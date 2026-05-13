Žilina si poistila oporu. Obranca pôsobí v klube už od detského veku a prešiel si akadémiou

Ján Minárik oslavuje gól za MŠK Žilina. (Autor: TASR - Daniel Stehlík)
TASR|13. máj 2026 o 11:07
Víťaz Slovenského pohára predĺžil s odchovancom zmluvu o ďalšie dva roky.

Slovák Ján Minárik bude aj naďalej pokračovať v kádri futbalistov MŠK Žilina. Víťaz Slovenského pohára predĺžil s 28-ročným odchovancom zmluvu o ďalšie dva roky.

Obranca pôsobí v klube už od detského veku a prešiel si akadémiou. V drese A-tímu „šošonov“ nazbieral za osem sezón 145 ligových štartov.

V tej aktuálnej bol pilierom mužstva, ktoré získalo pohárovú trofej vo finále na domácej pôde. „Veľmi si vážim dôveru klubu a verím, že spoločne dosiahneme ešte veľa úspechov.

Teším sa na ďalšiu spoluprácu v rodnom tíme,“ vyjadril sa najdlhšie nepretržite slúžiaci hráč v kabíne MŠK pre oficiálny klubový web.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
31
21
5
5
62:35
68
V
V
V
V
R
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
31
17
5
9
51:34
56
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
31
16
7
8
52:34
55
P
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
31
15
7
9
59:39
52
P
V
P
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
31
12
5
14
42:52
41
V
P
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
31
12
3
16
53:51
39
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
31
13
4
14
51:52
43
V
P
V
P
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
31
12
3
16
31:51
39
P
P
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
31
8
11
12
34:49
35
V
R
P
V
R
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
31
8
8
15
33:45
32
P
V
V
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
31
6
12
13
29:42
30
V
R
P
V
P
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
31
7
8
16
33:46
29
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

