Majster sveta stratil miesto v Marseille. Vždy som sa snažil vydať maximum, povedal

Benjamin Pavard.
Benjamin Pavard.
TASR|19. máj 2026 o 09:13
Francúzsky futbalový obranca Benjamin Pavard potvrdil, že odíde z Olympique Marseille, kde bol v uplynulej sezóne na ročnom hosťovaní z Interu Miláno.

Majster sveta z roku 2018 postupne stratil stabilné miesto v základnej jedenástke účastníka Ligue 1.

„Moja kapitola v Olympique Marseille sa uzavrela. Bol to pre mňa silný zážitok obliekať dres jedného z najslávnejších klubov vo Francúzsku.

Vždy som sa snažil vydať zo seba maximum. Chcem sa poďakovať vedeniu klubu, realizačnému tímu, spoluhráčom a všetkým, ktorí nás v uplynulej sezóne podporovali," citovala agentúra AFP slová Pavarda, ktorý sa nedostal do francúzskej nominácie na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.

