Keď vyhrávali Trstice 2:0, zalial ich studený pot. Po 27 rokoch privítajú Slovan, pomohol im raper

PIEŠŤANY. Písal sa 8. september 1998, futbalisti druholigových Piešťan hostili v Slovenskom pohári Slovan Bratislava.
Za Slovan vtedy nastúpili mená ako Ladislav Pecko, Stanislav Varga, Pavol Sedlák či Jozef Majoroš.
Pre domácich vedených Ladislavom Kunom to bol veľký sviatok, na ktorý prišlo 3 680 divákov. Favorit vtedy potvrdil úlohu favorita a vyhral 5:1.
Nebolo kde zaparkovať
Na zápas so Slovanom sa v Piešťanoch spomína dodnes, aj po dlhých 27 rokoch.
„Nebolo vtedy kde zaparkovať. Slovan mal extrémne silné mužstvo plné reprezentantov, ktoré potvrdilo svoje kvality. Napriek prehre sa o tomto zápase hovorilo v superlatívoch,“ spomína tréner štvrtoligistu Jaroslav Prekop, ktorý v tých časoch pôsobil v Piešťanoch ako hráč.
Po vyše štvrťstoročí nastúpia Piešťany proti Slovanu opäť. V rámci pohárovej súťaže Slovnaf Cup.
„Chalani v kabíne sú zo zápasu nadšení. Bude to veľký futbalový sviatok, na ktorý sa nesmierne tešíme,“ dodal.
Piešťany začínali v roku 2016 po zmene vedenia od najnižšej možnej súťaže. Z ôsmej ligy sa relatívne krátky čas dostali do štvrtej najvyššej súťaže.
„Stúpame ako Jamie Vardy, v kádri máme chlapcov, ktorí do ťahajú od ôsmej ligy.
Aj preto je pre nás zápas so Slovanom veľké zadosťučinenie za prácu, ktorú robíme.
Slovan privítame na vrchole, keď hrá európske súťaže je majstrom Slovenska, čo duelu dodáva ešte väčší punc výnimočnosti,“ teší sa prezident PFK Piešťany Ján Stachura.
Bolo cítiť smútok
Piešťany si postup do tretieho kola vybojovali vďaka výhram v Topoľčanoch 2:1 a v druhom kole pokorili rovnakým výsledkom aj treťoligové Veľké Ludince.
Slovanu Bratislava stačila na postup do tretieho kola jediná výhra, na pôde Trstíc triumfoval 4:2.
Slovenský majster sa však na postup cez piatoligistu prekvapivo natrápil, keď po polhodine hry prehrával 0:2. Niektorí hráči Piešťan boli v tom čase sklamaní.
„Mali sme akurát tréning a u mnohých hráčov bolo cítiť smútok. Zostali zaskočení a báli sa, že nakoniec žiadny Slovan nebude.
Cez polčas však vybehol prezident s rukami nad hlavou a kričal, že je 2:2. Vtedy sme už vedeli, že také mužstvo ako Slovan to nemôže pokaziť.
Nie, že by sme Trsticiam nepriali, ale my sme svoju ťažkú úlohu zvládli, preto chceme byť odmenení. Nakoniec zápas skončil 4:2, takže sme sa všetci tešili,“ opísal Prekop.
Prezidenta klubu za stavu 2:0 zalial studený pot. Zostal zaskočený.
„Keď niečo máte a môžete o to prísť, je to veľmi zlý pocit. Zápas som sledoval v kancelárii, zatiaľ čo chalani trénovali.
Nálada bola najskôr smutná, ale, keď Slovan vyrovnal na 2:2, vedeli sme, že je dobre.
Asi nikto sa netešil z gólov Slovana tak, ako my v Piešťanoch,“ pousmial sa Stachura.
Pozerali pavúk, tešili sa
Piešťany hrajú v pohárovej súťaži Slovnaft Cup pravidelne. V roku 2020 podľahli Dunajskej Strede 0:7, no bol to futbalový sviatok. Odvtedy to vždy chcú dotiahnuť do fázy, v ktorej privítajú tím z Niké ligy.
„Keď sme tento raz pozerali pavúk, bolo to neskutočné. Viackrát sme si ho prezerali, bavili sa, že môžeme privítať Slovan.
Trošku sme sa v spomínaných Trsticiach báli, ale už je to definitívne,“ odfúkol si tréner.
Zápas sa mal hrať 24. septembra, no nakoniec sa uskutoční v nedeľu 5. októbra o 15:30 h.
„Hrať v strede týždňa o 15:30 h by pre pracujúcich nebol ideálny termín. Sme preto veľmi radi, že samotný Slovan požiadal o preloženie zápasu a my mu samozrejme vyhovieme.
Pre nás je to lepšie, pretože takto príde viac ľudí,“ teší sa PR manažér PFK Piešťany Jakub Kalnický.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Trstice - Slovan Bratislava
Slovan mal hrať v daný víkend s Ružomberkom, no duel už je preložený na 3. decembra. Dôvodom sú prípravy štadióna na koncert hudobníka, rapera Separa.
Na štadión v Piešťanoch sa zmestí aj 8 000 divákov. V PFK veria, že ich príde minimálne 2 000. V Piešťanoch má totiž Slovan veľkú fanúšikovskú základňu
„Bolo by krásne, keby sme prekonali hranicu spred 27 rokov. Nech to bude akokoľvek, prosím fanúšikov, aby prichádzali s časovým predstihom,“ dodal s tým, že v okolí štadióna je problém s parkovaním.
Súčasťou zápasu nebude žiadny sprievodný program. Organizátori duelu chcú v prvom rade zabezpečiť, aby všetko prebiehalo plynulo.
„Náš štadión je v centre, takže budeme komunikovať s mestom ohľadom dopravy.
Spravíme všetko preto, aby si fanúšikovia mohli v pokoji užiť zápas. Verím tomu, že vyjde počasie a záujem bude veľký,“ uviedol šéf klubu.
Nepripustia druhú blamáž
Tréner Piešťan po problémoch Slovana v Trsticiach prekvapenie neočakáva. Pokúsi sa však zo svojho mužstva dostať maximum.
„Po zápase v Trsticiach nemám veľké oči, Slovan určite nepripustí druhú blamáž a nastúpi s plnou vážnosťou.
Očakávam, že príde v silnom zložení, i keď aj hráči z lavičky a dokonca z béčka majú vyššiu kvalitu ako my,“ tvrdí Prekop.
V Piešťanoch je ihrisko veľkých rozmerov, čo podľa domáceho trénera bude Slovanu vyhovovať.
„Aj my sme doma zvyknutí hrať, ale je jasné, že to bude obrovský rozdiel.
Napriek tomu chcem, aby sme neboli ustráchaní, pretože my v tomto zápase nemáme čo stratiť,“ dodal.
Piešťany hrajú v drvivej väčšine s vlastnými odchovancami. Lodivod mužstva verí, že to pre nich budú zážitky na celý život.
„Máme v tíme len jedného legionára, ktorý tu však žije 20 rokov. Aj preto som hrdý, že sme to dotiahli tak ďaleko s vlastnými hráčmi.
So Slovanom to bude pre nás finále, ktoré si ideme užiť. A zapísať sa do kroník piešťanského futbalu,“ uzavrel tréner PFK Piešťany Jaroslav Prekop.