta obce Budkovce Ján Lörinc.
Samosprávy majú podľa neho v posledných rokoch menej finančných prostriedkov, aby podporili športové aktivity.
„Poplatky za rozhodcov, nezmyselné pokuty od zväzov, to všetko nás ničilo.
Našim koncom sme na východe len odštartovali rozbušku a končiť budú aj ďalšie kluby,“ tvrdí.
Hamšík a Škrtel vyrástli na dedinách
Podľa starostu Budkoviec by mal väčší záujem o amatérske súťaže prejaviť aj SFZ.
„Jeden klub po druhom končia a oni sa prizerajú. Ich jedinou robotou teraz bude navýšiť poplatky ostatným, aby sa k ním dostali rovnaké peniaze. Ale takto to fungovať nemôže,“ uviedol Lörinc.
Podľa neho je dôležité, aby štát a zväzy výrazne podporovali šport aj na amatérskej úrovni. Aby dostali peniaze aj tie najmenšie obce.
„Kde vyrástol Martin Škrtel a Marek Hamšík? Keď to nepochopíme a dedinský futbal skončí, nebudeme mať nič.
Veď sa pozrime, kde je naša liga. Nosíme sem podpriemerných legionárov a nehráme nič. A to bude len horšie,“ krúti hlavou.
Žoldnieri nemajú vzťah ku klubu
Riešením by podľa neho mohlo byť stretnutie predstaviteľov samospráv s funkcionármi SFZ.
„Každý si pred problémami zatvára oči. Skostnatený systém nefunguje, no nikto to nerieši. A potom sa čudujeme, že nám kluby končia. Keď niekto nemá záujem, tak to vyzerá,“ smúti.
Budkovce sú malá dedina, ktorá má len 1 500 obyvateľov, preto za ňu nastupovali aj hráči z iných miest a obcí. Aj to sa jej stalo osudným.
„Dnes hrá po dedinách množstvo žoldnierov, ktorí nemajú vzťah ku klubu. Keď im nedáte, čo pýtajú, skončia.
Pre mnohých našich občanov to boli vyhodené peniaze, čo je pochopiteľné.
S našou infraštruktúrou sme mali vždy záujem hrať krajskú súťaž. Pravda je však taká, že z miestnych chalanov by sme sa nenazbierali ani na siedmu ligu. Proste nie je záujem.
Volal som aj hráčov zo susedných obcí, ale tí radšej idú hrať o 50 kilometrov ďalej. Pretože tam im dajú viac,“ krúti hlavou a myslí si, že amatérsky futbal by mali hrať futbalisti zadarmo.
Dorastenci nemajú záujem
OŠK Budkovce majú po páde ešte starší dorast a prípravku. Aj o tieto kategórie sa starosta obáva.
„V škole máme 350 detí, no problém je dostať na ihrisko desať.
Mladí, najmä dorastenci, nemajú o futbal záujem, z čoho sme už zúfalí. Ešte to nejako lepíme, ale čo bude o rok, dva? Je to veľký problém.
Dnes hrajú futbal tí, ktorým to rodičia zaplatia. No, čo majú robiť deti zo sociálnejšie slabších pomerov? Nám kedysi štát zabezpečil športovú výstroj, no čo dá deťom dnes? Aby ich podporil v pohybe...
A na druhej strane, aká je záruka, že práve tí lepšie zabezpečení sú najlepší? Takto kvalitných reprezentantov nikdy nevychováme. Pretože tie skutočné talenty, pre nedostatok financií, sedia doma,“ uzavrel starosta obce Budkovce Ján Lörinc.