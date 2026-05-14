Mrazivý moment na tréningu druholigistu. Jeden z trénerov utrpel zástavu srdca

Druholigový futbalový klub FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa na svojom webe opísal príbeh, ktorý sa stal na tréningu a z ktorého doslova mrazí.
Jeden z trénerov, Radko Škultéty, totiž utrpel zástavu srdca. Pohotová a okamžitá reakcia prítomných kolegov Pavla Blaha, Martina Budinského, Igora Bambušeka a Dávida Rosívala mu však zachránila život.
„V momente, keď sa svet na sekundu zastavil, oni nezaváhali. S obrovskou dávkou odvahy a profesionality okamžite začali s oživovaním a masážou srdca. Boli to práve ich ruky a duchaprítomnosť, ktoré udržali nádej na život až do príchodu záchranných zložiek,“ uviedol klub.
„Chceme im touto cestou vyjadriť najhlbšie uznanie a obdiv. Ukázali, že byť trénerom v našom klube znamená oveľa viac než len ovládať taktiku – znamená to byť pripravený chrániť svojich blízkych.
Práve pre takéto prípady v klube kladieme dôraz na pravidelné workshopy o ochrane zdravia. Dnes vieme, že každá jedna minúta školenia mala obrovský zmysel,“ uvádza sa ďalej na webe klubu.
Družstvo z druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže má vo svojom kódexe uvedené, že „klub je rodina“.
„Sme jedna komunita, jeden tím a v tejto chvíli všetci dýchame pre nášho kolegu a kamaráta. Vďaka pohotovej reakcii kolegov, expresnému zásahu záchranárov a špičkovej starostlivosti v kardiocentre je náš tréner stabilizovaný a pri vedomí.
Správy o tom, že podrobné vyšetrenia vylúčili vážne poškodenia mozgu či srdca, sú pre nás všetkých obrovským povzbudením. Aktuálne je v opatere lekárov v nemocnici v Žiari nad Hronom a veríme, že sa čoskoro vráti do bežného života,“ dodal siedmy tím II. ligy.
Športový riaditeľ mládeže Radoslav Vanko označil záchranu života za „najväčší čin“, aký kedy na ich ihrisku niekto vykonal.