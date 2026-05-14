VIDEO: Parížania spečatili rekordný titul. Najťažší zo všetkých troch, reagoval Enrique

Futbalisti Paríža Saint-Germain získali v stredu rekordný štrnásty francúzsky titul.
Definitívne si ho zabezpečili víťazstvom 2:0 na pôde svojho jediného rivala v boji o prvé miesto v Ligue 1 Racingu Lens. Parížania ovládli domácu súťaž piatykrát za sebou.
Zverenci Luisa Enriqueho si v podstate zabezpečili titul už minulotýždňovým triumfom nad Brestom 1:0, keďže po ňom mali náskok šesť bodov a Lens mal až o 15 gólov horšie skóre, ktoré v prípade rovnosti bodov rozhoduje. Parížania ho však chceli potvrdiť v priamom súboji na ihrisku rivala, čo sa im podarilo.
Lens však odohralo veľmi aktívny zápas. Na strely vyhralo 25:10, na strely na bránku 10:3 a v štatistike očakávaných gólov malo tiež prevahu 2,87 ku 1,22. Svoje šance však nevyužilo.
O výhre hostí rozhodol v 29. minúte Chviča Kvaracchelija po chybe domácej obrany. Po strate lopty od Malanga Sarra sa presadil Ousmane Dembélé, ktorý pripravil gól pre svojho spoluhráča. Kvaracchelija sa zoči-voči brankárovi nemýlil a strelil svoj 19. gól v sezóne.
„Chceli sme sem prísť a zvíťaziť, ale najmä sa chceme pripraviť na finále Ligy majstrov 30. mája. V nedeľu nás čaká ešte jeden ligový zápas proti Parížu FC. No teraz oslavujem, pretože je to už oficiálne. Sme šampióni,“ tešil sa minuloročný víťaz Ballon d'Or Dembele.
V nadstavenom čase druhého polčasu pridal poistku Ibrahim Mbaye.
PSG má stále šancu získať aj Ligu majstrov, vo finále nastúpi 30. mája proti Arsenalu. V domácom pohári však už neuspelo, keď vypadlo s Paríž FC.
Ligový primát slávi už štrnástykrát, z toho až dvanásť ich získal v uplynulých 14 rokoch pod vedením katarských majiteľov.
Aspoň päť titulov po sebe vyhral vo Francúzsku naposledy Lyon, ktorých ich v rokoch 2002 až 2008 získal až sedem.
„Chcel by som všetkým zablahoželať. Keď sa pozriete na tento zápas, na celú sezónu, odviedli sme skvelú prácu. Všetci sú radi, že sme dnes dosiahli náš cieľ, a bolo pre nás veľmi dôležité vyhrať tu, vonku proti Lens. Veľká úcta domácim, ktorí nám to dnes večer veľmi sťažili. Hrajú veľmi dobrý futbal. Ale sme majstri Francúzska a gratulujem všetkým. Ja som si len urobil svoju prácu,“ pochválil súpera brankár Matvej Safonov.
Lens má napriek prehre isté druhé miesto a účasť v Lige majstrov. O trofej ešte zabojuje vo finále domáceho pohára proti Nice.
„Pre nás to bolo dôležité víťazstvo. No nie je to výsledok, ktorý by bol voči Lens férový. Ale opäť sme ukázali úroveň a ambície, ktoré musíme mať, aby sme zvládli tento koniec sezóny. Sme šťastní, pretože to je najťažší zo všetkých troch titulov. Lens malo skvelú sezónu. Musíme si tento moment užiť,“ dodal tréner PSG Luis Enrique, ktorý prišiel do PSG v roku 2023 a v každej sezóne vyhral Ligue 1.