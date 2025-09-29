    Žreb sledovali s napätím. Trstice? Druhý zázrak nečakáme, znie z kádra štvrtoligistu

    Momentka zo zápasu Trenčianske Stankovce - Trnava.
    Momentka zo zápasu Trenčianske Stankovce - Trnava. (Autor: TASR)
    Ivan Mriška|29. sep 2025 o 11:20
    ShareTweet0

    Futbalový sviatok si chcú v prvom rade užiť.

    TRENČIANSKE STANKOVCE. Do októbrových bojov v Slovnaft Cupe sa dostane len minimum tímom zo štvrtej ligy.

    Jediným z mála je OŠK Trenčianske Stankovce, ktorý po penaltovej dráme vyradil prekvapenie tohto ročníka TJ Slovan Košecké Podhradie.

    Vtedy ešte štvrtoligisti netušili, že o pár dní môžu privítať oveľa väčší Slovan. Slovan Bratislava, najúspešnejší klub slovenskej histórie.

    V obci zavládlo nadšenie

    Hráči a funkcionári sledovali piatkový žreb s napätím. Dúfali vo veľký pohárový sviatok.

    „Ja som pre pracovné povinnosti nemohol byť pri obrazovke, ale chalani to pozerali,“ pre Sportnet povedal tréner Trenčianskych Stankoviec Martin Ježík.

    Tradičný moderátor Michal Jantoška so svojím hosťom nakoniec Stankovciam prisúdili lepšieho z dvojice Piešťany / ŠK Slovan Bratislava. V obci s 3 400 obyvateľmi zavládlo veľké nadšenie.

    „Lepšieho súpera sme si nemohli priať. Mal som už viacero telefonátov, takže máme veľkú radosť. Hlavne, aby vyšlo počasie a bude to krásny sviatok,“ dodal.

    Už to nepodcenia

    V štvrtom kole je uplatňované pravidlo dvoch súťaží. Znamená to, že ak by aj bol Slovan vyžrebovaný ako domáci tím, automaticky sa hrá u slabšieho mužstva zo štvrtej ligy.

    „Poviem to úprimne. Radšej vypadneme so Slovanom akoby sme mali cestovať do Bardejova,“ pousmial sa Ježík s tým, že každý rok je pre nich cieľom dostať do obce tím z Niké ligy.

    Slovan v druhom kole šokujúco prehrával v piatoligových Trsticiach 0:2. Nakoniec zvíťazil 4:2 a v treťom kole pocestuje do Piešťan. Zápas sa hrá 5. októbra o 15:30 h.

    „Nečakám, že by sa stal druhý zázrak a Slovan by mal v Piešťanoch problém. Nemyslím si, že by to druhý raz takto podcenili.

    Očakávam, že zápas bude mať jasný scenár a potom sa na Slovan môžeme tešiť my,“ vravel.

    Slovnaft Cup spoznal dvojice 4. kola. Obhajca cestuje na trávnik druholigistu
    Súvisiaci článok
    Slovnaft Cup spoznal dvojice 4. kola. Obhajca cestuje na trávnik druholigistu

    Už proti sebe stáli

    Trenčianske Stankovce už so Slovanom doma hrali. Bolo to v roku 2008 a podľahli mu v pohári 0:4.

    „To som ešte hral ako hráč, za Slovan nastúpili mená ako Juraj Halenár a Samuel Slovák. Bola to veľká slávnosť. Teraz to bude niečo podobné, hlavne, aby vyšlo počasie.

    Samozrejme, že veľké šance proti obrovskému favoritovi nemáme. Možno však predsa motyka vystrelí.

    Ja sa pokúsim chalanov správne motivovať, aby zabojovali a nechali na ihrisku srdce. Hlavné však je, aby si to užili,“ uviedol.

    OŠK, ktorý je v štvrtej lige na siedmom mieste, hostil v minulosti aj Spartak Trnava. V roku 2022 mu podľahol 0:6.

    „Slovan, Trnava, nič lepšie na Slovensku asi nie je. Som preto hrdý, že oba tieto celky sme mali tú česť privítať,“ dodal.

    Majú bývalých ligistov

    V Trenčianskych Stankovciach pôsobia bývalí ligoví hráči ako Peter Kleščík a Roman Gergel. Tréner mužstva verí, že by mohli vniesť pokoj na domáce kopačky.

    „Chalani majú niečo odohrané v prvej lige. Jasné, že to bude rozdiel, veď Slovan hral v Lige majstrov a teraz je v Konferenčnej lige. My sa však budeme snažiť hrať disciplinovane, aby sme mu to čo najviac sťažili,“ opisoval.

    Štvrtoligista trénuje 3 až 4-krát do týždňa. V deň zápasu si budú brať hráči dovolenky.

    „Proti Košeckému Podhradiu sme boli v takom stave, že ja som musel byť náhradník. A na ihrisku to aj tak vyzeralo, víťazstvo je jediné pozitívum tohto duelu.

    Verím, že so Slovanom podobné problémy s počtami mať nebudeme a všetci si to užijeme,“ uzavrel tréner Trenčianskych Stankoviec Martin Ježík.

