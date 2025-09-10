Slovan šokujúco prehrával s piatoligistom 0:2. Na tento deň do smrti nezabudneme, vraví majiteľ

TRSTICE. Nikto z účastníkov Niké ligy v tomto ročníku Slovnaft Cupu neinkasoval prvý gól. Okrem Slovana Bratislava.
Ten na pôde piatoligistu FC NÁDSZEG Trstice prehrával dokonca 0:2, čo bol obrovský šok.
"Komu sa to podarilo? Žiadny amatérsky tím to proti Slovanu nedokázal. Ale my sme niečo viac, my sme Trstice," pre Sportnet vravel majiteľ klubu František Szabó.
Trstice aktívne napádali
Domáci vôbec nepôsobili ako tím z piatej ligy a aktívnym napádaním robili Slovanu problémy.
Piatoligistu poslal do vedenia v 16. minúte rýchlonohý legionár Lohan Torres, ktorý využil chybu v defenzíve Slovana – 1:0.
Aby toho pre obrovského favorita nebolo málo, po polhodine hry dával po individuálnej akcii na 2:0 Ladislav Botló.
"Keď sme dali druhý gól, bolo to neuveriteľné. Nechápal som, čo sa deje. Šialené," dodal.
Hráči Slovana zostali zaskočení a kopili chyby. Na ihrisko tak prišli skúsený Róbert Mak a legionár Sandro Plinio Rosa Da Cruz.
Slovan sa prebral až v závere prvého polčasu, keď tesne pred odchodom do kabín zlepenými gólmi vyrovnali Alasana Yirajang a Mykola Kukharevych.
"Gól na 2:2 bola chyba rozhodcu, pretože mu predchádzal faul. Bol to kľúčový moment, ktorý poznačil celý duel," krútil hlavou Szabó.
Nastúpili ako vymenení
V šatni Slovana muselo byť cez prestávku horúco. Do druhého dejstva nastúpili hostia ako vymenení a Marko Tolič a Alen Mustafič presnými strelami k žrdi poslali Slovan do vedenia 4:2.
VIDEO: Záznam zápasu Trstice - Slovan Bratislava
Po hodine hry skončil na ihrisku kapitán Slovana Vladimír Weiss, ktorého domáci priaznivci vypískali.
Naznačovali tým jeho tvrdý zákrok na konci prvého polčasu, po ktorom ostala píšťalka arbitra nemá a Slovan vyrovnal na 2:2.
"Rozhodca tlačil Slovan a po celý čas mu pomáhal. Je to veľká škoda, pretože všetko mohlo byť inak," vravel.
Kto proti Slovanu vyhrával 2:0?
V druhom polčase už domáci nedokázali byť tak agresívni ako v prvom dejstve, odchádzali im sily a chytali kŕče.
I tak si za predvedený výkon zaslúžia absolutórium. Slávnemu slovenskému klubu podľahli 2:4.
"Ďakujem všetkým hráčom Trstíc, ktorí boli fantastickí. Opakujem sa, ktorý amatérsky tím vyhrával proti Slovanu 2:0? Na tento deň do smrti nezabudneme," uzavrel majiteľ FC NÁDSZEG Trstice František Szabó.
Slovan Bratislava nastúpil v Trsticiach bez trénera Vladimíra Weissa staršieho, ktorý má trest. Súboj sledoval len z novinárskeho stanu, z kade volal na svoju striedačku.
Súboj sledovalo 1 946 divákov. V ďalšom kole vycestuje slovenský majster do štvrtoligových Piešťan.