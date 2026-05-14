Mrazivý moment na tréningu druholigistu. Jeden z trénerov utrpel zástavu srdca

Futbalisti FK Pohronie. (Autor: TASR)
SITA|14. máj 2026 o 15:22
Na tréningu futbalového klubu došlo k zástave srdca, trénera zachránili kolegovia.

Druholigový futbalový klub FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa na svojom webe opísal príbeh, ktorý sa stal na tréningu a z ktorého doslova mrazí.

Jeden z trénerov, Radko Škultéty, totiž utrpel zástavu srdca. Pohotová a okamžitá reakcia prítomných kolegov Pavla Blaha, Martina Budinského, Igora Bambušeka a Dávida Rosívala mu však zachránila život.

„V momente, keď sa svet na sekundu zastavil, oni nezaváhali. S obrovskou dávkou odvahy a profesionality okamžite začali s oživovaním a masážou srdca. Boli to práve ich ruky a duchaprítomnosť, ktoré udržali nádej na život až do príchodu záchranných zložiek,“ uviedol klub.

„Chceme im touto cestou vyjadriť najhlbšie uznanie a obdiv. Ukázali, že byť trénerom v našom klube znamená oveľa viac než len ovládať taktiku – znamená to byť pripravený chrániť svojich blízkych.

Práve pre takéto prípady v klube kladieme dôraz na pravidelné workshopy o ochrane zdravia. Dnes vieme, že každá jedna minúta školenia mala obrovský zmysel,“ uvádza sa ďalej na webe klubu.

Družstvo z druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže má vo svojom kódexe uvedené, že „klub je rodina“.

„Sme jedna komunita, jeden tím a v tejto chvíli všetci dýchame pre nášho kolegu a kamaráta. Vďaka pohotovej reakcii kolegov, expresnému zásahu záchranárov a špičkovej starostlivosti v kardiocentre je náš tréner stabilizovaný a pri vedomí.

Správy o tom, že podrobné vyšetrenia vylúčili vážne poškodenia mozgu či srdca, sú pre nás všetkých obrovským povzbudením. Aktuálne je v opatere lekárov v nemocnici v Žiari nad Hronom a veríme, že sa čoskoro vráti do bežného života,“ dodal siedmy tím II. ligy.

Športový riaditeľ mládeže Radoslav Vanko označil záchranu života za „najväčší čin“, aký kedy na ich ihrisku niekto vykonal.

Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
29
20
6
3
61:24
66
V
V
R
R
V
2
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
29
13
10
6
45:33
49
V
V
R
P
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
29
13
9
7
54:45
48
V
R
V
R
V
4
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
29
13
6
10
43:30
45
P
P
V
V
P
5
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
29
12
8
9
42:37
44
P
R
R
V
R
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
29
12
7
10
54:46
43
V
P
P
P
P
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
29
10
11
8
45:34
41
R
R
V
R
P
8
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
29
10
10
9
44:46
40
V
R
V
V
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
29
11
6
12
34:36
39
P
P
P
V
V
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
29
9
8
12
41:45
35
V
R
R
R
V
11
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
29
9
7
13
38:49
34
P
V
R
P
R
12
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
29
8
8
13
38:50
32
V
P
R
P
V
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
29
7
9
13
37:49
30
R
R
R
R
P
14
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
8
6
15
39:59
30
P
R
P
R
P
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
29
6
11
12
33:49
29
P
V
R
P
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
29
6
8
15
34:50
26
P
R
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

