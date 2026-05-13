Šláger na východe priniesol päť gólov. Škvrnou bola iba červená karta, reagoval strelec gólu

V zápase dvoch mužstiev z čela tabuľky siedmej ligy dospelých ObFZ Bardejov sa očakával kvalitný futbal.
Na stretnutie prišlo vyše 300 divákov, čo je návšteva, ktorá by potešila mnohé kluby aj o dve či tri súťaže vyššie.
Pravdou je, že predpokladaná návšteva mohla byť ešte vyššia, no fanúšikov pravdepodobne odradilo počasie. Škoda je aj to, že sa kluby nedohodli na presunutí zápasu do BNV.
Útulný štadión s kvalitným prírodným trávnikom a najmä tribúnou by určite potešil priaznivcov oboch tímov. Na bardejovskej umelej tráve museli diváci celý čas stáť.
Nečakane lepšie začali hostia. Už v 2. minúte Macečko premenil pokutový kop a poslal svoj tím do vedenia.
Podľa Futbalnetu strelil kanonier BNV v tomto ligovom ročníku pozoruhodných 34 gólov.
Hra bola vyrovnaná. Skúsenejší hostia sa snažili navýšiť svoje vedenie, zatiaľ čo mladší a pohyblivejší domáci sa usilovali nielen o udržanie výsledku, ale aj o prekonanie brankára BFC Kačmára.
To sa im podarilo v 31. minúte, keď sa presadil Džamba. Do kabín odchádzali Novovešťania s dvojgólovým náskokom.
Mário Macečko (BNV) a stredopoliar BFC Miroslav Hopko majú jedno spoločné. Obaja strelili v tomto prestížnom zápase po jednom góle.
„Vstup do zápasu sme mali výborný, do polčasu sme pridali druhý gól a mohli sme streliť aj ďalší,“ reagoval Macečko.
„Začiatok zápasu a celkovo prvý polčas sme vôbec nezachytili. Podobne ako v zápase v Lopúchove sme nehrali to, čo sme chceli a čo sme si pred zápasom povedali.
Prvý penaltový gól hneď v úvode padol po našich školáckych chybách, ktoré sa v takomto zápase nesmú stávať. Samozrejme, nepridalo nám to na psychike a viezlo sa to s nami celý prvý polčas,“ dodal Hopko.
BFC 2018 Bardejov – ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves 2:3 (0:2)
Góly: Kica, Hopko – Macečko (11 m) , Džamba, Hric
Rozhodovali: Šuľa, Marko, Čisarik, ŽK Kaščák, Gerčák, Mizerák, Kica – Valkučák ml., Valkučák st., Sosňak, Jančošek, Šott, Ondavský, ČK Sosňak (po 2 ŽK)
Diváci: 300
BFC: Kačmár- Niščák ( 79. Bellák), Gerčák, Kováč, Mizerák, Kica, Pillár, Hopko, Kaččák, Kovalik, Didik (61. Putnocký)
BNV: Ondavský, Valkučák st., Džamba, Šott, Macečko ( 82.Guliga), Hric (90. Solanič), Labaš ( 63. Pavúk), Sosňak, Keris, Valkučák ml., Hlaď
Keď v úvode druhého polčasu Hric strelil tretí gól Milénia, vyzeralo to, že je po zápase.
BFC však prehráva nerado, a tak sa jeho hráči snažili s výsledkom ešte niečo urobiť. Kica v 55. minúte znížil náskok hostí a Hopko o päť minút neskôr pridal kontaktný gól.
Na ihrisku zavládla nervozita a rozhodca Šuľa v tejto fáze stretnutia udelil sedem žltých a jednu červenú kartu. Celkovo napomínal jedenásťkrát.
Miroslav Hopko: „V druhom polčase sa naša hra zlepšila. Aj keď sme paradoxne hneď v úvode inkasovali, dokázali sme dvoma rýchlymi gólmi zápas zdramatizovať.
Napriek enormnej snahe v závere a dostatku času sa nám však proti kvalitnému súperovi nepodarilo vybojovať aspoň bod.“
Mário Macečko: „Úvod druhého polčasu sme mali rovnako dobrý, no za stavu 0:3 sme sa akoby uspokojili a prestali hrať svoj futbal. Súperovi sme dovolili vrátiť sa do zápasu a nakoniec sme sa strachovali o víťazstvo do poslednej sekundy.“
Červenú kartu videl dve minúty pred koncom Tomáš Sosňák (BNV) po druhej žltej. S týmto verdiktom kanonier BNV spokojný nebol.
Mário Macečko: „Škvrnou na inak výbornom zápase je pre mňa nepochopiteľná druhá žltá karta a následná červená pre Tomáša Sosňáka.
Po jasnom faule na neho v pokutovom území to rozhodca vyhodnotil opačne. Ak už nechcel odpískať pokutový kop, určite tam nešlo o simulovanie.“
Do konca stretnutia už gól nepadol a ŠK Milénium, ktoré sa netají ambíciou postúpiť, si pripísalo dôležité tri body.
Novovešťania majú šesť kôl pred koncom súťaže všetko vo vlastných rukách. Na päty im však šliapu BFC aj Lopúchov.
V hre je ešte aj Dlhá Lúka, a tak každé zaváhanie môže mužstvo z mestskej časti Bardejova stáť splnenie vytúženého cieľa.
„V prvom rade sme veľmi radi, že sa nám podarilo zvíťaziť. Diváci mohli podľa mňa odchádzať spokojní, keďže videli na pomery okresnej súťaže pekný futbal s piatimi gólmi. Chcem poďakovať aj chlapcom z BFC za dobrý a férový zápas a zaželať im veľa šťastia do zvyšku sezóny,“ reagoval Macečko.
„Napriek enormnej snahe v závere sa nám proti kvalitnému súperovi nepodarilo vybojovať ani bod. Chcel by som sa poďakovať divákom, ktorí prišli v takom hojnom počte," zhodnotil Hopko.