Žreb sledovali s napätím. Trstice? Druhý zázrak nečakáme, znie z kádra štvrtoligistu

TRENČIANSKE STANKOVCE. Do októbrových bojov v Slovnaft Cupe sa dostane len minimum tímom zo štvrtej ligy.
Jediným z mála je OŠK Trenčianske Stankovce, ktorý po penaltovej dráme vyradil prekvapenie tohto ročníka TJ Slovan Košecké Podhradie.
Vtedy ešte štvrtoligisti netušili, že o pár dní môžu privítať oveľa väčší Slovan. Slovan Bratislava, najúspešnejší klub slovenskej histórie.
V obci zavládlo nadšenie
Hráči a funkcionári sledovali piatkový žreb s napätím. Dúfali vo veľký pohárový sviatok.
„Ja som pre pracovné povinnosti nemohol byť pri obrazovke, ale chalani to pozerali,“ pre Sportnet povedal tréner Trenčianskych Stankoviec Martin Ježík.
Tradičný moderátor Michal Jantoška so svojím hosťom nakoniec Stankovciam prisúdili lepšieho z dvojice Piešťany / ŠK Slovan Bratislava. V obci s 3 400 obyvateľmi zavládlo veľké nadšenie.
„Lepšieho súpera sme si nemohli priať. Mal som už viacero telefonátov, takže máme veľkú radosť. Hlavne, aby vyšlo počasie a bude to krásny sviatok,“ dodal.
Už to nepodcenia
V štvrtom kole je uplatňované pravidlo dvoch súťaží. Znamená to, že ak by aj bol Slovan vyžrebovaný ako domáci tím, automaticky sa hrá u slabšieho mužstva zo štvrtej ligy.
„Poviem to úprimne. Radšej vypadneme so Slovanom akoby sme mali cestovať do Bardejova,“ pousmial sa Ježík s tým, že každý rok je pre nich cieľom dostať do obce tím z Niké ligy.
Slovan v druhom kole šokujúco prehrával v piatoligových Trsticiach 0:2. Nakoniec zvíťazil 4:2 a v treťom kole pocestuje do Piešťan. Zápas sa hrá 5. októbra o 15:30 h.
„Nečakám, že by sa stal druhý zázrak a Slovan by mal v Piešťanoch problém. Nemyslím si, že by to druhý raz takto podcenili.
Očakávam, že zápas bude mať jasný scenár a potom sa na Slovan môžeme tešiť my,“ vravel.
Už proti sebe stáli
Trenčianske Stankovce už so Slovanom doma hrali. Bolo to v roku 2008 a podľahli mu v pohári 0:4.
„To som ešte hral ako hráč, za Slovan nastúpili mená ako Juraj Halenár a Samuel Slovák. Bola to veľká slávnosť. Teraz to bude niečo podobné, hlavne, aby vyšlo počasie.
Samozrejme, že veľké šance proti obrovskému favoritovi nemáme. Možno však predsa motyka vystrelí.
Ja sa pokúsim chalanov správne motivovať, aby zabojovali a nechali na ihrisku srdce. Hlavné však je, aby si to užili,“ uviedol.
OŠK, ktorý je v štvrtej lige na siedmom mieste, hostil v minulosti aj Spartak Trnava. V roku 2022 mu podľahol 0:6.
„Slovan, Trnava, nič lepšie na Slovensku asi nie je. Som preto hrdý, že oba tieto celky sme mali tú česť privítať,“ dodal.
Majú bývalých ligistov
V Trenčianskych Stankovciach pôsobia bývalí ligoví hráči ako Peter Kleščík a Roman Gergel. Tréner mužstva verí, že by mohli vniesť pokoj na domáce kopačky.
„Chalani majú niečo odohrané v prvej lige. Jasné, že to bude rozdiel, veď Slovan hral v Lige majstrov a teraz je v Konferenčnej lige. My sa však budeme snažiť hrať disciplinovane, aby sme mu to čo najviac sťažili,“ opisoval.
Štvrtoligista trénuje 3 až 4-krát do týždňa. V deň zápasu si budú brať hráči dovolenky.
„Proti Košeckému Podhradiu sme boli v takom stave, že ja som musel byť náhradník. A na ihrisku to aj tak vyzeralo, víťazstvo je jediné pozitívum tohto duelu.
Verím, že so Slovanom podobné problémy s počtami mať nebudeme a všetci si to užijeme,“ uzavrel tréner Trenčianskych Stankoviec Martin Ježík.
Program Slovnaft Cupu