    Program Slovnaft Cupu

    30.09. 16:00
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    MŠK Námestovo
    MŠK Námestovo
    vs.
    MŠK Považská Bystrica
    MŠK Považská Bystrica
    MŠK Námestovo (Námestovo) | Námestovo
    30.09. 16:00
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    FK Poprad
    FK Poprad
    vs.
    MŠK Tesla Stropkov
    MŠK Tesla Stropkov
    NTC Poprad (Poprad) | Poprad
    30.09. 17:00
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    AFC Nitra
    AFC Nitra
    vs.
    TJ Tatran Oravské Veselé
    TJ Tatran Oravské Veselé
    FC Nitra (Nitra) | Nitra
    01.10. 15:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    FK Rača Bratislava
    FK Rača Bratislava
    vs.
    FK Inter Bratislava
    FK Inter Bratislava
    Štadión FK Rača (Bratislava - Rača) | Bratislava - Rača
    01.10. 15:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    MŠK Rimavská Sobota
    MŠK Rimavská Sobota
    vs.
    MFK Zvolen
    MFK Zvolen
    Futbalový štadión Rimavská Sobota (Rimavská Sobota) | Rimavská Sobota
    05.10. 15:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    PFK Piešťany
    PFK Piešťany
    vs.
    ŠK Slovan Bratislava futbal
    ŠK Slovan Bratislava futbal
    PFK Piešťany (Piešťany) | Piešťany
    08.10. 15:00
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    OK Častkovce
    OK Častkovce
    vs.
    KFC Komárno futbal
    KFC Komárno futbal
    Futbalový štadión Častkovce (Častkovce) | Častkovce
    08.10. 15:00
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    MFK Snina
    MFK Snina
    vs.
    MFK Zemplín Michalovce
    MFK Zemplín Michalovce
    Futbalový štadión Snina (Snina) | Snina
    08.10. 15:00
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    TJ Družstevník Breznica
    TJ Družstevník Breznica
    vs.
    FC TATRAN Prešov
    FC TATRAN Prešov
    TJ Družstevník Breznica - OFK (Breznica) | Breznica
    08.10. 18:00
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 3.kolo
    Spartak Myjava
    Spartak Myjava
    vs.
    MFK Skalica
    MFK Skalica
    Spartak Myjava (Myjava) | Myjava
    21.10. 14:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    Futbalový klub Humenné, s. r. o.
    Futbalový klub Humenné, s. r. o.
    vs.
    FK Železiarne Podbrezová
    FK Železiarne Podbrezová
    Futbalový štadión Humenné (Humenné) | Humenné
    22.10. 14:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    FC ŠTK 1914 Šamorín
    FC ŠTK 1914 Šamorín
    vs.
    FC Spartak Trnava
    FC Spartak Trnava
    FC ŠTK 1914 Šamorín (Šamorín) | Šamorín
    22.10. 14:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    MFK Dukla Banská Bystrica
    MFK Dukla Banská Bystrica
    vs.
    MŠK Púchov
    MŠK Púchov
    Štadión Štiavničky (Banská Bystrica) | Banská Bystrica
    22.10. 14:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    FC Petržalka
    FC Petržalka
    vs.
    FK DAC 1904 Dunajská Streda
    FK DAC 1904 Dunajská Streda
    FC Petržalka - UT (Bratislava - Petržalka) | Bratislava - Petržalka
    22.10. 14:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    FC Slovan Galanta
    FC Slovan Galanta
    vs.
    FC Slovan Galanta
    FC Slovan Galanta
    22.10. 14:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    Stará Ľubovňa Redfox Football Club
    Stará Ľubovňa Redfox Football Club
    vs.
    Stará Ľubovňa Redfox Football Club
    Stará Ľubovňa Redfox Football Club
    22.10. 14:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    FTC Fiľakovo
    FTC Fiľakovo
    vs.
    Slávia TU Košice
    Slávia TU Košice
    Štadión FTC Fiľakovo (Fiľakovo) | Fiľakovo
    22.10. 14:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    Partizán Bardejov BŠK
    Partizán Bardejov BŠK
    vs.
    Partizán Bardejov BŠK
    Partizán Bardejov BŠK
    22.10. 14:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    OFK Dynamo Malženice
    OFK Dynamo Malženice
    vs.
    AS Trenčín
    AS Trenčín
    Obecný futbalový štadión Malženice (Malženice) | Malženice
    22.10. 14:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    MFK Ružomberok
    MFK Ružomberok
    vs.
    MFK Ružomberok
    MFK Ružomberok
    22.10. 14:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    OŠK Trenčianske Stankovce
    OŠK Trenčianske Stankovce
    vs.
    OŠK Trenčianske Stankovce
    OŠK Trenčianske Stankovce
    22.10. 14:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    MFK Tatran Liptovský Mikuláš
    MFK Tatran Liptovský Mikuláš
    vs.
    MFK Tatran Liptovský Mikuláš
    MFK Tatran Liptovský Mikuláš
    22.10. 18:00
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
    FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
    vs.
    FC KOŠICE
    FC KOŠICE
    FC ViOn Zlaté Moravce (Zlaté Moravce) | Zlaté Moravce
    29.10. 14:30
    | Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
    MŠK Senec
    MŠK Senec
    vs.
    MŠK Žilina
    MŠK Žilina
    NTC Senec (Senec) | Senec
    Futbalnet

    Futbalnet

      Momentka zo zápasu Trenčianske Stankovce - Trnava.
      Momentka zo zápasu Trenčianske Stankovce - Trnava.
      Žreb sledovali s napätím. Trstice? Druhý zázrak nečakáme, znie z kádra štvrtoligistu
      Ivan Mriškadnes 11:20
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»Žreb sledovali s napätím. Trstice? Druhý zázrak nečakáme, znie z kádra štvrtoligistu