Vyššie návštevy boli niekedy len v Trnave. Bardejovský futbal má sto rokov

BARDEJOV. Bardejovský futbal jubiluje. Vo februári 2022 si pripomína sto rokov od vzniku organizovaného futbalu v meste. Počas svojej histórie si prešiel úspešnými i menej úspešnými obdobiami. Oslavy storočnice plánuje klub v lete. Ešte predtým potrebuje zvládnuť neľahkú úlohu. Zachrániť sa v druhej lige.

Z regionálnej súťaže až do ligy Klub niesol v začiatkoch názov BSC Bardejov, ku ktorému sa vrátil po sedemdesiatich rokoch, v čase postupu a účinkovania v najvyššej slovenskej súťaži.

Prvým predsedom klubu bol Július Grofčík, podpredsedom František Drobniak a tajomníkom Michal Pákh. Pôvodne hrával na ihrisku pri starej píle, od roku 1966 pôsobí na súčasnom štadióne.

Bardejov spočiatku účinkoval v regionálnych súťažiach. V roku 1948 sa dostal do Východoslovenskej divízie a v roku 1959 do celoslovenskej súťaže „F“. V roku 1961 postúpil vtedajší Slavoj Bardejov do II. celoštátnej ligy, kde už ako Partizán hrával dlhé roky. Po rozdelení Československa si Bardejovčania v sezóne 1993/94 vybojovali postup do najvyššej slovenskej súťaže. Trénerom mužstva bol v tom čase Jozef Bubenko. V prvom ročníku medzi elitou obsadil Bardejov 7. miesto. Priemerná divácka návštevnosť na domácich zápasoch bola 5 826 divákov. Vyššiu mala len Trnava.

Po odchode sponzora prišiel pád V slovenskej lige účinkovali bardejovskí futbalisti päť sezón. V ročníku 1998/99 odišiel z klubu hlavný sponzor a Bardejov sa postupne prepadol až do štvrtej najvyššej súťaže. Klub sa vrátil k pôvodnému názvu Partizán a v roku 2012 postúpil do druhej ligy, v ktorej účinkuje dodnes. Pred jarnou časťou mu patrí vypadávajúce 13. miesto. Od 22. februára 2012 - išlo o 90. výročie klubu - funguje v klube aj ženský futbal. V sezóne 2016/17 získali futbalistky Partizána Bardejov titul majsteriek Slovenska, trikrát vyhrali Slovenský pohár a účinkovali v Lige majstrov. Vedenie klubu ženský A-tím do aktuálnej sezóny neprihlásil. Predchádzala tomu kontroverzia s (ne)udelením miestenky do Ligy majstrov. Ďalej pokračujú dievčenské kategórie U19 a U15. V mládežníckych kategóriách Partizána Bardejov pôsobí zhruba 250 detí vo veku od 6 do 19 rokov.

Oslavy plánujú v lete „Sme veľmi radi, že náš klub je tu už sto rokov. A nie je podstatné, či vznikol 22. alebo 12. februára. Prežil vojnu i rôzne prevraty, zažil postup do prvej aj pád do štvrtej ligy. Teraz sa to ustálilo na druhej lige. Máme trinásť mládežníckych družstiev - z toho dve dievčenské - a výborných trénerov, ktorí tým žijú. Naši odchovanci pôsobili a pôsobia v prvej lige i zahraničí,“ hovorí prezident Partizána Bardejov Stanislav Soroka. V sezóne 1993/94 dosiahol klub postupom do prvej ligy historický úspech. „V tom čase podporoval futbal štátny podnik JAS, ktorý dnes už neexistuje, a na zápasy chodilo obrovské množstvo divákov. Aj predtým mal klub úspešné obdobia, preto by som nerád vybral len jedno. V tomto smere je odborník Jozef Tarcala,“ spomenul Soroka bardejovského rodáka a dlhoročného spolupracovníka Jozefa Vengloša.

Názvy klubu 1922 BSC Bardejov 1932 ŠK Bardejov 1949 Sokol OSK Bardejov 1951 Sokol ČSSZ Bardejov 1953 Slavoj Bardejov 1962 TJ Partizán Bardejov 1992 BSC JAS Bardejov, neskôr BŠK Bardejov v súčasnosti Partizán Bardejov

Teší ho, že Bardejov z futbalovej mapy nikdy nevymizol. „Dúfam, že sa tak nikdy nestane,“ zdôraznil. Základnými atribútmi v klube sú podľa Soroku skromnosť a tímový duch. Ľúto mu je toho, ako dopadol ženský futbal. „Tým, že od októbra boli povolené len profesionálne ligy, by sa opakoval scenár z predošlých dvoch rokov. Predstavovalo by to pre nás stratu asi 80-tisíc eur, preto sme si nemohli dovoliť podpísať kontrakty. Financie nám pri ženskom futbale zlomili väz,“ tvrdí.

Základom pre najbližšie obdobie je v prípade Bardejova udržanie si druholigovej príslušnosti A-tímu. Oslavy storočnice by sa mali konať v lete, 8.-10. júla. „Dovtedy by mohli protipandemické opatrenia pominúť. Plánujeme kultúrny program a chceli by sme odohrať exhibičný zápas s partnerom zo zahraničia. Máme viacero možností, zatiaľ je to v štádiu rokovaní. Radi by sme do Bardejova doniesli to, čo tu ešte nebolo,“ dodal súčasný šéf Partizána.